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Суббота 4 февраля

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Пряная Lira: в новом ресторане актуализировали ближневосточную кухню

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Тяга москвичей к путешествиям рождает новый спрос.

Ближневосточная кухня медленно, но верно набирает популярность в столице. Яркие вкусы, понятные специи, в меру экзотические блюда, в принципе, хорошо знакомы любому, кто хоть раз проводил отпуск в Турции, Израиле или Северной Африке. Вдобавок все это удачно ложится на тягу москвичей к путешествиям и поиску новых впечатлений. Что касается собственно гастрономической составляющей, то здесь пробуются самые разные форматы – от максимально строгой аутентики до аккуратного и ненавязчивого цитирования в рамках актуальных трендов. Создатели ресторана Lira, который официально открылся в самом конце января на Новом Арбате, решили придерживаться золотой середины.

Фото: пресс-служба ресторана Lira

Речь идет о совместном проекте известных рестораторов Аркадия Новикова, Илии Биниаминова и Александра Сорокина. Название отсылает к турецкой национальной валюте, что лишь отчасти соответствует концепции заведения, ведь в меню собраны наиболее популярные блюда сразу нескольких стран региона. За кухню отвечает Азиз Танрикулу, за спиной которого стажировка в Noma 2.0, плюс опыт работы в нескольких знаковых стамбульских проектах и престижных отелях на побережье, равно как и в бизнес-классе Turkish Airlines. В Москве он делает то, что эксперты обычно называют современным прочтением классических традиций. По факту речь идет о корректной, продуманной, честно исполненной еде.

Фото: пресс-служба ресторана Lira

На старт гостям предлагают с дюжину мезе – мухаммару, сюзьме (с жареными бобами), харису, бабагануш (с тахини), хумус и др. Из неожиданного – шакшука из тушеных баклажанов, из бесспорно приятного – жгуче-пряный атом.

Среди горячих закусок определенно хороши гезлеме со шпинатом и берберские пирожки, начиненные козьим сыром, баклажанами и томатами. Отступлений от классики здесь меньше всего, но строго говоря это тот случай, когда классика не требует интерпретации.

Фото: пресс-служба ресторана Lira

Из супов внимания заслуживает «Бейран» на крепком говяжьем бульоне и с большим количеством рубленой говядины. Отличное зимнее блюдо.

В основном разделе внимание привлекают тажины, особенно тот, что с курицей, нутом, оливками и солеными лимонами, а также самые разные блюда из печи и на гриле – лахмаджун, кабурга из бараньих ребер с иранским рисом, адана кебаб, шашлык из стейка мясника.

Фото: пресс-служба ресторана Lira

В таком окружении немного странно выглядит раздел raw, но для московских ресторанов он сегодня почти обязателен. Равно как и паста, которая здесь тоже есть.

Раздел десертов подчеркнуто интернациональный, что скорее правило для заведений такого формата. Наряду с фруктовой тарелкой, медовиком и наполеоном представлены вполне традиционный катмер, а также в меру актуализированные чизкейк с тахини и баклава чизкейк с фисташковым кремом.

Замечательный азербайджанский чай, бодрящий, терпкий и пряный, заслуживает отдельного упоминания.

Средний счет – 3 000 рублей.

Андрей Суворин

4 февраля 2023, 06:49
Фото: пресс-служба ресторана Lira
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