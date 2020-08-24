Секреты нежных поцелуев: скрабы для губ своими руками

В чем секрет? Грамотное скрабирование усиливает интенсивность кровотока, стимулирует капиляры и выравнивает цвет кожи.
Провести бьюти-процедуру совсем несложно. Сегодня косметику для губ можно купить в любом магазине уходовой и декоративной косметики, но лучше сделать скраб в домашних условиях. Так вы сможете подобрать ингредиенты в зависимости от личных предпочтений и направить средство на решение конкретной проблемы: сухости, шелушения, избавления от мелких морщинок.
Любовь Шенеман, эксперт в домашнем мыловарении и косметике ручной работы, а также сооснователь бренда "Выдумщики", рассказала "Дни.ру", как сделать полезные уходовые средства для себя, не выходя из дома. Мелкие абразивные частички сахара, который есть в составе всех рецептов, помогут бережно очистить кожу, убрать омертвевшие клетки, а масла – увлажнить и напитать губы.
Рецепт №1 "Живительное увлажнение"
Выбор косметических средств, содержащих гель алоэ-вера, довольно широк, особенно алое оказывает благотворное действие на чувствительную кожу лица. Скраб с алое увлажняет кожу и способствует разглаживанию мелких морщинок.
Вам понадобится
- Мелкий сахар – 2 ложки;
- Кокосовое масло – 1 ложка;
- Гель алоэ-вера – 5 капель;
- Эфирное масло чайного дерева – 5 капель.
Способ приготовления
- Масло какао разогреть на водяной бане и остудить;
- Добавить в масло сахар, масла и гель алоэ-вера;
- Нанести скраб на влажные губы, помассировать, немного подождать, чтобы полезные вещества и масла впитались;
- Смыть состав.
Рецепт №2 "Питательная бомба"
Корица увеличивает приток крови к губам, они становятся пухлее, улучшается кровообращение и цвет кожи.
Вам понадобится
- Мелкий сахар – 1,5 чайной ложки;
- Корица молотая – 0,5 чайной ложки;
- Масло авокадо – 1 чайная ложка;
- Со2 экстракт календулы – 5 капель.
Способ приготовления
- Масло авокадо cмешать с сахаром, экстрактом календулы и молотой корицей.
- Нанести скраб на влажные губы, помассировать, немного подождать, чтобы полезные вещества и масла впитались;
- Смыть состав.
Рецепт №3 "Райское наслаждение"
Кокосовое масло идеально для использования летом, оно хорошо впитывается, питает губы, а скраб с использованием этого ингредиента получается невесомым и нежным.
Вам понадобится
- Мелкий сахар – 1 чайная ложка;
- Какао-порошок – 1 чайная ложка;
- Кокосовое масло – 1 чайная ложка.
Способ приготовления
- Кокосовое масло разогреть на водяной бане, если оно находится в твердом состоянии.
- Добавить какао-порошок и мелких сахар. Како-порошок выполняет функцию приятного аромата, а мелкие абразивные частицы стимулируют массаж кожи, обеспечивая приток крови к губам, делая их пухлее.
- Нанести скраб на влажные губы, помассировать, немного подождать, чтобы полезные вещества и масла впитались;
- Смыть состав.
Рецепт №4 "Индийская принцесса"
Како-порошок способен выполнить не только функцию приятного аромата. Мелкие абразивные частицы порошка стимулируют массаж кожи, обеспечивая приток крови к губам, делая их пухлее.
Вам понадобится
- Мелкий сахар – 1 чайная ложка;
- Масло какао – 1 чайная ложка (расплавленное),
- Молотая корица – 1 чайная ложка,
- Ванилин – 0,5 чайной ложки.
Способ приготовления
- Масло какао разогреть на водяной бане и остудить;
- Добавить какао-порошок и мелких сахар.
- Нанести скраб на влажные губы, помассировать, немного подождать, чтобы полезные вещества и масла впитались;
- Смыть состав.
Рецепт №5 "Витаминный коктейль"
Касторовое масло часто используется в средствах для губ, чтобы создавать тот самый блеск и выравнивать кожу для нанесения декоративных помад. Используя этот скраб, вы обеспечите природное сияние губ надолго!
Вам понадобится
- Ванильный сахар – 2 чайных ложки;
- Касторовое масло – 1 чайных ложки;
- Бисаболол – 7 капель.
Способ приготовления
- Касторовое масло смешать с ванильным сахаром и бисабололом.
- Смыть состав.
Как правильно наносить скраб на губы
Даже такая
легкая бьюти-рутина требует соблюдения определенных правил.
Стоит наносить состав как минимум на одну-две минуты, чтобы кожа впитала все необходимое. Наносить готовый продукт следует, слегка смочив пальцы в теплой воде, и распределять скраб легкими круговыми движениями, мягко массируя кожу. Чтобы избежать образования микротрещенок, нежелательно использовать скраб чаще двух раз в неделю.
Следуя этим советам, вы увидите, как губы преобразятся уже через неделю использования домашнего скраба. Они станут нежными и красивыми, а любая помада будет ложиться идеально, обеспечивая завершенность вашего макияжа.
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