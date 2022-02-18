Дети и деньги: какие ошибки в воспитании чаще всего допускают родители

Во сколько лет давать детям деньги на карманные расходы? Как часто? Какую сумму? О проблемах, которые могут возникнуть, "Дни.ру" рассказала блогер, финансист и журналист Ксения Падерина.

Не говорим о деньгах вообще или же начинаем слишком поздно.

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"Я пыталась поговорить со своей 10-летней дочкой, но это не помогло", – часто слышу я. Еще бы! Если вы 10 лет растили ее в вакууме, то было бы странно, если бы ребенок вдруг осознал все от одного разговора. Поэтому чем раньше вы начнете “денежное” воспитание, тем лучше!

Совет: уже в 2 года можно объяснять азы (Дорого-дешево, родители работают, чтобы покупать тебе игрушки, магазине сначала платим, потом забираем товар и т. д.). Есть родители, которые "щадят" детей – мол, не надо грузить взрослой жизнью, вырастет. Это не забота! Такие дети вырастают беспомощными. Задача родителей – научить обращаться с деньгами! Иначе детям придется учиться на своем опыте. И набивать свои шишки.⠀

Плата за оценки в школе и помощь по дому.

Большинство экспертов и психологов сходятся во мнении, что так поступать не стоит по ряду причин. Если это и работает, что недолго. Потом наоборот убивает мотивацию. Ребенок думает: окей, проживу без денег, зато никто не будет клевать мозг за оценки. Помощь по дому – это вообще не повод платить. Разве маме дают деньги за то, что она сварила борщ? Или папе за то, что он пропылесосил?

Совет: хотите поощрить за учебу, введите стипендию (по итогам четверти или года). Тогда у ребенка будет время для маневра (получил плохую оценку – есть время исправить).⠀

Излишний контроль и опека

Даже если ребенок тратит свои деньги на "ерунду" – это его опыт. Ему нужно его пережить. Но ключевое тут – "свои" (например, подаренные бабушками). То, что кажется вам чушью, для него – ценность. Не дадите в детстве пережить кайф от принятия самостоятельных решений в плане трат – ребенок будет компенсировать это во взрослой жизни (получила зарплату – спустила ее на платье и туфли).⠀

Совет: уже в начальных классах можно выдавать карманные деньги не каждый день, а раз в неделю. Спустил все сразу – гуляй до воскресенья. Потихоньку он научится грамотно распределять деньги. И это важный навык! Которым, кстати, обладают далеко не все взрослые.

