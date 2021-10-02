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Lifestyle
Пивной ресторан для всей семьи открылся в Москве

Пивной ресторан для всей семьи открылся в Москве

Ресторатор Александр Раппопорт открыл в Москве новое заведение для всей семьи – "Бибирево. Пиво и мороженое".
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За любым алкогольным напитком тянется длинный шлейф социальных, культурных и, конечно, гастрономических стереотипов. Более того, у каждого такого напитка есть своя аудитория, для которой характерна определенная система ценностей. Рестораторам приходится учитывать всю эту разношерстную информацию при создании тематических проектов.

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Например, бар априори связан с коктейльной культурой, и еда, как правило, занимает в нем ничтожное место. Винный ресторан предполагает не только, как минимум, интересную винную карту, но и меню совершенно особого толка, ведь еда там должна тесно дружить с вином. А какие культурные и гастрономические ассоциации связаны с пивом? Ну, например, такие: пивное заведение должно быть подчеркнуто демократичным, шумным, всегда тесноватым из-за большого количества нетрезвых мужчин за сорок, пришедших громко поболеть за любимую команду, с довольно заурядной и нарочито грубоватой едой.

"Это не так", – решил известный московский ресторатор Александр Раппопорт и открыл подчеркнуто стильный пивной ресторан для всей семьи. Название проекта – "Бибирево. Пиво и мороженое" – столь же иронично, как и его суть. Начать с того, что расположен он не в северном примкадье, а на самом что ни на есть престижном западе – на Украинском бульваре, в двух шагах от Кутузовского проспекта, неподалеку от МИДа и Белого дома. Дальше – больше. Внутри красивая мебель, реплики художественных шедевров Дейнеки и Кунса, белые скатерти, изящная фарфоровая посуда, стильные бокалы Zalto – едва ли не лучшее в мире стекло для любого алкоголя, произведения современного искусства, иные приобретены на аукционах, с автографами создателей. На контрасте – отлично вышколенные официанты в спортивных костюмах, китчевые арт-объекты с логотипами ведущих модных брендов, а на десятках гибких экранов по всем стенам – нон-стоп трансляция сотни ведущих мировых спортивных каналов (желающим предлагают программу передач и персональные наушники).

Пресс-служба ресторана "Бибирево. Пиво и мороженое"

Очевидная гордость ресторана – самая большая в Москве пивная карта на 220 позиций (16 из них – на кранах). Она получилась в прямом смысле общемировой – с оригинальными образцами не только из классических пивных регионов вроде Баварии, Австрии или Фландрии, но также из Японии и Мексики, Индонезии и Таиланда, Греции и Норвегии, Вьетнама и Ямайки. Есть и замечательные российские образцы вроде чувашского лагера, питерского овсяного стаута, новорижского IPA или некогда легендарного экспортного варианта "Жигулевского" – любимого пива Фиделя Кастро, с характерным железистым вкусом. В карте имеются также сидры и квасы, а для зануд, которые даже в пивном ресторане предпочитают пить вино или крепкий алкоголь – компактная, но со вкусом составленная подборка.

Пресс-служба ресторана "Бибирево. Пиво и мороженое"

Еда в "Бибирево" под стать общей концепции – очень современная, стильная, яркая, ироничная и совершенно самодостаточная. За кухню отвечает Светлана Сурсикова, известная москвичам по работе в "Сыроварне" и "Хорошей девочке". Но здесь у Сурсиковой явно оказалось больше творческой свободы.

На закуску предлагают, например, равиоли с крабом и лососем и куриные крылышки Баффало с соусом Рокфор, раки XL (они действительно большие) и голубцы с лангустинами, чипсы с трюфельной сметаной и бастурму из ферментированной архангельской семги, техасский Cobb-салат с говяжьим беконом и тартар из вяленой свеклы с кремом из козьего сыра.

Пресс-служба ресторана "Бибирево. Пиво и мороженое"

В разделе основных блюд имеются и вполне универсальные стейки, бифштексы, рыбные котлеты, камбала в перечном соусе и лосось в медово-имбирной заправке. Но есть и довольно оригинальные позиции, такие как телячья рулька с луково-перечным джемом, запеченная в тыкве утка или фиш-строганов с пюре из цветной капусты. Порции огромные, об этом следует помнить при заказе.

Пресс-служба ресторана "Бибирево. Пиво и мороженое"

Раздел десертов для пивного ресторана на редкость основателен, а размеры порций столь же беспощадны. Практически каждое блюдо можно брать на троих, будь то "Гигантская Павлова" с воздушным ванильным кремом и свежими ягодами, торт-мороженое "Черный лес", шоколадный рулет с банановым муссом и вишневым соусом или норвежская вафля с несколькими видами мороженого. Мороженому – как следует из названия заведения – посвящен специальный раздел, что вполне укладывается в концепцию заведения для всей семьи. Из оригинальных позиций отметим бабл гамм, клюкву и халву с арахисом.

Средний счет – 2000 рублей.

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Пресс-служба ресторана «Бибирево. Пиво и мороженое»
Автор: 2 октября 2021, 00:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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