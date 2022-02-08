Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 17 февраля

"Там будет бал, там детский праздник. // Куда ж поскачет мой проказник?" – писал Александр Пушкин в романе "Евгений Онегин". Что у вас не было сомнений в том, куда лучше пойти, "Дни.ру" подготовили обзор самых интересных событий.



ПРЕМЬЕРА

"Гермиона"

Герои пьесы Саши Денисовой "Гермиона и одноклассники" — гламурный режиссер Гарри Леонидович, оппозиционный журналист Валентин де Морт, модный писатель Рон Визлин, олигарх Драко Малфоев, пропагандист Бэлла Слизарьян и прочие узнаваемые представители московской светской тусовки. Все они — гости вечеринки в старинном здании Огвардского лицея, организованной по инициативе страдающей психическим расстройством Гермионы. Цель "встречи выпускников" — заставить "сытых сорокалетних" вспомнить об их молодости, идеалах, надеждах, и спасти исторический особняк Огвартса, который находится под угрозой сноса.

17, 18, 19 февраля, Новое Пространство Театра Наций.

КОНЦЕРТ

Сергей Пенкин в программе Classic-2

Идея совместного проекта с Академическим Большим концертным оркестром им. Ю. В. Силантьева родилась у Сергея Пенкина и его продюсера Вадима Колчкова еще в 2001 году после совместного выступления с этим прославленным коллективом. Инициативу поддержал дирижер Мурад Кажлаев, в то время руководивший оркестром. За 6 месяцев совместной работы были написаны партитуры 12 произведений из репертуара Сергея Пенкина, а также отобраны оригинальные партитуры песен, которые звучали в исполнении самых знаменитых артистов нашей страны – Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Валерия Ободзинского и др. В Classic 2 вошли лучшие номера из предыдущих программ Сергея Пенкина и АБКО. Главное место в ней отведено классическому репертуару. Зрители услышат произведения из русской и зарубежной классики, а также многие хиты артиста в современных аранжировках для большого симфонического оркестра, в том числе и авторские композиции самого Пенкина.

11 и 12 февраля, Дом музыки.

КЛАССИКА

"Бах в ре миноре"



Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха для многих является символом органной музыки. В репертуаре Федора Строганова она занимает особое место и нередко служит отправной точкой для создания новых программ, которые позволяют в неожиданном ракурсе посмотреть на творчество немецкого мастера. Вот и теперь, органист строит концерт вокруг знаменитого шедевра – точнее, его тональности ре минор, Прозвучат и переложения сочинений итальянских мастеров: виртуозный, драйвовый концерт Антонио Вивальди и красивейшее меланхоличное Адажио Алессандро Марчелло

13 февраля, Кафедральный собор свв. Петра и Павла.

СКОРО

"Гамлет STORY"

Сыграть Гамлета – действительно мечта любого артиста? Три Гамлета нашего времени – бизнесмен, шоумен и офицер спецслужб – однажды оказываются перед вопросом "быть или не быть". Артисты Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев примеряют на себя маску шекспировского героя. Иронично, грустно и смешно, говоря словами современных поэтов. Четвертый Гамлет – фантастический Алексей Айги со своей музыкой, скрипкой и Ансамблем "4’33”". Музыка звучит со сцены почти со стадионным драйвом, заряжая зрителя своей энергией. Действие разворачивается одновременно в трех измерениях: на сцене, в музыке и в кино. На огромном экране зритель увидит сюжет о человеке, задавшем себе однажды сакраментальный вопрос. Режиссер и автор сценической версии – Наталья Семенова.

22 февраля, Vegas City Hall.



"Мертвые души"

Первой премьерой 2022 года в Театре Романа Виктюка станет постановка его художественного руководителя Дениса Азарова по мотивам "Мертвых душ" Гоголя. Это авторская интерпретация классического текста, созданная режиссером совместно с драматургом Ольгой Никифоровой. Русь предстает здесь страной огромной, мифологической и непознаваемой: тут звучат русские аутентичные сказки, былины, заговоры и народные песни в современной обработке в жанре электро-фолк. Действие спектакля происходит в условном времени, соединяющем прошлое и будущее. Художник Николай Симонов поместил его в подземный переход, где торгуют, пьют, поют и пляшут. А над ним проложен тоннель, временной портал, где могут проноситься новейшие "Сапсаны", а может пролетать Птица-тройка.

21 и 22 февраля, Театр Романа Виктюка.

Денис Майданов

В этот вечер на живом концерте Майданова прозвучат не только любимые радиохиты из разных альбомов, не только полюбившиеся зрителям песни из нового, уже девятого по счету альбома "Я остаюсь", но и также зрителя ждут сюрпризы – авторские прочтения Майдановских хитов, которые в своё время приносили успех различным российским артистам. Накануне концерта в свет выйдет юбилейный 10-й альбом Дениса Майданова, и каждый зритель, купивший билет на концерт, получит возможность приобрести МP3-диск, включающий в себя 10 альбомов артиста.

23 февраля, Vegas City Hall.

ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2022



Телеканал "МУЗ-ТВ" объявил дату и площадку проведения 19-ой ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2022", а также раскрыл концепцию грядущей церемонии. Режиссер Олег Боднарчук представит смелую и совершенно футуристичную концепцию шоу, номеров и сценического пространства. А слоганом премии будет "Новая эра". Молодые звезды и заслуженные артисты продемонстрирует, как две "тектонические плиты" будут сосуществовать в новом мире, возможно, объединятся в неожиданные коллаборации, а зрители станут свидетелями эпохальных изменений и новых тандемов. Эта идеология заложена и в визуальной концепции события – символичные образы динозавров и их стилизованных потомков стали олицетворением двух эпох и их жизни в одном мире шоу-бизнеса сегодня.

3 июня, ЦСКА Арена.

КИНО

"Орел и решка. Кино".

Знаменитое трэвел-шоу находится на грани закрытия. Чтобы спасти проект, компания старожилов, которые не собираются покидать тонущий корабль. идет на авантюру: они отправляются в закрытую восточную страну и хотят сделать о ней эксклюзивный выпуск. Правда, вскоре все оборачивается против ведущих, и теперь за их головами открывают охоту местные жители. В ролях: Александра Бортич, Александр Молочников, Екатерина Варнава, Александр Гудков, Максим Стоянов, Кирилл Каганович.

С 14 февраля, "Кинопоиск".