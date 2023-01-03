The Greeks: В центре Москвы на месте Starback’s поселились "греки"

Буквально на днях в череде премьер случилось долгожданное пополнение – на Неглинной открыл свои двери The Greeks.



Под занавес уходящего года ресторанная жизнь в столице продолжает бить ключом, радовать и удивлять. Одно громкое открытие следует за другим. Рестораторы будто сговорились и решили не откладывать запуск новых проектов на потом, но хотят все успеть до праздничного боя курантов.



ПО ТЕМЕ Kislovsky: В столичном ресторане еду соединили с искусством и стихиями

Речь идет о новом проекте Антона Пинского и Владимира Чистякова, в активе которых уже несколько успешных коллабораций (Folk, Rocky2). "Греки" обосновались в стенах бывшего Starback’s Reserve Bar. Впрочем, о предшественнике здесь ничего не напоминает: внутренние перегородки убраны, открытая кухня вынесена в центр, столы и диванчики утопают в зелени, огромные окна в пол наполняют пространство светом. Но главное здесь, конечно, еда.

Чистяков выступил в роли концепт-шефа – его стиль и вкус вполне узнаваемы, а непосредственно за реализацию гастрономической программы отвечает молодой и амбициозный Никита Брехов, в жилах которого, к слову, течет и греческая кровь. Вопреки названию, The Greeks – не аутентичный греческий ресторан, но скорее ресторан-воспоминание и ресторан-мечта о Греции. Традиционные греческие рецепты в меру адаптированы, а блюда исполнены интересней и сложней, чем то, что обычно подают на Балканах даже в хороших тавернах.

Например, пряный соус к жареному халуми сделан из мандаринов и можжевельника, оливки в греческом салате карамелизованы, баклажаны в мусаке предварительно промаринованы, паста с крабом приправлена масалой и маринованными в карри кешью, а сувлаки из голени ягненка подается на открытой пите, щедро сдобренной лабне и дополненной дольками маринованных баклажанов.



Впрочем, интересных позиций в меню предостаточно. Из закусок помимо упомянутых выше также стоит обратить внимание на сочный зеленый салат с печеным виноградом, фалафель с ягненком и деликатную долму с крабом. А в разделе горячих блюд – на дорадо аква пацца, кюфту с йогуртом и целого осьминога, запеченного с овощами и пряными травами.

С десертами все не менее занимательно. Даже очень традиционная комбинация из теста фило с медом и йогуртом дополнена жареным пеканом, что существенно меняет общий характер блюда. Но в целом авторское начало здесь выражено более отчетливо, благо за этот раздел отвечает опытный шеф-кондитер Алена Офицерова. Например, в меню есть мусс из лаврового листа с карамелизованными оливками и клубникой, а еще шоколадный пирог из миндального теста с добавлением специй, капельки оливкового масла и шепотки соли.

Средний счет – 2 000 рублей.