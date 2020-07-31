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Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Куда сходить в столице в эти дни? Что посмотреть? О некоторых событиях ближайших дней читайте в обзоре от "Дни.ру".
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1 августа летний кинотеатр "КАРО Эрмитаж" запустит сезон кино под открытым небом. Проект позволяет совместить вечернюю прогулку с просмотром кино в окружении природы и получить заряд положительных эмоций. В первый день состоится премьера фильма "Русалка в Париже". В центре сюжета – романтическая история, рассказывающая о чувствах парижского артиста к русалке, основанная на одноименном оригинальном романе Матиаса Мальзьё. В целом в репертуар сезона войдут мировые премьеры, культовые фильмы отечественных и зарубежных режиссеров, недавние хиты проката и спецпоказы.

Кадр youtube.com

1 августа в клубе "Союз Композиторов" выступит певица Софи Окран, солировавшая в 90-х в группе "Квартал" и принимавшая участие в рок-опере "Волосы" Театра Стаса Намина. Программа Софи под названием "Natural Woman" составлена из англоязычных хитов джаз-, соул– и фанк-музыки широкого спектра, от Рэя Чарлза до Jamiroquai и от Ареты Франклин до Freak Power.

2 августа в Зеркальном зале Дворца усадьбы Кусково состоится концерт "Классика в Кусково. Фредерик Шопен". На сцену выйдет Евгений Стародубцев (фортепиано). Гостей ждет уникальный стиль Шопена, сосредоточившегося почти исключительно на фортепианной музыке. Он удивительно гармоничен, сочетает в себе французскую рафинированность и опору на польский фольклор.

В Ильинском сквере работает выставка Политехнического музея "Технологии в городе". Здесь гости могут познакомиться с технологиями, которые незаметно делают жизнь горожан комфортной. Музей помогает разобраться в принципах работы разных технологических решений, рассмотреть их как механизмы, в которых есть взаимодействующие части. В фокус выставки попали многие привычные "повседневные" технологии – частное кондиционирование, газоснабжение и отопление жилья, железнодорожные пути.

Леонид Якубович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

6 августа состоится благотворительный онлайн-юбилей телеведущего, сценариста, народного артиста РФ Леонида Якубовича. Мероприятие проведет Российский еврейский конгресс (РЕК). У зрителей будет возможность задать вопросы юбиляру в прямом эфире. Также Леонид Аркадьевич обещает впервые рассказать о своем отношении к религии, об осознании своей еврейской идентичности и о том, как это впоследствии сказалось на его жизни и деятельности. Поздравить юбиляра онлайн придут артисты и музыканты, бизнесмены и филантропы, а также главы еврейских общин со всей страны. Эфир дополнят не публиковавшиеся ранее видеоролики.

9 августа в Музее Москвы откроется выставка-фестиваль "≈всегда кроме когда нет". всегда кроме когда нет". Публике будут представлены десятки реализованных проектов от участников межинституциональной проектной школы для подростков "Каскад. Проект как метод. Зрителей ждут инсталляции, видеоарт, перфомансы, графика, живопись, скульптура, мультфильмы и аудиозаписи. Это второй фестиваль проектной школы для подростков, целью которой является вовлечение их в культурную жизнь города.

31 июля 2020, 16:36

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