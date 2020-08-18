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7 самых интересных зарубежных книг о любви

7 самых интересных зарубежных книг о любви

Фото: Liz Gregg/moodboard/www.globallookpress.com
Захватывающие истории о сумасшедшей страсти или долгих платонических отношениях; книги со счастливым финалом – "жили они долго и счастливо", а также глубоко трагические истории, где безумной любви противостоит неподвластное жизненное препятствие, мешающее влюбленным быть счастливыми.
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Сервис электронных книг ЛитРес по просьбе "Дни.ру" подготовил подборку семи лучших зарубежных книг о любви. В нашем списке романы о высоких чувствах и знакомом всем притяжении между любящими людьми. Ни для кого не секрет: многие из них уже были успешно экранизированы и стали фильмами-фаворитами.

"P.S. Я люблю тебя", Сесилия Ахерн

"Не бойся снова влюбиться. Открой свое сердце, прислушайся к нему и следуй его зову. И помни: целься в Луну… P.S. Я буду любить тебя вечно".

Роман "P.S. Я люблю тебя" о тридцатилетней Холли Кеннеди, девушке, недавно потерявшей своего мужа, Сесилия Ахерн начала писать в свои 20. Несмотря на ранний возраст, ей удалось невероятно чутко перенести на бумагу ощущения главной героини, ее боль и борьбу за продолжающуюся жизнь.

Ежедневно главная героиня получает записки, оставленные для нее покойным мужем, каждая из которых заканчивается коротким: "P.S. Я люблю тебя". Постепенно они возвращают её к привычному существованию, но сможет ли Холли снова влюбиться?

Этот любовный роман-бестселлер сразу сделал молодую Ахерн известной и высокооплачиваемой писательницей, а "P.S. Я люблю тебя" был тут же экранизирован американским режиссером Ричардом ЛаГравенесом, с Джерардом Батлером и Хилари Суонк в главных ролях.

"Самые яркие звезды", Анна Тодд

"Разве не смешно: люди требуют правды, а когда получают, не могут с ней справиться".

"Самые яркие звезды" — популярный молодежный роман американской писательницы Анны Тодд, рассказывающий о судьбе и любви двух подростков – Карины и Каэла – прошедших в своей жизни сложные испытания войной, жестокостью и потерей близких. Однако оказывается, что эмоциональные травмы – далеко не единственное препятствие на пути к счастливому будущему.

Главная героиня – Карина — когда-то давно узнала от своей матери, что все звезды имеют божественную природу и самые яркие из них сгорают первыми. Иногда, погружаясь в темные уголки своего сознания, Карина чувствует себя точь-в-точь, как эти бессмертные светила. Но в постоянной борьбе с трудностями, она практически теряет силы и веру в то, что все может быть иначе, по-другому.

Все меняется с появлением Каэла. Его красота, сдержанность, невозмутимость и внутреннее спокойствие не остаются незамеченными главной героиней. В ней загорается интерес и искра: узнать как можно больше об этом человеке.

Но, как предупреждала ее мать, самые яркие звезды сгорают первыми…

"Дотянуться до звезд", Эмма Скотт

"Мы принимаем любовь, если верим, что заслуживаем ее".

Лирический роман Эммы Скотт о горящих юных сердцах. В центре сюжета – главная героиня Отем и два молодых парня. Коннор – типичный прожигатель жизни из богатой семьи. Уэстон – его противоположность – лучший друг и товарищ. Вместе они учатся в американском городке Амхерсте, где и встречают Отем.

В книге поднимаются актуальные темы: социальные неравенства, родительские ожидания, детские психологические травмы и их последствия во взрослой жизни. Сомнения, любовные перипетии, переживания и трагические предательства – все это и многое другое ждет героев на страницах популярного романа "Дотянуться до звезд".

"В метре друг от друга", М. Дотри, Р. Липпинкотт, Т. Иаконис

"Чувствовать тепло любимого человека порой необходимо нам как воздух. Такое понимаешь, только когда этого лишаешься".

"В метре друг от друга" – одна из тех книг, экранизация которой воспроизведена практически со стопроцентной точностью.

В центре сюжета – двое подростков, оказавшихся за больничными стенами слишком рано… Стелла отважно борется с кистозным фиброзом на протяжении многих лет, зацикливаясь на врачебном контроле и постоянном приеме лекарств. Уилл – ее полная противоположность: он саркастичен и не видит причин для жизни.

Сталкиваясь лбами, они понимают, что лишь любовь способна победить "соревнование" со смертью.

Смесь серьезного сюжета в легком амплуа заставляют читателей проникнуться переживаниями героев, и вместе же с ними иронично улыбнуться.

"Одиночество в Сети", Януш Вишневский

"Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви…"

"Одиночество в сети" – по праву считается одним из самых пронзительных романов о любви XXI века. Это история о двух людях, которых разделяют километры. Она живет в Польше, он – в Германии. Пространство реального и виртуального мира заключено в непрекращающийся диалог, постепенно перерастающий в страстное влечение друг к другу.

Возможен ли счастливый финал? Окажется ли любовь сильнее расстояний и времени?

"Мне тебя обещали", Эльчин Сафарли

"Я знаю только одну причину разрушившихся отношений, она совсем не связана со штампом в паспорте. Недосказанность. Все начинается с нее".

"Мне тебя обещали" – книга о настоящей любви, об утрате и боли. Главный герой теряет беременную жену в страшной автомобильной аварии. Его чувства и эмоции передаются без привязки к именам и конкретным людям, только личное восприятие читателя, только его субъективный взгляд и оценка.

Книга-терапия, после которой все материальное – блекнет, становится не важным, ведь только ради редкого подарка от жизни – чувства близости с другим человеком – хочется меняться, вдохновляться и жить.

"Есть, молиться, любить", Элизабет Гилберт

Однажды известная журналистка Элизабет Гилберт решает основательно изменить свою жизнь. Она уходит от мужа и решает уехать в длительное путешествие.

В поисках счастья девушка отправляется в Италию, где знакомится с лучшей кухней мира. Далее направляется в Индию и в течение четырёх месяцев проводит в уединении ашрама и, наконец оказывается в Индонезии, где встречает человека, который навсегда меняет ее жизнь.

"Есть, молиться, любить" – это книга о вдохновении, спокойствии и любви. О том, как отбросить в сторону все жизненные проблемы и отправиться в незапланированное путешествие в поисках ответов на все вопросы.

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18 августа 2020, 12:21

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