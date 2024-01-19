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Пятница 19 января

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Как быстро забыть бывшего: три эффективные техники

Как быстро забыть бывшего: три эффективные техники
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Разрыв отношений – всегда огромный стресс. Специалисты рассказали, как быстро вернуться в ресурсное состояние после расставания.

Чувства могут угасать – это нормально для взрослых людей. Если произошло расставание, важно сохранить здоровый рассудок. WomanHit публикует советы психолога, которые должны помочь восстановить оптимистичный настрой после разрыва отношений.

Эмоции

Разрешите себе переживать, плакать и расстраиваться. Нет ничего хуже, чем подавленные чувства. Они рано или поздно найдут выход, но до этого момента будут изрядно отравлять жизнь. Отлично, если есть человек, с которым можно обсудить произошедшее. Это может быть мама, подруга или психолог.

Вещи

Обследуйте окружающее пространство и избавьтесь от всего, что напоминает о бывшей любви. Это могут быть предметы одежды, посуды, письма, фотографии. Если пока не можете выбросить или отдать все это самостоятельно, позовите на помощь близких. Можете организовать небольшой ремонт в квартире: сменить обои или покрасить стены в жизнерадостный цвет.

Увлечения

Рекомендуется не бросаться с головой в новые отношения. Лучшим решением будет поискать для себя интересное дело. Увлечения помогут переключить фокус внимания, сблизить с другими людьми и расширить кругозор.

19 января 2024, 01:52
Женщина закрыла лицо руками. Фото: © Sergey Petrov\news.ru/ www.globallookpress.com
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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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