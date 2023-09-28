Как сохранить молодость кожи? Ответил диетолог

Многие не готовы мириться с возрастными изменениями кожи, поэтому отправляются к косметологам или даже пластическим хирургам. Но молодость кожи можно сохранить в том числе благодаря правильному питанию. Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев напомнил россиянам о пользе продуктов, которые содержат омега-3 жирные кислоты, а также витамин Е. Слова эксперта приводит сайт VSE42.RU.

Омега-3 жирные кислоты необходимо для организма, так как они важны в построении клеточных мембран, крепкость которых позволяет коже быть более устойчивой к внешним воздействиям – например, солнцу или вредным выбросам в большом городе.

Также необходимо потреблять продукты, богатые витаминам C и D. Первый содержится, например, киви, лимонах и апельсинах, а второй – в рыбе, яйцах и молочных продуктах. Витамин C нужен для синтеза коллагеновых волокон, а D – для защиты кожи в целом.