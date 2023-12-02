Конфликты в отношениях: как разрешать разногласия без вреда для партнерства

Бондарчук показала лицо 9-месячного сына Тесты Олешко о привлекательных женщинах Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Суббота 2 декабря

19:06Татьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами при регулярных встречах 18:09Как управлять своим внутренним состоянием и достичь душевного равновесия? 17:27Существует ли дружба между мужчиной и женщиной – отвечает психолог Литвинцева 17:16Конфликты в отношениях: как разрешать разногласия без вреда для партнерства 15:59Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы 14:27Йога для тех, у кого мало времени: эффективные методики на несколько минут в день 13:1587-летняя народная артистка РФ Дружинина поразила красотой на Первом канале 11:42Мать двоих детей Регина Тодоренко предала огласке семейные сцены 09:43Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста 17:09Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Раков в декабре 2023 года 16:08Впервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд 15:13Утяшева раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Волей 13:33Красавец и копия мамы: каким растет непубличный 16-летний сын Певцова 12:43Чем для сына Чеховой могут обернуться поцелуи в губы с мамой: ответ психолога 11:28Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву 10:19Нумеролог Самедова назвала самые удачные даты в новом 2024 году 09:26Конструктор или учитель: Филипп Киркоров мог не стать певцом 08:41Большие перемены в Большом: руководство театра сменилось 08:00Сразу две выплаты в декабре получат российские пенсионеры 07:26Раннее старение и нетипичный кашель: россиян измучил постковидный синдром 06:16"Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+): ждать ли запрета популярного сериала 05:18В декабре у этого знака Зодиака исполнятся все желания: астролог Шимко сделал прогноз 03:50Вышла и упала: Успенская рассказала о самом необычном выступлении 02:19Раскрыт секрет поддержания здорового кишечника 01:54ТОП-5 продуктов для предотвращения развития ранней деменции 00:45Меня не зовут: Лариса Гузеева рассказала об отсутствии новых ролей 17:08Месяц станет ключевым для одного знака: астролог Шимко дал прогноз на декабрь 2023 16:41Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет" 15:36Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова 15:33Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении 13:56Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники 13:51Певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей 13:25Фигуре не навредит: рецепт диетического блюда для новогоднего стола от Волочковой 12:19Роскошная Седокова появилась на публике в смелом наряде 11:45Звездный астролог Глоба сделал прогноз на последний день осени 2023 10:49Ставшая мамой в 54 года Бондарчук перестала скрывать лицо сына 07:51Чуть-чуть не дожила до 100: ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова 07:23Три необычных способа предотвратить простуду зимой 07:06Безработица в стране снизилась до исторического минимума 06:48Мощный геошторм накроет Землю уже сегодня 06:08Полезнейший фрукт: почему хурма обязательно должна быть в рационе 05:34Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы 03:26Повышает давление: назван опасный фактор городской среды 03:05Назван неожиданный способ предотвратить развитие диабета 02:24Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки 01:49Александр Олешко назвал четыре главных качества привлекательных женщин 01:20Сбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину 15:58Навку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак 14:18Мечтающая о детях Бузова рассекретила любимого крестного сына 13:27Унаследовала талант от родителей: 8-летняя дочь Николаева удивила публику пением
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Конфликты в отношениях: как разрешать разногласия без вреда для партнерства

Конфликты в отношениях: как разрешать разногласия без вреда для партнерства
98

Конфликты неизбежны в любой паре, даже самой идеальной. В некоторых случаях они даже полезны для развития и взаимопонимания. Острые ситуации, в которых люди принимают правильные решения и открывают для себя новые возможности, положительно влияют на атмосферу в семье. О том, как преодолевать разногласия без ущерба для отношений, рассказывает Ксения Демина – дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту.

Любовь или правота — что важнее?

Первым делом нужно решить, чего вы сами хотите, — быть правой или счастливой. Это ключевой вопрос, требующий ясности, и вот здесь нужно четко определиться. Что для вас действительно важно — доказать свою точку зрения или сохранить любовь?

Особенно это касается мелочей, незначительных споров, которые перерастают в конфликт на ровном месте. При этом можно серьезно поссориться и испортить друг другу настроение буквально из-за пустяка. Самое страшное, что этот неприятный эпизод не забудется, а упадет в копилку взаимных обид и претензий.

Поэтому нужно выяснить для себя, стоит ли доказывать свою правоту при каждом удобном случае. Понятно, что иногда возникают жизненно важные ситуации, которые необходимо подробно обсудить, но все же нередко яростные дискуссии разворачиваются вокруг самых простых и глупых тем. Лучше не тратить на них энергию, не подставлять отношения под удар и сделать выбор в пользу счастья, а не победы в споре.

Поэтому старайтесь найти решение, которое удовлетворит обе стороны. Вместо стремления что-то доказать, сосредоточьтесь на поиске взаимовыгодного компромисса.

Путь к примирению: простые правила

Конфликты бывают конструктивные, которые помогают преодолевать трудности в общении, а бывают деструктивные, способные разрушить любовь и доверие. При возникновении разногласий очень важно уметь выстраивать спокойный и конструктивный диалог.

Разговор — ключевой инструмент в разрешении конфликтов. Проявите готовность выслушать точку зрения партнера, понять его состояние и потребности. Будьте внимательны, не прерывайте и не перебивайте друг друга. Нужно научиться главному — выходить из сложных ситуаций с наименьшими потерями. Вот несколько правил, которые позволят снизить градус конфликта.

