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Четверг 8 июня

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Важный совет: эксперт предостерегла всех, кто хочет отомстить бывшим

Важный совет: эксперт предостерегла всех, кто хочет отомстить бывшим
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Специалист рассказала, какие способы проучить экс-избранника рассматривать точно не стоит.

Нередко случается, что после расставания бывшие влюбленные желают насолить друг другу всеми возможными методами. Чаще всего мысли о мести настигают людей, у которых осталась обида на экс-партнера. Специалист утверждает, что испытывать подобные негативные эмоции после разрыва совершенно нормально. Однако важно знать, как с ними совладать.

Эксперт в области отношений Луиза Робертсон дала важный совет всем тем, кто страстно мечтает отомстить бывшим избранникам. Организатор мероприятий для одиноких порекомендовала брошенным и обиженным на экс-возлюбленных выплеснуть злость, пишет РИА ФАН. Впрочем, не стоит забывать, что справляться с негативными эмоциями необходимо с умом.

Робертсон заявила, что не стала бы отговаривать своих клиентов от мести или, наоборот, подстрекать к ней. Однако эксперт предостерегла всех, кто хочет отомстить бывшим, посоветовав не вымещать свой гнев на чужом имуществе и не портить его.

Также специалист отметила, что не рекомендовала бы вступать в новые отношения, чтобы вызвать чувства ревности и злости у экс-партнера. По мнению эксперта, эта затея обречена на провал с самого начала. Луиза Робертсон уверена, что построить крепкий союз можно только в том случае, когда все старые чувства останутся в прошлом.

8 июня 2023, 04:41
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Daily Mail✓ Надежный источник

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