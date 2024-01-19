Как быстро забыть бывшего: три эффективные техники

Разрыв отношений – всегда огромный стресс. Специалисты рассказали, как быстро вернуться в ресурсное состояние после расставания.

Чувства могут угасать – это нормально для взрослых людей. Если произошло расставание, важно сохранить здоровый рассудок. WomanHit публикует советы психолога, которые должны помочь восстановить оптимистичный настрой после разрыва отношений.

Эмоции

Разрешите себе переживать, плакать и расстраиваться. Нет ничего хуже, чем подавленные чувства. Они рано или поздно найдут выход, но до этого момента будут изрядно отравлять жизнь. Отлично, если есть человек, с которым можно обсудить произошедшее. Это может быть мама, подруга или психолог.

Вещи

Обследуйте окружающее пространство и избавьтесь от всего, что напоминает о бывшей любви. Это могут быть предметы одежды, посуды, письма, фотографии. Если пока не можете выбросить или отдать все это самостоятельно, позовите на помощь близких. Можете организовать небольшой ремонт в квартире: сменить обои или покрасить стены в жизнерадостный цвет.

Увлечения

Рекомендуется не бросаться с головой в новые отношения. Лучшим решением будет поискать для себя интересное дело. Увлечения помогут переключить фокус внимания, сблизить с другими людьми и расширить кругозор.