Не переходить на личности

Как бы вы ни были злы и расстроены, держите себя в руках, не допускайте обидных слов и оскорблений в адрес партнера. Ссора пройдет и забудется, а вот резкие выражения могут остаться в памяти надолго и нанести урон вашей семейной жизни. Важно открыто выражать свои чувства, нужды и ожидания, но без обвинений и агрессии. Избегайте упреков, грубости и негативного тона.

Не вспоминать прошлое

Не указывайте партнеру, что он слишком часто бывает неправ. Такие замечания будут расцениваться как оскорбление, которое только ухудшит ситуацию. Припоминая человеку ошибки за всю предыдущую жизнь, вы становитесь его оппонентом, а не любимой женщиной. Так уж устроена психика мужчины: тот, кто спорит, критикует, проявляет агрессию — враг. Это повелось еще с древнейших времен, когда выживал сильнейший. При таких отношениях партнер просто перестанет испытывать к вам теплые и нежные чувства и займет оборонительную позицию.

Не вмешивать в свой конфликт других людей

Не надо жаловаться своей или его маме, звать на помощь детей, звонить подруге или другу. Как только вы вынесете конфликт на публику, он разрастется с огромной скоростью. Так мелкая бытовая ссора может превратиться в большую проблему.

Не скрывать эмоций

Самый верный способ быстро прекратить противостояние и сделать его конструктивным — признаться партнеру в своих чувствах.

К примеру, муж задержался на работе до поздней ночи без предупреждения. Вы не знали, где он, звонили его маме, коллегам и друзьям. То есть все уже в курсе, что у вас проблемы, а конфликт вышел за рамки семьи. Правильный выход — рассказать партнеру о своих беспокойствах и переживаниях, попросив в будущем сообщать об изменении планов. Если не раздувать конфликт, человек извинится, сделает выводы и в следующий раз обязательно выполнит вашу просьбу.

Со временем люди приобретают навыки общения, и преодолевать разногласия становится проще. Одна и та же ситуация может иметь несколько решений. Можно привести пример из жизни. Однажды пара поссорилась из-за того, что девушка испугалась маленькую собаку. Поведение животного показалось ей странным, но мужчина начал смеяться над спутницей. Все это переросло в конфликт, поскольку партнеры были очень молоды и еще не научились обходить острые углы.

Через несколько лет история повторилась, но закончилась она совсем по-другому. Жена рассказала о неприятном случае в детстве, когда собака укусила ее за ногу, и честно призналась в своих страхах. Муж все понял, посочувствовал и больше никогда над ней не смеялся. Более того, он стал бережнее относиться к супруге, защищая ее от возможных потрясений. Поэтому чем больше вы будете разговаривать, объяснять, открываться в отношениях, тем меньше у вас будет конфликтов, особенно деструктивных.

Конфликты в отношениях являются неизбежным и нормальным явлением. Они могут возникать из-за различий в убеждениях, ценностях, потребностях и ожиданиях партнеров. Однако очень важно решать разногласия мирно, с помощью доброжелательной коммуникации, внимания и эмпатии друг к другу. В конечном счете, основными принципами в разрешении конфликтов являются открытость, взаимное уважение и поиск компромиссов.

Фото: личный архив Ксении Деминой

2 декабря 2023, 17:16
Фото: pixabay.com/Vika_Glitter
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 лучших книг, которые помогут преодолеть трудности

По теме

Коммуникация в паре: как улучшить общение и понимание друг друга?

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной – отвечает психолог Литвинцева

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной – отвечает психолог Литвинцева
Сложный вопрос вызывает споры и обсуждения на протяжении многих лет. Психолог Валерия Литвинцева объяснила тонкости в беседе с "Дни.ру". Долгое время дружба между мужчиной и женщиной часто ассоциировалась со сложностями и противоречиями.

Йога для тех, у кого мало времени: эффективные методики на несколько минут в день

Йога для тех, у кого мало времени: эффективные методики на несколько минут в день
Психолог, автор метода "Энергодыхание" и сертифицированный преподаватель йоги Роман Карловский рассказал, какие методики стоит попробовать, и что дает максимальный эффект перезагрузки. Между работой, семьей и другими делами, иногда кажется, что времени слишком мало, чтобы уделить его своему здоровью.

Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста

Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста
Эксперт цифровой психологии, тренер по речи и лингво-ментор Сергей Че раскрыл методику, которая поможет определить характер человека и найти к нему подход. Все мы разные.

Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки

Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки
Акт любви мужчины и женщины видят по-разному. Дамы чаще всего концентрируют внимание на деталях. Представители сильного пола воспринимают весь процесс в целом. Интим – неотъемлемая часть здоровых отношений между мужчиной и женщиной.

Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой

Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой
Умеренная физическая активность – залог долгой жизни. Стоит ли откладывать начало занятий до теплого времени года? Специалисты уверены, что нет. Пробежка безопасна как зимой, так и летом.

Выбор читателей

01/12ПтнВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву 01/12ПтнКрасавец и копия мамы: каким растет непубличный 16-летний сын Певцова 02/12Сбт87-летняя народная артистка РФ Дружинина поразила красотой на Первом канале 01/12ПтнВпервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд 01/12ПтнУтяшева раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Волей 02/12СбтАгата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы