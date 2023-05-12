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Пятница 12 мая

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Четыре правила работы с токсичным начальником: Как избежать манипуляций и интриг?

Четыре правила работы с токсичным начальником: Как избежать манипуляций и интриг?
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Что делать, если не повезло с шефом.

Работа – для многих неотъемлемая часть жизни. Некоторые люди вообще проводят там больше времени, чем дома. Но бывают моменты, когда пребывание в офисе становится невыносимым. Например, из-за токсичного начальника, который так и норовит подпортить вам день. К счастью, есть четыре правила, которые помогут вам избежать неприятных моментов. О них рассказала эксперт по карьерному развитию Марина Юдина.

Первая рекомендация – это стремление к саморазвитию. Если вы вызывает уважение у руководителя как сильный и компетентный подчиненный, он вряд ли будет пытаться задеть вас каким-либо образом. Да, возможно, он позволит себе ругань и манипуляции, но с человеком, которого он уважает, они будут менее активными.

Второе правило – не поддавайтесь манипуляциям. Токсичный начальник может попросить вас задержаться на работе, когда все ваши дневные обязанности выполнены, при этом не оплачивая лишний труд. Или позволит себе позвонить с просьбой поработать в выходной. Помните, что, если все задачи закрыты, то вы не обязаны идти на поводу у руководителя, боясь его гнева.

Третье правило – знайте свои права. Это поможет вам отстаивать свою позицию как раз тогда, когда начальник пытается вынудить вас выполнять лишнюю работу или забывать о личных делах в выходной. Напоминайте о них руководству спокойным тоном.

Пятое правило – обзаведитесь друзьями на работе. Токсичные боссы любят своими манипуляциями устраивать конфликты в офисе. А хорошие отношения с коллегами позволят вам избегать ссор, когда начальник интриговать.

12 мая 2023, 08:00
Фото: unsplash.com
7Дней✓ Надежный источник

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