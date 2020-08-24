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Lifestyle
Секреты нежных поцелуев: скрабы для губ своими руками

Секреты нежных поцелуев: скрабы для губ своими руками

Фото: Vikki Grant/moodboard/www.globallookpress.com
За питание и увлажнение нашей кожи отвечают сальные железы. Губы – единственная часть нашего тела, где они отсутствуют. Из-за этого мы можем испытывать сухость, стянутость и шелушение. К счастью, с помощью скрабов для губ можно избежать этих проблем и наслаждаться гладкостью и блеском.
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В чем секрет? Грамотное скрабирование усиливает интенсивность кровотока, стимулирует капиляры и выравнивает цвет кожи.

Провести бьюти-процедуру совсем несложно. Сегодня косметику для губ можно купить в любом магазине уходовой и декоративной косметики, но лучше сделать скраб в домашних условиях. Так вы сможете подобрать ингредиенты в зависимости от личных предпочтений и направить средство на решение конкретной проблемы: сухости, шелушения, избавления от мелких морщинок.

Любовь Шенеман, эксперт в домашнем мыловарении и косметике ручной работы, а также сооснователь бренда "Выдумщики", рассказала "Дни.ру", как сделать полезные уходовые средства для себя, не выходя из дома. Мелкие абразивные частички сахара, который есть в составе всех рецептов, помогут бережно очистить кожу, убрать омертвевшие клетки, а масла – увлажнить и напитать губы.

Рецепт №1 "Живительное увлажнение"

Выбор косметических средств, содержащих гель алоэ-вера, довольно широк, особенно алое оказывает благотворное действие на чувствительную кожу лица. Скраб с алое увлажняет кожу и способствует разглаживанию мелких морщинок.

Вам понадобится

  • Мелкий сахар – 2 ложки;
  • Кокосовое масло – 1 ложка;
  • Гель алоэ-вера – 5 капель;
  • Эфирное масло чайного дерева – 5 капель.

Способ приготовления

  • Масло какао разогреть на водяной бане и остудить;
  • Добавить в масло сахар, масла и гель алоэ-вера;
  • Нанести скраб на влажные губы, помассировать, немного подождать, чтобы полезные вещества и масла впитались;
  • Смыть состав.

Рецепт №2 "Питательная бомба"

Корица увеличивает приток крови к губам, они становятся пухлее, улучшается кровообращение и цвет кожи.

Фото: N. Hochheimer / CHROMORANGE/www.globallookpress.com

Вам понадобится

  • Мелкий сахар – 1,5 чайной ложки;
  • Корица молотая – 0,5 чайной ложки;
  • Масло авокадо – 1 чайная ложка;
  • Со2 экстракт календулы – 5 капель.

Способ приготовления

  • Масло авокадо cмешать с сахаром, экстрактом календулы и молотой корицей.
  • Нанести скраб на влажные губы, помассировать, немного подождать, чтобы полезные вещества и масла впитались;
  • Смыть состав.

Рецепт №3 "Райское наслаждение"

Кокосовое масло идеально для использования летом, оно хорошо впитывается, питает губы, а скраб с использованием этого ингредиента получается невесомым и нежным.

Вам понадобится

  • Мелкий сахар – 1 чайная ложка;
  • Какао-порошок – 1 чайная ложка;
  • Кокосовое масло – 1 чайная ложка.

Способ приготовления

  • Кокосовое масло разогреть на водяной бане, если оно находится в твердом состоянии.
  • Добавить какао-порошок и мелких сахар. Како-порошок выполняет функцию приятного аромата, а мелкие абразивные частицы стимулируют массаж кожи, обеспечивая приток крови к губам, делая их пухлее.
  • Нанести скраб на влажные губы, помассировать, немного подождать, чтобы полезные вещества и масла впитались;
  • Смыть состав.

Рецепт №4 "Индийская принцесса"

Како-порошок способен выполнить не только функцию приятного аромата. Мелкие абразивные частицы порошка стимулируют массаж кожи, обеспечивая приток крови к губам, делая их пухлее.

Фото: pixabay.com

Вам понадобится

  • Мелкий сахар – 1 чайная ложка;
  • Масло какао – 1 чайная ложка (расплавленное),
  • Молотая корица – 1 чайная ложка,
  • Ванилин – 0,5 чайной ложки.

Способ приготовления

  • Масло какао разогреть на водяной бане и остудить;
  • Добавить какао-порошок и мелких сахар.
  • Нанести скраб на влажные губы, помассировать, немного подождать, чтобы полезные вещества и масла впитались;
  • Смыть состав.

Рецепт №5 "Витаминный коктейль"

Касторовое масло часто используется в средствах для губ, чтобы создавать тот самый блеск и выравнивать кожу для нанесения декоративных помад. Используя этот скраб, вы обеспечите природное сияние губ надолго!

Вам понадобится

  • Ванильный сахар – 2 чайных ложки;
  • Касторовое масло – 1 чайных ложки;
  • Бисаболол – 7 капель.

Способ приготовления

  • Касторовое масло смешать с ванильным сахаром и бисабололом.
  • Смыть состав.

Как правильно наносить скраб на губы

Даже такая легкая бьюти-рутина требует соблюдения определенных правил.

Стоит наносить состав как минимум на одну-две минуты, чтобы кожа впитала все необходимое. Наносить готовый продукт следует, слегка смочив пальцы в теплой воде, и распределять скраб легкими круговыми движениями, мягко массируя кожу. Чтобы избежать образования микротрещенок, нежелательно использовать скраб чаще двух раз в неделю.

Следуя этим советам, вы увидите, как губы преобразятся уже через неделю использования домашнего скраба. Они станут нежными и красивыми, а любая помада будет ложиться идеально, обеспечивая завершенность вашего макияжа.

24 августа 2020, 14:18

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