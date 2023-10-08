Подготовка к лазерной эпиляции: 5 советов для максимально эффективной процедуры

Развод Брежневой и Меладзе Тесты Раскрыта тайна о Кадышевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом "Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

Лента новостей

Воскресенье 8 октября

04:10Подготовка к лазерной эпиляции: 5 советов для максимально эффективной процедуры 02:16Что такое синдром самозванца? И как от него избавиться? 00:08Чтобы деньги были всегда: Топ-7 советов для удачного распределения доходов 22:09А ты на своем месте? Как судьба подает нам знаки 20:05Николай Басков: талантливый артист, успешный певец и звезда современной эстрады 19:24Матвеев обнародовал новость о родах Боярской 18:39Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе 17:41На всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе 16:18Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой 15:16Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением 14:11Женатый Андрей Малахов попался наедине с другой после 12 лет брака 13:1467-летняя Любовь Казарновская нашла замену великому русскому языку 11:47Цымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев 08:00Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа 06:42Россиян призвали категорически отказаться от самодельных обогревателей 04:31Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин 02:03Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам 00:14"Нога на горле": Гузеева рассказала о тяготах семейной жизни 22:29Пелагея вскрикнула: Билан устроил нечто на шоу "Голос. Уже не дети" 22:18Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой 21:00Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности 20:28Срочно: умер Расторгуев 19:40Ожирение стало массовой проблемой: и вот почему 19:32Второй SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование 18:39Когда менять шины из-за холодов – ответила синоптик Макарова 18:18Главная сваха России Гузеева выдала разведенную дочь Михалкова 17:04Лучшая пара России: Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех 16:29На грани срыва: Выступление Долиной на концерте памяти Шатунова под вопросом 15:55"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать 15:12"Валера влюбился": Орлова объявила о пристрастии мужа к обаятельному самцу 14:25Копия отца: появилось сенсационное фото "тайного" сына Абдулова 14:11Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место 14:04Chery Arrizo 8: новый флагман 13:42Порывистый ветер и дождь: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 13:29Похоронили заживо: известны подробности страшной ситуации с Прохором Шаляпиным 12:45Маликов поделился подробностями здоровья отца после тяжелой болезни 12:18Жена и дочь раскрыли правду о раке у 86-летнего Дроздова 12:02Брежнева официально подтвердила развод с Меладзе 11:07"Я должна быть сильной": Седокова рассказала об эмоциональном истощении 11:04Сорвавшаяся Дубцова открестилась от скандального Хайдарова: "Отстаньте от меня!" 10:14Где Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки 10:10Диагностирован рак: Дроздов экстренно госпитализировн в тяжелом состоянии 09:45Умер певец Константин Лисовский 09:08Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу 08:00Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта 06:45В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога 04:38Отец с сыном спасли попавшего в беду оленя – видео 02:27Стоматолог рассказал о риске инфаркта из-за невылеченных зубов 00:14Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков 23:00Красавица Бузова в ангельском воплощении предстала перед россиянами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Подготовка к лазерной эпиляции: 5 советов для максимально эффективной процедуры

Подготовка к лазерной эпиляции: 5 советов для максимально эффективной процедуры
6

Лазерная эпиляция стала одним из самых популярных методов долгосрочного удаления нежелательных волос. Этот метод обеспечивает отличные результаты, но успешность процедуры во многом зависит от правильной подготовки. Советами, которые позволят сделать процедуру максимально эффективной, поделилась предприниматель, основатель федеральной сети клиник лазерной эпиляции и косметологии Laser Love, СЕО, ментор крупного и наставник малого бизнеса Кира Долгова.

Лазерная эпиляция: что это такое, и как это работает

Это инновационная процедура, которая позволяет надолго устранить нежелательные волосы на различных частях тела. Она основана на использовании специализированных лазеров, которые направляют высокоэнергетический свет на корень волоса, что в конечном итоге приводит к разрушению волосяного фолликула. Результат – гладкая кожа на долгое время.

Процедура лазерной эпиляции базируется на принципе фототермолиза. Когда лазерный свет направляется на волос, пигмент меланин, который содержится в волосе и придает ему цвет, поглощает этот свет и преобразует его в тепловую энергию. Затем эта тепловая энергия передается в волосяной фолликул, что приводит к его разрушению.

Преимущества лазерной эпиляции перед другими методами удаления волос

Лазерная эпиляция предоставляет целый ряд преимуществ перед другими методами удаления волос, делая ее привлекательным выбором для многих женщин и мужчин. Давайте подробнее рассмотрим, почему:

После нескольких сеансов большинство людей отмечает существенное уменьшение количества волос, а некоторым и вовсе удается достигнуть полного их отсутствия. А значит, вам больше не придется тратить время и деньги на регулярное удаление волос, как при использовании более традиционных методов.

