Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
19 февраля
Лента новостей
13:51
Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты
13:37
Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата
13:28
Шепелев опустился до хамства после слов об увольнении: Дебилы!
13:27
Ложь и неуважение: Манукян сделал громкое заявление об отношениях
13:24
Почему Волкова из "Ворониных" отказалась брать фамилию мужа
13:24
Почему американские СМИ закрыли глаза на преступление хоккеиста Панарина
13:23
Названа причина задымления в Большом театре
13:16
При взрыве в Воронежской области пострадали люди
13:09
Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым
12:49
Операция на сердце и проблемы с суставами: Мягкова в могилу свел целый букет болезней
12:46
Сын переломанного Алибасова рассказал о больших трудностях
12:41
С чужим мужем: Бледанс поздравляют с началом новых отношений
12:35
"Сделали хирурги": изменившаяся до неузнаваемости Долина шокировала россиян
12:34
Сообщается о задымлении в Большом театре
12:28
На дороге в Москве загорелась машина
12:14
"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег
12:07
Лариса Гузеева раздавлена горем
11:59
Мужчина с мачете ограбил магазин
11:56
Звонок любовницы: жена обнародовала причину приступа у звезды "Улиц разбитых фонарей"
11:48
"Заточил вилку и кинулся": Фирсов о пугающих зверствах сына Легкоступовой
11:38
На маяк в Санкт-Петербурге совершено нападение
11:24
"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире
11:24
Любовница Сафронова готовится к свадьбе с африканцем из племени масаи
11:23
Что связывает Мягкова и президента Украины
11:07
"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске
11:05
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России вновь превысил 13 тысяч
11:00
Трусы не замечены: Мельникова в прозрачном пеньюаре обнажила зад
11:00
В России предложили изменить список льготников по оплате ЖКУ
10:55
В Подмосковье задержали гаражного вора
10:47
"Он даже на пробах пьяный": вскрылась правда о проблемах Мягкова с алкоголем
10:47
Политический конфликт в Белоруссии сравнили с проблемой отцов и детей
10:22
Положила ему 500 рублей: у гроба наркодилера Даны Борисовой разразился омерзительный скандал
10:22
Впервые: Крымский мост пришлось закрыть
10:12
В Кемерово пьяный водитель устроил три аварии подряд
10:06
"Бай-бай, Максим Галкин": дети Пугачевой обрушились на отца
09:58
"У меня роман с Романом!": Лолита рассекретила шестого мужа
09:56
Равиоли с креветками и жюльен с крабом: москвичей приглашают в обновленный рыбный ресторан "Магадан"
09:51
В Красноярске обстреляли машину спикера горсовета
09:43
47-летняя Наташа Королева в коротких шортиках вызвала оторопь
09:25
"Шепелев выставляется негодяем": родители по частям распродают квартиру Фриске
09:17
В Ростове-на-Дону при монтаже конструкции погиб рабочий
09:05
В России могут ввести новый налог
09:04
Пострадали люди: автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае
08:41
"Протестовал": украинцы втянули мертвого Мягкова в грязный скандал из-за Крыма
08:19
В Кирове при пожаре погибли дети
05:56
"У меня покоя нет": дети отвернулись от Максаковой
04:10
"Отвели на пустырь": Сашу Бортич подвергли жутким унижениям
02:02
"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок
23:59
"Вечная невеста": беременную возлюбленную Шепелева спустили с небес на землю
21:54
В Берлине полиция избила семью россиян и отобрала у них троих маленьких детей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Аномалия и изгой": Цымбалюк-Романовская после встречи с Бузовой возмущена потоком хамства и агрессии
Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе
Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции
Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
Lifestyle
Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата

Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата

Фото: пресс-служба
Череда праздников продолжается. Не за горами День защитника Отечества, с которым принято поздравлять всех представителей сильного пола. Каждая девушка ломает голову, как порадовать любимых мужчин, если складывать носки уже некуда?
прочитано 174 раза

При выборе подарка всегда нужно учитывать много факторов, в первую очередь, интересы и увлечения человека. Но мы подготовили несколько универсальных идей, которые подойдут как мужу, так папе или брату, а может и коллеге по работе.

ПО ТЕМЕ

Названы самые популярные среди россиян подарки на 23 февраля

Впечатления

Положительные эмоции – лучший подарок. Вспомните, о чем мечтают ваши муж, папа, брат и помогите им осуществить заветные желания. Это может быть прыжок с парашютом, занятие в стрелковом клубе, концерт любимой группы, тест-драйв машины или билеты на матч. Иногда сделать человека счастливым может что-то банальное, но такое необходимое. Поэтому всегда запоминайте (или записываете) желания ваших близких. Это точно облегчит вам поиски подарков на все праздники.

Гаджеты

В наше время человек уже не может представить себя без телефона в руках, наушников в ушах или ноутбука на столе. Может быть, вашему мужчине пора заменить один из его любимых устройств на новый? Или чего-то не хватает в его коллекции смарт-аксессуаров?

Обратите внимание на умные часы. Они недавно, но очень активно, начали заменять классические часы, ведь имеют гораздо больше полезных функций. Например, помогают следить за здоровьем, уведомляют о звонках и сообщениях и позволяют частично управлять телефоном. Пожалуй, единственный недостаток такого подарка в том, что их нужно регулярно заряжать.

Но есть модели, в которых и эта проблема решена. Одна из таких – HUAWEI WATCH GT 2 Pro. Устройство может работать 2 недели без подзарядки и стать хорошим компаньоном на каждый день. Умный подарок. Больше, чем время.

Фото: пресс-служба

Ужин

Как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Есть несколько вариантов проведения праздничного ужина. Конечно, один из них – приготовить любимые блюда или порадовать мужчину новыми кулинарными шедеврами собственного приготовления. Но есть и другой – отправиться в необычное заведение. Ресторан с панорамным видом на город или наоборот где-то глубоко под землей, а может в аквариуме или в полной темноте. Найдите то, что будет по душе вам и вашим спутникам.

Путешествие

Режим "работа-дом" стал таким привычным, что даже в выходные тяжело расслабиться. Как известно, 23 февраля – официальный нерабочей день в России, а это значит, что можно успеть вырваться из повседневности. Уехать на пару дней с мужем, а может всей большой семьей. Наша страна такая необъятная и в ней точно найдется место, которое захочется посетить.

После выбора подарка не забудьте, что его нужно преподнести красиво, а главное с любовью. Радуйте своих мужчин не только по праздникам, и они будут радовать вас чаще!

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 19 февраля 2021, 13:37 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сморщенная Утяшева повергла в шок своим видом

Артистка сильно изменилась

Шоу-бизнес

Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым

Звезда раскрыла все тайны
Шоу-бизнес

"Заточил вилку и кинулся": Фирсов о пугающих зверствах сына Легкоступовой

Он обвиняет его в смерти жены
Шоу-бизнес

"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске

Певица радуется скорому прибавлению в семье Шепелева

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+