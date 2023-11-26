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Воскресенье 26 ноября

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Коммуникация в паре: как улучшить общение и понимание друг друга?

Коммуникация в паре: как улучшить общение и понимание друг друга?
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Общение – это базовый слой любых отношений, без него их формирование и дальнейшее гармоничное развитие невозможно. Открытое и честное взаимодействие между партнерами помогает в создании прочных связей и доверия. Над чем нужно работать, чтобы коммуникация в паре была гармоничной, поделилась Ксения Демина – дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций, автор и ведущая марафонов, мастермайндов и тренингов по отношениям и самооценке.

Почему над коммуникацией нужно работать?

Давно доказано – не только научно, но и эмпирически – что когда пара начинает встречаться, между ними происходит определенная химия. Это даже можно назвать "вальс гормонов". В такой период в паре мужчина и женщина идеализируют друг друга, не замечают недостатков и влюблены "по уши".

Но проходит определенное время, от трех месяцев до года, когда гормоны утихают, бабочки в животе тоже прекращают порхать, и вот вы смотрите на своего партнера другими глазами. Более того, на первое место встают не любовь и романтические свидания, а быт. Нужно работать, достигать каждому своих карьерных целей, думать о будущем, ставить совместные задачи. И вот здесь зачастую начинают возникать проблемы.

Способы улучшить общение

Важно, чтобы влюбленные смотрели не просто друг на друга, а в одну сторону. И коммуникация здесь стоит на первом месте. Мужчина и женщина в паре должны понимать друг друга.

Доверительно общаться

Самая частая ошибка, которая встречается в паре – замалчивание. Нужно обсуждать друг с другом цели, совместные планы на будущее, на детей, на жизнь. И если такие диалоги будут у вас в самом начале отношений, это отлично.

Если разговоров нет, нужно начинать выстраивать коммуникацию по-новому. И первое, с чего начинать, – доверять самой и расположить партнера доверять вам.

Но что, если доверие отсутствует? Начните с себя. Сами чаще рассказывайте о своих мыслях, чувствах, переживаниях, о том, как прошел день, что волнует. Чем более честны вы будете, чем больше покажете свою уязвимость и честность перед мужчиной, тем яснее он будет понимать, что вы ему доверяете, а значит, и он станет это делать.

Искренне интересоваться партнером

Начинайте спрашивать. Когда партнер приходит с работы, искренне интересуйтесь, как прошел его день, какие события произошли. И главное – слушайте! Здесь важно, чтобы он увидел, что вам действительно интересно, что это не дежурные фразы, а стремление узнать его мысли, чувства и переживания. Рано или поздно мужчина начнет с вами делиться, не с первого раза, и даже не со второго, но начнет. А возможно – и советоваться. И ваша коммуникация в паре начнет налаживаться.

Проводить время вдвоем вдали от гаджетов и других людей

Желательно хотя бы раз в два-три дня прогуливаться на свежем воздухе вместе. Через определенное количество шагов мозг начинает по-другому раскрываться и думать, так как вы вдали от социальных сетей, информационного шума, есть только природа вокруг и ваш партнер. И вы начнете друг другу рассказывать, что сегодня наполняет ваш день, ваши мысли, возможно, поделитесь тревогами и страхами. Это будет очень полезно для коммуникации.

Такие прогулки можно даже сделать традицией. И вы увидите, что они не просто улучшат общение, но также вырастут чувства и любовь. Потому что найти человека, которому можно доверять, с кем можно поговорить, кто выслушает и всегда поддержит – это очень ценно.

Чего делать точно нельзя

Есть несколько моментов, которые важно знать и не практиковать, чтобы ваша коммуникация в паре развивалась гармонично и улучшалась.

Винить за прошлое. Если партнер пришел и рассказал, как в предыдущем опыте у него что-то не получилось, – поддержите. И никогда не вспоминайте эту оплошность. Если вы будете припоминать его откровенность, мужчина закроется и больше никогда не доверится вам.

Не осуждать уже за принятое решение, которого не вернуть. Здесь также важна поддержка. Относитесь к этому, как к опыту, который он "купил по такой цене".

Никогда не сравнивать с кем-то. И особенно – не говорить, что другой лучше. Любой мужчина крайне негативно воспринимает подобные вещи, и перестанет не только делиться с вами, но также может начать воспринимать вас агрессивно.

Не разговаривать в форме претензий. Стоит контролировать свои мысли и чувства. В ситуации всегда виноваты оба. Любая претензия, сказанная вашему мужчине, обернется вам Х10 каких-то неприятностей и еще больших последствий.

Не общаться с мужчиной с позиции жертвы и надзирателя. Женщина не ниже, не выше: с партнером разговариваем только на равных. Не нужно просить, заискивать и умолять, также как и говорить, что ему делать и как себя вести. Не используйте манипуляционные техники в разговоре с партнером – только тогда разговор будет действительно конструктивным.

Искусство общения – это то, чему мы все учимся на протяжении всей жизни. На своем опыте, ошибках, возможно, и на горьких последствиях. Но теперь вы знаете, как улучшить общение в паре и избежать негативных последствий. И если будете соблюдать перечисленные правила, коммуникация станет на порядок лучше, и ваши отношения будут только крепнуть.

Фото: личный архив Ксении Деминой

26 ноября 2023, 15:38
Фото: pixabay.com/sciencefreak
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