С каждым сеансом лазерной эпиляции волосы становятся менее заметными и перестают раздражать кожу. В отличие от других методов, которые могут оставлять жесткие обломки или вросшие волосы, лазерная эпиляция способствует более естественному и гладкому результату.

Технологии современных лазеров разработаны таким образом, чтобы обеспечить эффективность на светлой и темной коже, а также на разнообразных оттенках волос.

Лазерная эпиляция проводится относительно быстро в сравнении с некоторыми другими методами. Небольшие области обрабатываются всего за несколько минут, делая процедуру более комфортной и менее затратной по времени. Современные лазеры также оборудованы системами охлаждения, которые уменьшают дискомфорт и предотвращают ожоги на коже даже при быстрой обработке поверхности.

5 советов, которые позволят сделать процедуру максимально эффективной

Для того чтобы достичь максимального эффекта от процедуры, необходимо уделить внимание подготовке. Рассмотрим 5 важных советов, которые помогут вам это сделать.

Для того чтобы достичь максимального эффекта от процедуры, необходимо уделить внимание подготовке. Рассмотрим 5 важных советов, которые помогут вам это сделать.

Совет №1. За полтора месяца до процедуры исключите эпилирующие средства, которые разрушают структуру покрова. Лазерная эпиляция воздействует только на здоровую растительность с полным набором элементов – волосков и фолликул. Загар также снижает эффективность обработки, так как кожа бронзового оттенка перетягивает на себя излучение. Вдобавок, это может вызвать неприятные ощущения и повысить риск ожогов.

Совет №2. За 2 недели до процедуры избегайте посещения бани, сауны и бассейнов, чтобы минимизировать риск воспалительных процессов.

Совет №3. За один день до процедуры удалите волосы на нужном участке кожи с помощью бритвенного станка. Это поможет лазеру сфокусироваться на волосяных фолликулах и повысить эффективность процедуры.

Совет №4. В день сеанса приходите к косметологу с очищенной кожей, без нанесенных косметических средств.

Совет №5. После процедуры следуйте рекомендациям специалиста по уходу за обработанной областью кожи. Чаще всего они требуют исключения термического и механического воздействия в зонах, на которых проводилась процедура.

И помните, что эффективность и безопасность лазерной эпиляции в значительной степени зависит от вашего соблюдения рекомендаций специалиста и правил подготовки.

Фото: из личного архива Киры Долговой

8 октября 2023, 04:10
Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Иссохшее лицо, лопнувший имплант и другие ужасы: кто из знаменитостей пожалел о пластике

Фото: Alexey Vasnetsov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Топ-10 эффективных омолаживающих процедур

Как сохранить молодость кожи? Ответил диетолог

А ты на своем месте? Как судьба подает нам знаки

А ты на своем месте? Как судьба подает нам знаки
Поиски себя нередко начинаются, когда человек чувствует, что ему неуютно, словно он "не в своей тарелке". Это ощущение появляется не просто так. Найти свое предназначение – задача трудная, но очень важная для каждого человека. Что поможет решить ее – внутреннее чутье, советы близких или знаки судьбы? Кто-то находит ответ в философских трудах, а кто-то – в эзотерике. Каждый волен выбирать свой метод, но в первую очередь стоит прислушаться к выводам науки о душе. Время — ключ к пониманиюУ многих людей есть внутреннее чутье, благодаря которому можно определять свое положение.

Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта

Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта
Изделия из кожи продолжают оставаться в тренде, как показала неделя моды. Предпочтение – кожаным брюкам. Одежда из кожи перестала быть чем-то вычурным или кричащим.

Как похудеть и держать себя в форме после 45 лет: назван лучший способ

Как похудеть и держать себя в форме после 45 лет: назван лучший способ
Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Анастасия Татарева рассказала, как похудеть и держать себя в форме после 45 лет.

Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 10 октября

Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 10 октября
Осень в Москве радует обилием культурных событий. Театры, дискуссии, презентации, шоу – глаза разбегаются от изобилия. Выбирайте лучшее при помощи подборки "Дни.ру", ПРЕМИЯЖАРА MEDIA AWARDS Жара Media Awards — это любимые артисты и лидеры чартов, трехчасовой марафон самых популярных треков, впечатляющее шоу, яркие выступления и неожиданные дуэты.

Психолог призвала избегать критики и презрения при ссоре с партнером

Психолог призвала избегать критики и презрения при ссоре с партнером
Психолог Дарья Дугенцова назвала правила поведения во время ссоры, которые помогут сохранить гармонию в паре.

Выбор читателей

06/10ПтнРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой 06/10ПтнЛучшая пара России: Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех 06/10ПтнГлавная сваха России Гузеева выдала разведенную дочь Михалкова 07/10СбтИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением 06/10ПтнВторой SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование 07/10СбтНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе