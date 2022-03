Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 19 марта

Первый месяц весны радует интересными событиями. Концерты, фестивали, премьеры – только успевай ходить! Сориентироваться поможет обзор "Дни.ру".

КОНЦЕРТ

"Пелагея"

Группа "Пелагея" даст долгожданный концерт в Москве. Зрителей ждет высочайший уровень мастерства музыкантов, известные народные песни в оригинальных аранжировках и фолк-роковый авторский материал, великолепные костюмы и сказочное оформление сцены в стиле работ гениального Ивана Билибина. Программа будет представлена в новом составе. Победитель телепроекта "Голос-10", обладатель роскошного баритона, поразивший публику своей искренностью и музыкальностью, Александр Волкодав стал новым солистом и полноправным членом группы своей наставницы Пелагеи Хановой.

12 марта, "Крокус Сити Холл".

Памяти Уитни Хьюстон

10 лет назад не стало легендарной певицы Уитни Хьюстон. Артисты, для которых ее творчество стало безусловным источником вдохновения, объединятся на грандиозном гала-концерте и исполнят лучшие ее хиты. На сцену выйдут звезды эстрады и шоу «Голос»: Александр Панайотов, Маргарита Позоян, Оксана Казакова , Петр Елфимов, Ольга Задонская, Елена Максимова, Людмила Соколова, Александра Белякова, Алла Рид , Юлия Пак, Семен Величко, Арцвик, Рэй, Женя Damier, Этери Бериашвили, хор МГИК студентов Ларисы Долиной, вокальная группа Back In Black и др. Одним из сюрпризов вечера станет певица, которая выступит в настоящем платье Уитни Хьюстон! В этом платье звезда выступала во время мирового тура "Телохранитель", в 2007 году оно было выкуплено организаторами на аукционе в США.

14 марта, Театр Мюзикла.

СКОРО



"Слуга двух господ. Russian edition"

В этом году исполняется 315 лет со дня рождения реформатора европейского театра драматурга Карло Гольдони. За прошедшие три века его пьесы не потеряли своей актуальности – персонажи по-прежнему узнаваемы, а сюжеты – увлекательны. Молодая команда актеров Театра Пушкина во главе с режиссером Юрием Муравицким переосмысляет комедию Гольдони, сочетая классические итальянские маски и традиции русского скоморошества. Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двоих господ и делает всё, чтобы его хозяева не встретились…

2, 3 апреля, театр им. Пушкина.

Linkin Park в исполнении симфонического оркестра RockestraLive

RockestraLive — музыкальный коллектив из Москвы, исполняющий инструментальные каверы хитов современных рок-групп в составе симфонического оркестра. На сей раз он выступит с хитами группы Linkin Park. Более двух часов бессмертных шедевров, которые определили целую эпоху, среди которых Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и многих других.

20 марта, Глав Club.

ГАСТРОЛИ

"Мастерская" – в Москве

Любимый питерцами театр "Мастерская" отправляется на мини-гастроли в Москву. Первым покажут спектакль "Петруша, сын ли ты мой или нет?" по роману Федора Достоевского "Бесы". Петр, Петруша, Петрушка, бродячий шут без роду без племени, мелкий интриган, злой хитроумный ловкач, обманщик простачков, потешающийся над результатами своих проделок. Петрушу принимают с почестями и пафосом, а он и рад развлекаться на таком благодатном поле, развлекаться жестоко и порой кроваво, уничтожая все, хоть как-то обозначающее его прошлое. Роман Достоевского – всеобъемлющая злая сатира, насмешка над пустотой идеологических выкриков, фальшью провинциального лоска, множащимся всеобщим обманом, необоснованными претензиями, ничтожностью мысли. В пустом пространстве сцены Роман Габриа распахивает перед зрителями балаган, обращая страшное – в смешное, демонов – в паяцев, монстров – в карикатуры.

21 марта, театральный центр "На Страстном".

РЕГИОНЫ

"Алафейская гор"



В Тобольске впервые пройдет фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора". Молодые российские режиссеры представят здесь фильмы 2021–2022 годов, в которых исследуют темы поиска себя и взаимодействия с обществом. В рамках фестиваля пройдут конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов и специальные мероприятия – мастер-классы, концертные программы и спектакли. Большое внимание в программах уделено дебютам.

С 23 по 27 марта.