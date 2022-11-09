Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 19 ноября

Какая удивительная осень! Мы искупались в тепле и радости, добре и нежности. Продлить ощущение праздника в душе помогут фильмы, концерт и спектакли из подборки "Дни.ру",

ФИЛЬМ

"Тест на беременность"

"Тест на беременность" — мелодрама о жизни врачей и пациенток перинатального центра, первые два сезона которой вышли ранее на Первом канале. В новом сезоне популярной истории снялись Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, режиссер – Михаил Вайнберг ("Метод Фрейда"). По сюжету в жизни врача Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова) — новый, переломный этап. Больницу, где она работала, передают частному лицу и переоборудуют в коммерческий перинатальный центр, а главным врачом назначают принципиальную и высокомерную Нину Артамонову (Кристина Орбакайте). На операционный стол к Бахметьевой попадает пациентка в тяжелом состоянии, и ради нее Наталья проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. За это главврач увольняет Бахметьеву. Наталья вынуждена срочно искать работу, ведь ей надо заботиться о трехлетнем сыне Мише.

С 16 ноября, KION.

ТЕАТР

"Авиатор"

Герой романа Евгения Водолазкина "Авиатор" Иннокентий Платонов просыпается в конце XX века, однажды отдав себя научному эксперименту. В голове только шумы и отголоски воспоминаний. Фрагментарно всплывающие отрывки прошлого. Больница. Профессор, которого интересует состояние героя из-за выгоды. Платонов, словно авиатор, смотрит на мир с высоты. Он видит этот самый мир, но не может разглядеть все частицы. Частицы своего прошлого… Постановка Алины Кушим стала первым воплощением произведения на театральной сцене.

13 ноября, "Школа современной пьесы".

"Цветы запоздалые"

"Цветы запоздалые" – это история обедневшей княжеской семьи и доктора Топоркова называют родоначальником чеховской драматургии, здесь слышен и "Вишневый сад" с темой дома, который гибнет. И "Иванов" с любовью, которая всегда приходит не вовремя, и "Чайка" – с трагической невозможностью счастья. Режиссер Сергей Тонышев (выпускник Мастерской Сергея Женовача) из театра "Мастерских" говорит, что его спектакль – это признание в любви своей семье. Это те слова и те мысли, которые обычно не говорим, боимся сказать самым важным и близким людям. Сказать их стоит, пока еще не поздно.

14 ноября, сцена пространства "Внутри".

"Дурацкий цЫрк"

"Высокие Братья/Tall Brothers" приглашают на трюковое интерактивное представление, чудесное в своей простоте, вызывающее самый широкий спектр чувств – от заразительного смеха детей до искренних слез взрослых. Жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на стульях, импровизация и контактная трюковая клоунада со зрителем и многие другие "смертельные номера" зрителей в "Дурацком цЫрке", где все по настоящему серьезно и серьезно по не настоящему! Самый не стандартный цирк, которого вы еще не видели!

19 ноября, Московский театр иллюзии.

"Дом Бернарды"

Это история испанских женщин (воссозданная по реальным событиям), переданная языком танца и музыки фламенко. За фасадом строгих правил и ограничений кипят страсти, подавляемые душевные порывы и скрытые желания женщин прорываются наружу. Вас ждет современная трактовка классической пьесы Федерико Гарсиа Лорки режиссеров Елены Совы и Антона Преснова с видеопроекциями и саунд-дизайном. Хореография выдающегося испанского хореографа Хавьера Латорре, хореограф-постановщик – Сусанна Ларриба Адель (Испания).

17 ноября, на сцене театра "Русская песня".

КОНЦЕРТ

День рождения "МУЗ ТВ"

На главной сцене страны соберутся популярные звезды отечественного шоу-бизнеса, чтобы лично поздравить канал со знаковым событием. На несколько часов зрители перенесутся в разные музыкальные эпохи "МУЗ-ТВ" – будут подпевать любимые хиты кумирам и впервые услышат громкие новинки молодых артистов, покоривших ТОП чарты и сердца миллионов поклонников. В честь большого праздника канала в самом сердце столицы выступят: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Стас Костюшкин, REFLEX, Катя Лель, "Блестящие" и многие другие. Начало телетрансляции в 20 часов.

11 ноября, Кремлевский дворец.

"Маленький принц"

Удивительная история, отзывающаяся в каждом сердце, живые иллюстрации и музыка, написанная специально для этой премьеры. Впервые будут исполнены композиции "Планета Маленького Принца", "Бег времени", "Фонарщик", "Роза". У вас есть уникальный шанс, стать первыми, чьей души коснуться звуки этой прелестной музыки.

13 ноября, Соборная палата.

"Аффинаж"

За десятилетнюю историю петербургская группа "Аффинаж" покорила множество зрителей благодаря глубоким текстам и оригинальной музыке, в которой, как отмечают критики, звучат "витиеватые басовые линии, мощный баян, мелодичный тромбон, акустическая гитара и вокал, варьирующийся от нежного полушепота до надрыва". Последней на данный момент работой коллектива стал мини-альбом "Другое. Сторона А": все композиции посвящены любви, привязанности, разрушенным предубеждениям, расставаниям и надежде. Оценить их можно будет на московском концерте.

18 ноября, Известия Hall.