Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата

Череда праздников продолжается. Не за горами День защитника Отечества, с которым принято поздравлять всех представителей сильного пола. Каждая девушка ломает голову, как порадовать любимых мужчин, если складывать носки уже некуда?

При выборе подарка всегда нужно учитывать много факторов, в первую очередь, интересы и увлечения человека. Но мы подготовили несколько универсальных идей, которые подойдут как мужу, так папе или брату, а может и коллеге по работе.



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Впечатления

Положительные эмоции – лучший подарок. Вспомните, о чем мечтают ваши муж, папа, брат и помогите им осуществить заветные желания. Это может быть прыжок с парашютом, занятие в стрелковом клубе, концерт любимой группы, тест-драйв машины или билеты на матч. Иногда сделать человека счастливым может что-то банальное, но такое необходимое. Поэтому всегда запоминайте (или записываете) желания ваших близких. Это точно облегчит вам поиски подарков на все праздники.

Гаджеты

В наше время человек уже не может представить себя без телефона в руках, наушников в ушах или ноутбука на столе. Может быть, вашему мужчине пора заменить один из его любимых устройств на новый? Или чего-то не хватает в его коллекции смарт-аксессуаров?

Обратите внимание на умные часы. Они недавно, но очень активно, начали заменять классические часы, ведь имеют гораздо больше полезных функций. Например, помогают следить за здоровьем, уведомляют о звонках и сообщениях и позволяют частично управлять телефоном. Пожалуй, единственный недостаток такого подарка в том, что их нужно регулярно заряжать.

Но есть модели, в которых и эта проблема решена. Одна из таких – HUAWEI WATCH GT 2 Pro. Устройство может работать 2 недели без подзарядки и стать хорошим компаньоном на каждый день. Умный подарок. Больше, чем время.

Ужин

Как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Есть несколько вариантов проведения праздничного ужина. Конечно, один из них – приготовить любимые блюда или порадовать мужчину новыми кулинарными шедеврами собственного приготовления. Но есть и другой – отправиться в необычное заведение. Ресторан с панорамным видом на город или наоборот где-то глубоко под землей, а может в аквариуме или в полной темноте. Найдите то, что будет по душе вам и вашим спутникам.

Путешествие

Режим "работа-дом" стал таким привычным, что даже в выходные тяжело расслабиться. Как известно, 23 февраля – официальный нерабочей день в России, а это значит, что можно успеть вырваться из повседневности. Уехать на пару дней с мужем, а может всей большой семьей. Наша страна такая необъятная и в ней точно найдется место, которое захочется посетить.

После выбора подарка не забудьте, что его нужно преподнести красиво, а главное с любовью. Радуйте своих мужчин не только по праздникам, и они будут радовать вас чаще!