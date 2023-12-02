Конфликты в отношениях: как разрешать разногласия без вреда для партнерства

Конфликты неизбежны в любой паре, даже самой идеальной. В некоторых случаях они даже полезны для развития и взаимопонимания. Острые ситуации, в которых люди принимают правильные решения и открывают для себя новые возможности, положительно влияют на атмосферу в семье. О том, как преодолевать разногласия без ущерба для отношений, рассказывает Ксения Демина – дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту.

Любовь или правота — что важнее?

Первым делом нужно решить, чего вы сами хотите, — быть правой или счастливой. Это ключевой вопрос, требующий ясности, и вот здесь нужно четко определиться. Что для вас действительно важно — доказать свою точку зрения или сохранить любовь?

Особенно это касается мелочей, незначительных споров, которые перерастают в конфликт на ровном месте. При этом можно серьезно поссориться и испортить друг другу настроение буквально из-за пустяка. Самое страшное, что этот неприятный эпизод не забудется, а упадет в копилку взаимных обид и претензий.

Поэтому нужно выяснить для себя, стоит ли доказывать свою правоту при каждом удобном случае. Понятно, что иногда возникают жизненно важные ситуации, которые необходимо подробно обсудить, но все же нередко яростные дискуссии разворачиваются вокруг самых простых и глупых тем. Лучше не тратить на них энергию, не подставлять отношения под удар и сделать выбор в пользу счастья, а не победы в споре.

Поэтому старайтесь найти решение, которое удовлетворит обе стороны. Вместо стремления что-то доказать, сосредоточьтесь на поиске взаимовыгодного компромисса.

Путь к примирению: простые правила

Конфликты бывают конструктивные, которые помогают преодолевать трудности в общении, а бывают деструктивные, способные разрушить любовь и доверие. При возникновении разногласий очень важно уметь выстраивать спокойный и конструктивный диалог.

Разговор — ключевой инструмент в разрешении конфликтов. Проявите готовность выслушать точку зрения партнера, понять его состояние и потребности. Будьте внимательны, не прерывайте и не перебивайте друг друга. Нужно научиться главному — выходить из сложных ситуаций с наименьшими потерями. Вот несколько правил, которые позволят снизить градус конфликта.

Не переходить на личности

Как бы вы ни были злы и расстроены, держите себя в руках, не допускайте обидных слов и оскорблений в адрес партнера. Ссора пройдет и забудется, а вот резкие выражения могут остаться в памяти надолго и нанести урон вашей семейной жизни. Важно открыто выражать свои чувства, нужды и ожидания, но без обвинений и агрессии. Избегайте упреков, грубости и негативного тона.

Не вспоминать прошлое

Не указывайте партнеру, что он слишком часто бывает неправ. Такие замечания будут расцениваться как оскорбление, которое только ухудшит ситуацию. Припоминая человеку ошибки за всю предыдущую жизнь, вы становитесь его оппонентом, а не любимой женщиной. Так уж устроена психика мужчины: тот, кто спорит, критикует, проявляет агрессию — враг. Это повелось еще с древнейших времен, когда выживал сильнейший. При таких отношениях партнер просто перестанет испытывать к вам теплые и нежные чувства и займет оборонительную позицию.

Не вмешивать в свой конфликт других людей

Не надо жаловаться своей или его маме, звать на помощь детей, звонить подруге или другу. Как только вы вынесете конфликт на публику, он разрастется с огромной скоростью. Так мелкая бытовая ссора может превратиться в большую проблему.

Не скрывать эмоций

Самый верный способ быстро прекратить противостояние и сделать его конструктивным — признаться партнеру в своих чувствах.

К примеру, муж задержался на работе до поздней ночи без предупреждения. Вы не знали, где он, звонили его маме, коллегам и друзьям. То есть все уже в курсе, что у вас проблемы, а конфликт вышел за рамки семьи. Правильный выход — рассказать партнеру о своих беспокойствах и переживаниях, попросив в будущем сообщать об изменении планов. Если не раздувать конфликт, человек извинится, сделает выводы и в следующий раз обязательно выполнит вашу просьбу.

Со временем люди приобретают навыки общения, и преодолевать разногласия становится проще. Одна и та же ситуация может иметь несколько решений. Можно привести пример из жизни. Однажды пара поссорилась из-за того, что девушка испугалась маленькую собаку. Поведение животного показалось ей странным, но мужчина начал смеяться над спутницей. Все это переросло в конфликт, поскольку партнеры были очень молоды и еще не научились обходить острые углы.

Через несколько лет история повторилась, но закончилась она совсем по-другому. Жена рассказала о неприятном случае в детстве, когда собака укусила ее за ногу, и честно призналась в своих страхах. Муж все понял, посочувствовал и больше никогда над ней не смеялся. Более того, он стал бережнее относиться к супруге, защищая ее от возможных потрясений. Поэтому чем больше вы будете разговаривать, объяснять, открываться в отношениях, тем меньше у вас будет конфликтов, особенно деструктивных.

Конфликты в отношениях являются неизбежным и нормальным явлением. Они могут возникать из-за различий в убеждениях, ценностях, потребностях и ожиданиях партнеров. Однако очень важно решать разногласия мирно, с помощью доброжелательной коммуникации, внимания и эмпатии друг к другу. В конечном счете, основными принципами в разрешении конфликтов являются открытость, взаимное уважение и поиск компромиссов.