"Медвежьи уши": рецепт пельменей от шеф-повара

В центре Москвы, недалеко от метро Павелецкая, открылась новая современная пельменная Pelmen Lab. Бренд-шеф заведения Илья Чилингарашвили свой источник вдохновения нашел в классике русской кухни и с радостью делится ее секретами с читателями "Дни.ру". Он раскрыл секрет приготовления фирменных пельменей "Медвежьи уши".



Ингредиенты

Томатное тесто

Томатная паста – 25 граммов

Вода – 100 граммов

Яйцо куриное деревенское (желтки) – 2 штуки

Сметана – 20 граммов

Мука пшеничная – 300 граммов

Соль – 12 граммов

Тесто на пельмени

Мука пшеничная – 300 граммов

Вода – 100 граммов

Соль – 12 граммов

Яйцо куриное деревенское (желтки) – 2 штуки

Сметана – 20 граммов

Фарш

Говядина – 155 граммов

Окорок свиной – 155 граммов

Томаты конкассе – 210 граммов

Петрушка – 12 граммов

Чеснок – 5 граммов

Соль – 3 грамма

Перец черный молотый – 1 грамм

Для подачи

Сливочное масло – 10 граммов

Помидоры конкассе – 15 граммов

Петрушка – 1 грамм

Способ приготовления

Шаг 1

Приготовление теста. Для этого в воде развести томатную пасту, добавить соль, желтки и сметану. В муку влить получившуюся массу и хорошо замесить тесто. Готовое тесто завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.

Шаг 2

Тоже самое сделать с ингредиентами для теста на пельмени, после чего завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.

Шаг 3

Приготовление фарша. Пропустить через мясорубку говядину, свинину, добавить в мясо соль, перец, мелко рубленный чеснок, петрушку, все перемешать. Томаты обдать кипятком, снять кожицу, смешать с фаршем и еще раз все тщательно перемешать.

Шаг 4

Томатное тесто раскатать скалкой до толщины 5мм. Тесто для пельменей также раскатать до 5 мм, нарезать полосками и выложить на томатное тесто. Полученное "мраморное" тесто еще раз раскатать до толщины 2 мм и вырезать из него кружки диаметром 8 см.

Шаг 5

Выложить на каждый по 12 граммов начинки, свернуть пополам, защипнуть края и соединить уголки. Варить пельмени в подсоленной воде 6 минут до готов­ности.

Шаг 6

В сотейнике растопить сливочное масло, выложить сваренные пельмени и помидоры конкассе (небольшие кубики), прогреть. Выложить в тарелку и украсить веточкой петрушки.