"Медвежьи уши": рецепт пельменей от шеф-повара

Ингредиенты
Томатное тесто
Томатная паста – 25 граммов
Вода – 100 граммов
Яйцо куриное деревенское (желтки) – 2 штуки
Сметана – 20 граммов
Мука пшеничная – 300 граммов
Соль – 12 граммов
Тесто на пельмени
Мука пшеничная – 300 граммов
Вода – 100 граммов
Соль – 12 граммов
Яйцо куриное деревенское (желтки) – 2 штуки
Сметана – 20 граммов
Фарш
Говядина – 155 граммов
Окорок свиной – 155 граммов
Томаты конкассе – 210 граммов
Петрушка – 12 граммов
Чеснок – 5 граммов
Соль – 3 грамма
Перец черный молотый – 1 грамм
Для подачи
Сливочное масло – 10 граммов
Помидоры конкассе – 15 граммов
Петрушка – 1 грамм
Способ приготовления
Шаг 1
Приготовление теста. Для этого в воде развести томатную пасту, добавить соль, желтки и сметану. В муку влить получившуюся массу и хорошо замесить тесто. Готовое тесто завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
Шаг 2
Тоже самое сделать с ингредиентами для теста на пельмени, после чего завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
Шаг 3
Приготовление фарша. Пропустить через мясорубку говядину, свинину, добавить в мясо соль, перец, мелко рубленный чеснок, петрушку, все перемешать. Томаты обдать кипятком, снять кожицу, смешать с фаршем и еще раз все тщательно перемешать.
Шаг 4
Томатное тесто раскатать скалкой до толщины 5мм. Тесто для пельменей также раскатать до 5 мм, нарезать полосками и выложить на томатное тесто. Полученное "мраморное" тесто еще раз раскатать до толщины 2 мм и вырезать из него кружки диаметром 8 см.
Шаг 5
Выложить на каждый по 12 граммов начинки, свернуть пополам, защипнуть края и соединить уголки. Варить пельмени в подсоленной воде 6 минут до готовности.
Шаг 6
В сотейнике растопить сливочное масло, выложить сваренные пельмени и помидоры конкассе (небольшие кубики), прогреть. Выложить в тарелку и украсить веточкой петрушки.
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