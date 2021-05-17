Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Театральная жизнь Белокаменной продолжает бурлить. Сориентироваться в этом потоке предлагает традиционный обзор "Дни.ру".

МЮЗИКЛ

"Шахматы"

Мюзикл "Шахматы" по праву называют театральной сенсацией России. За первый сезон он успел покорить сердца сотен тысяч зрителей и стал новой яркой звездой в созвездии московских достопримечательностей. А недавно здесь стартовала специальная программа для всех, кто приезжает в Москву. В частности, гостям предлагается специальный сервис такси, который доставит их от вокзалов, аэропортов или отелей прямо в Театр МДМ, в театре организована камера хранения для компактного багажа, если гости едут на мюзикл сразу по прибытии в столицу, предусмотрены специальные туристические тарифы на билеты, возможность специальных завтраков, обедов и ужинов в театральном ресторане, получение фото и музыкальных клипов со спектакля по QR-коду, что позволит делиться ими в социальных сетях, и многое другое. Главной жемчужиной программы, конечно, является сам мюзикл в постановке Евгения Писарева. Это захватывающая история соперничества российского и американского гроссмейстеров на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами –СССР и США. Большая игра – и две женщины, которые неожиданно меняют весь ее ход. На кону не только личные и государственный интересы, но и, возможно, чья-то жизнь.

МДМ, chessmusical.ru.

БАЛ

"Венский Бал в Москве"

Восемнадцатый благотворительный Венский Бал в Москве будет посвящен всемирно отмечаемой дате – 250 летнему юбилею Людвига ван Бетховена. Бал откроют 100 пар дебютантов. Для них – незамужних девушек от 16 до 23 лет и неженатых молодых людей от 18 до 28 лет – это отличный шанс приобщиться к классической культуре, научиться танцевать, найти новых интересных друзей. После знаменитой фразы Alles Walzer! («Вальсируют все!») к танцующим дебютантам присоединятся и гости, которые до полуночи будут танцевать вальсы, польки и галопы, а после знаменитой русской полночной кадрили, – танго и фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-ча и румбы. Танцевальную программу бала будут сопровождать симфонический и джазовый оркестры. В традиционном бальном гала-концерте, целиком составленном из произведений Бетховена, примут участие звезды российской и мировой оперы: солисты Большого театра Агунда Кулаева (меццо-сопрано) и Игорь Морозов (тенор), а также солисты – Алексей Тихомиров (бас) и Светлана Касьян (сопрано). Они споют арии из единственной оперы великого композитора "Фиделио", а также, вместе с хором имени Юрлова исполнят "Оду к радости" из финала знаменитой 9-й симфонии. Ведущие: главный танцмейстер бала – президент Российского танцевального союза Станислав Попов и актриса театра и кино Нонна Гришаева.

29 мая, Гостиный двор.

БАЛЕТ

"Спящая красавица"

Кремлевский дворец возобновляет свою работу спустя 14 месяцев. Одним из первых спектаклей в исполнении театра "Кремлевский балет" станет "Спящая красавица". Художественный руководитель театра – народный артист России А. Петров переработал хореографию М. Петипа, создав невероятную хореографическую картинку по мотивам сказки Ш. Перро. Спектакль подойдет, как и для романтического свидания, так и для маленьких зрителей. Волшебные феи, злая колдунья, беззаботные принцессы и их кавалеры, французское очарование пудреных париков и цветущей весны, обязательная победа Добра над Злом и торжество всепобеждающей Любви – вот что ждет зрителей.

23 мая, ГКД.

ПРЕМЬЕРА

"На бойком месте"

"Театр Терезы Дуровой" завершает сезон премьерой комедии Островского "На бойком месте" режиссера Ирины Пахомовой. Написанная в 1865 году пьеса обрела современное воплощение в стиле modren folk. Острый и интригующий сюжет русской классики режиссер Ирина Пахомова подает на стыке мелодрамы, комедии и детектива. А музыкальный руководитель Инна Желанная наполнила постановку фольклорным пением. И порой кажется, что "На бойком месте" – самая настоящая русская сказка, где есть место добру и злу, народным песням, гротескным характерам, ярким нарядам, удалому танцу и, конечно же, смеху.

27 мая, "Театр Терезы Дуровой".

ФЕСТИВАЛЬ

Telling Stories



4-й фестиваль Telling Stories посвящен тенденциям и инновациям в области медиа, коммуникаций и дизайна, а также в театре, кино, философии, моде, этике и других смежных сферах. Среди спикеров и участников фестиваля: директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак, писатель Дмитрий Глуховский, шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Зинаида Пронченко, режиссеры Иван И. Твердовский, Филипп Юрьев и Дарья Жук, импресарио Федор Елютин и многие другие.

21 и 22 мая, Высшая школа экономики.

ВЫСТАВКА

"Маленькое искусство"

Выставка представляет более 130 работ Исаака Левитана, Василия Поленова, Валентина Серова, Ильи Репина, Михаила Врубеля, Константина Сомова, Казимира Малевича, Антонины Софроновой, Льва Бакста и других художников. Эта экспозиция – собрание работ, которые обычно остаются в запасниках (в папках, на полках) после того, как для показа отобраны главные, "убедительные" предметы. Чаще всего на вернисажи не попадают вещи маленького размера, особенно если это только набросок или замысел композиции. Специально для выставки будет разработана программа для людей с разными типами инвалидности.

С 26 мая, Еврейский музей и центр толерантности.

КОНЦЕРТ

"Бряц Гайс"

Вас ждут авторские импровизации и переложения музыки разных эпох и стилей в современном звучании, заставляющие по-новому взглянуть на возможности балалайки. "Бряц Гайс" создали свой поджанр – хеви металлические наигрыши, используя современные технологии обработки звука, оригинальные аранжировки и новаторские приемы игры на балалайке. "Мы рассматриваем балалайку не просто как русский народный инструмент, а именно, как инструмент, на котором можно играть все, – говорит создатель группы Денис Жуков.– Правда, изначально у меня большие сомнения может ли электробалалайка дать плотный рокерский звук, будет ли она полноценно звучать на дисторшене и при этом не терять тембр самой балалайкой".

23 мая, Клуб Алексея Козлова.

ЭКСКУРСИЯ

"МХАТовская пауза"

Приглашаем на прогулку с фонарями по потайным местам, в которые невозможно попасть обычному зрителю. Проводники — актеры МХАТ им. М. Горького, Александр Карпенко и Николай Коротаев – люди, которые знают театральный мир изнутри, покажут закулисье театрального мира, когда нет репетиций и спектаклей. В неожиданных местах экскурсионного маршрута зрители попадут на перформансы, поставленные совершенно разными режиссерами, хореографами и даже художниками. Каждый перформанс уникален и играется лишь один раз, только для одного путешествия. Но все они — это размышления на тему МХАТовской паузы: что такое пауза, как мы воспринимаем паузы, и почему пауза — пустота?

21 и 22, МХАТ им. М. Горького.

