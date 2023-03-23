Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы
"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка
"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым
"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание
партнеры
Четверг
23 марта
Лента новостей
04:15
Лягушка, долька лимона и снадобье из пепла: как предохранялись от беременности в древней Руси
02:08
"Я люблю моего убийцу": 5 любовных драм о смертельных чувствах
00:01
Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта
21:40
"Его ресурсы истощаются": раскроенному хирургами Киркорову вынесли вердикт
20:46
"В глубокой ж***": Пригожин отправил вышвырнутую Наргиз в отстойник
20:03
На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе
19:40
"Разбил мне губу": окровавленная Бузова стала жертвой нападения неизвестного за рубежом
19:20
"Я беременна": положившая руку на живот Тодоренко объявила о новом счастье
19:00
"Приходила прокуратура": Блиновская попала под раздачу после проверок разбогатевших блогеров
18:40
Продолжил содержать и подружил с новой женой: что стало с детьми Цекало от сестры Брежневой
18:20
"Огромные два бидона": потолстевшая Семенович предъявила здоровенную грудь
18:00
"Что-то лезет из пятой точки": переплюнувшая Волочкову Бузова опозорилась перед молодым красавцем
17:40
"Это дело нельзя оставить": истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу
17:20
Москвичи тратят на бизнес-класс 22 млн
17:00
ФНС массово проверяет арендные квартиры
16:40
"Четвертый ребенок": Засветившая животик жена Тарасова объявила о беременности
16:20
Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым
16:00
"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова
15:40
Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД
15:20
Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях
15:00
"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру
14:40
Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо
14:20
Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число
14:00
"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву
13:40
"Сумасшедшая мать": погрязшая в долгах вдова Грачевского отдает ребенка как лишний рот
13:20
"Я сейчас страдаю": дочь проболталась о горе онкобольной Заворотнюк
13:00
"Не могу поверить, что это произошло": как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Джигарханяна
12:53
Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова
12:40
Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть
12:20
Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в Москве
12:00
"У него целый букет": Сбежавший от жены к любовнице Меладзе мучается с вялым достоинством
11:40
"Очень ребенка хотела": дочь Успенской после аборта усыновила крошку
11:20
Сбросил 30 килограммов, сточил зубы, провел 12 часов в петле – на что идут актеры ради заветной роли
11:00
В полку прибыло: Объявивший об эмиграции Юдашкин удрал к Пугачевой в Израиль
10:40
"Убийство": В найденном в снегу бездыханном теле опознали Прилучного
10:20
"Придется на старости лет скитаться по чужим углам": Пугачева лишилась последней квартиры в Москве
10:00
Сколько стоит недвижимость блогерши-уголовницы Митрошиной
09:40
"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику
09:20
"Не все так просто": Оставшийся без денег на чужбине внук Пугачевой дерет с россиян три шкуры
09:00
В Московской области до конца года приведут в порядок почти сотню фасадов домов
08:40
"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими
08:20
Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача
08:00
Пентхаусы различаются в цене в 104 раза
06:19
Как вернуть деньги за тур – советы эксперта
04:08
"Рядом с членами": оставившая мужа Маркл нашла себе уютное место
02:09
Покупатели квартир ждут падения цен
00:01
День святого Кесария: традиции и приметы на 22 марта
22:40
Как правильно выбирать картину в подарок? Ответил художник
21:00
Врач-терапевт рассказала о пользе зелени
20:40
С чем носить рваные джинсы: советы стилиста
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым
"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину
Пристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами
"Проститутка": Шокированная изменой мужа Малышева узнала о заражении сифилисом
"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери
Чудо в перьях: эпатажная Дженнифер Лопес вывалила свои прелести перед толпой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Лягушка, долька лимона и снадобье из пепла: как предохранялись от беременности в древней Руси

Лягушка, долька лимона и снадобье из пепла: как предохранялись от беременности в древней Руси

Соблюдение правил обещало избавить вечер от последствий.
прочитано 28 раз

Уже в стародавние времена были женщины, которые хотели, чтобы вопрос деторождения был хоть немного спланирован. И, пока их соседки рожали столько, сколько Бог пошлет, эти умелицы изобретали все новые поверья, соблюдение которых, якобы поможет не принести в подоле или не усаживать на лавку седьмого потомка. Итак, как предохранялись от беременности на древней Руси?

ПО ТЕМЕ

"Совсем дети": залетевшую от "школьника" малышку из "Ворониных" выпороли после родов

Многие женщины прибегали к помощи животных. Для одного из способов нужна была лягушка, в рот который требовалось чихнуть или даже плюнуть. Согласно другому поверью, нужно было съесть живую пчелу.

Более отчаянные женщины готовили противозачаточную мазь. Состояла она из лошадиного навоза, трав и меда. Полученную смесь наносили на ткань и на некоторое время помещали внутрь тело женщины.

Те же, кто уже стал матерью, просили повитуху разместить у них внутри обручальное кольцо. Якобы это был очень надежный способ больше не стать матерью.

Также многие верили, что кормление грудью позволит наслаждаться близостью с мужем без последствий. Тем не менее, судя по количеству погодок в семьях, этот способ предохранения также вряд ли можно назвать надежным.

Были, разумеется, и те, кто хотел прибегнуть к ритуалам. Например, готовили снадобье из пепла, полученного после сжигания одежды испачканной женской кровью.

Некоторые для предохранения также наполняли своей кровью сосуд, а затем закапывали его под землю. Считалось, что пока емкость хранится под землей, ее хозяйка в безопасности. Если же у женщины появлялась необходимость забеременеть и родить, она просто откапывала сосуд.

К слову, вопросы, связанные с сексуальной близостью, волновали людей во все времена. Заботит многих то, как получить удовольствие, особенно, если иногда во время близости женщину преследуют неприятные ощущения. Психолог рассказала порталу "Радио 1" о том, что причиной может быть вагинизм, вызванный излишней нервозностью женщины. Однако справиться с ним поможет посещение гинеколога и психолога.

А вот о получении кайфа рассказала Лолита. По словам артистки, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", с возрастом секс становится все лучше и осмысленнее. И сегодня, когда ей уже 59 лет, она обожает уединяться с любимым человеком и сливаться с ним душой.

Фото: Eduard Kislinsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2023, 04:15 Источник: Узнай все • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

10 фатальных причин бесплодия

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым

Поклонники Никиты Преснякова не могут поверить
Шоу-бизнес

"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику

Новые угрозы жизни Романа Костомарова
Шоу-бизнес

Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях

Откровения Александр Запорожца
Шоу-бизнес

"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру

Дела Максима Галкина стремительно принимают новый вектор

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года
Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты

Здоровье

Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача
Только с разрешения врача: названа главная опасность передозировки витамина D
Усталость, апатия и невнимательность: большинство россиян страдает от недосыпа
Тревога, бессонница и стыд: как побороть стресс и вновь испытать счастье

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+