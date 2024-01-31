Раскрыт неожиданный способ улучшения внимания

Оказалось, что для хорошей работы мозга не всегда стоит оставаться на месте.

Ученым, работающим в сфере психологии, удалось найти оптимальный способ улучшения внимания. Оказалось, что помочь может обычная прогулка по лесу или парку, сообщает Ридлайф.ру.

В исследовании приняли участие около ста человек. Людям предложили выполнить сложную когнитивную задачу. После этого добровольцы отправлялись гулять в парк, надев специальной аппарат для определения интенсивности работы мозга. После того, как группа испытуемых прогулялась, им предложили решить еще одну задачу, требующую повышенной концентрации внимания. Оказалось, что погулявшие участники справились быстрее.

"Кроме преимуществ для когнитивных функций, которые связаны с физическими упражнениями, прогулка на природе усиливает процессы исполнительного контроля в человеческом мозге", — сообщают авторы исследования.

Прогулки стоит включить в свой ежедневный график. Свежий воздух и легкая физическая нагрузка благоприятно действуют на работу сердца и сосудов.