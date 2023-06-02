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Пятница 2 июня

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Не поднимать руку: как правильно решить конфликт с ребенком

Не поднимать руку: как правильно решить конфликт с ребенком
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Как продуктивно и мирно выйти из любой ссоры с отпрыском.

Многие с ужасом могут вспомнить моменты своего детства, когда из-за плохого поведения отец или мать хватались за ремень. К счастью, современные родители стали больше задумываться о психологической атмосфере в семье и психологическом же состоянии своих отпрысков.

Психологи, к трудам которых обратились журналисты портала URA.RU, убеждают не поднимать руку на ребенка. Физическое воздействие не заставит чадо резко стать лучше, а лишь спровоцирует ухудшение отношений и успеваемости в учебе, а также повышение уровня агрессии.

Кроме того, ссора с ребенком, которая закончилась применением физической силы, может повлечь за собой травмы и даже заболевания в будущем, предупреждают эксперты ВОЗ.

Как же правильно решить конфликт с ребенком? В первую очередь следует отказаться от угроз, наказаний и нравоучений. Вместо этого следует подробно объяснить своему наследнику, какие последствия могут быть вызваны его поведением. Далее стоит напомнить, что за свою жизнь ответственен только он: каждый неправильный поступок закладывают фундамент его будущего. После этого вместе с ребенком обсудить пути решения конфликта и нивелировать проблему совместными усилиями.

2 июня 2023, 08:00
Фото: IMAGO / Florian Gaertner / www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

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