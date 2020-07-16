Макдоналдс выпустил коллекцию купальников из переработанного мусора

В коллекцию вошли мужские шорты для плавания и женский слитный купальник с принтом в полоску. Купальники были придуманы и разработаны австрийским брендом Poleit, специализирующимся на экологичной моде и изделиях из переработанных отходов.
Создатели коллекции считают, что такая инициатива поможет привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды.
Купальные костюмы были произведены ограниченным тиражом, и все экземпляры были разыграны в СМИ и социальных сетях компании.
Популярные темы форума
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
Как давно у вас был интим
В России преподают в 3 классе такое? Книга о детском сексуальном образовании в школах Европы.
Закат
Мне так стыдно
Я беременна мне 16
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Кто по мне случал?
У России есть будущее?
вторая волна коронавируса