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Lifestyle
Италия и Ливан встретились на московской кухне

Италия и Ливан встретились на московской кухне

Гастрономическое пограничье – очень перспективная тема для ресторанного бизнеса. Ведь на стыке кулинарных культур порой рождаются самые невероятные, сложные, интересные и совершенно неожиданные вкусы и блюда. За примерами далеко ходить не надо – стоит вспомнить лишь повсеместную ныне паназию или кухню никкей, возникшую на стыке японской и перуанской и, в свою очередь, обогатившую гастрономические традиции Северной Америки. На самом деле таких вкусовых перекрестков на гастрономической карте мира предостаточно, важно лишь выбрать правильное направление.
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Один из возможных путей – соединение итальянской и ливанской кухни. Именно его выбрал известный ресторатор Арам Мнацаканов для своего нового проекта Mina, недавно открывшегося на Малой Никитской. Мнацаканов хорошо известен своей любовью к гастрономическому наследию Италии, но вкусы Леванта, по его собственным словам, ему куда ближе, ибо знакомы ему с детства.

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Меню в Mina, разумеется, придумано – в реальности таких блюд не существует. Но это не означает, что они невозможны вовсе и не имеют будущего. В конце концов, кухни никкей когда-то тоже не было на свете. К слову, Мнацаканов нашел неожиданное подтверждение своим идеям, обнаружив, что в Ливане с XIV века существует внушительная итальянская колония, представители которой именуют себя italo-libanesi и которые все еще помнят о вкусах своей исторической родины.

Фото: Пресс-служба «Рестораны Арама Мнацаканова»

Актуальное меню представляет собой продукт коллективного творчества. В его создании поучаствовали итальянец Мануэль Сурачи, француз Николя Лорье, ливанец Джильберто Нассер, грузин Гиа Хучуа и русский Вячеслав Морозов. За верное исполнение довольно сложной гастрономической симфонии из полусотни блюд отвечает шеф-повар Гузель Мухаметдинова, известная по работе в Mama Tuta.

Фото: Пресс-служба «Рестораны Арама Мнацаканова»

Для гостей все начинается с комплимента в виде свежеиспеченной питы и йогурта с сушеной мятой. Раздел закусок, пожалуй, ближе к левантийской традиции. Здесь найдутся и хумусы, и лабне, и мухаммара, и бабагануш. Но хумусы, например, есть со свеклой и с тапенадом из оливок, лабне – с томатами, а мухаммара – с дипом из сладких перцев.

Салаты, напротив, скорее итальянские – с осьминогом, с козьим сыром и помидорами, с зелеными листьями, пармезаном, анчоусами и соусом тоннато.

От Италии в Mina однозначно – пиццы и пасты, но тоже неканонические, а твисты. В качестве начинок для равиоли и тортелли используются томленые телячьи щечки, качо э пепе или баклажан с нутом. А пиццы сделаны на тончайших коржах и дополнены мортаделлой с фисташками, артишоками с нутом, ветчиной с трюфельным кремом. Есть и более привычные версии, такие как «Маргарита» или «Четыре сыра», но и они исполнены так, что не похожи на канонические.

Фото: Пресс-служба «Рестораны Арама Мнацаканова»

Раздел основных блюд, пожалуй, полнее всего раскрывает общую концепцию ресторана. Здесь можно найти и нежнейшего жареного цыпленка с мухаммарой, и сочные кефта из ягненка, сервируемые вместе с сардинской фреголой, и осьминога с ндуйей и бататом, и довольно затейливый стейк из лосося в шафрановом бульоне с морскими петушками и картофелем.

Раздел десертов предельно лаконичен. Здесь есть фисташковый тирамису, домашнее мороженое и оригинальные сорбеты, например, с жасмином. Но, может быть, заманчивее других выглядит тарт с пеканом, который подают со взбитыми сливками.

Средний счет – 2 000 рублей.

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Фото: Пресс-служба «Рестораны Арама Мнацаканова»
Автор: 16 сентября 2021, 02:08 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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