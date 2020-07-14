Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
14 июля
Лента новостей
17:33
Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года
17:13
Топ-5 самых безлюдных курортов России
17:11
Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
16:52
Матвиенко опровергла планы по деноминации рубля
16:39
Сильно изменившаяся дочь Кончаловского отменила свадьбу
16:35
Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020
16:20
Успейте приобрести планшет HUAWEI MatePad по выгодной цене
16:17
Дочь намерена бросить онкобольную Заворотнюк в загородном доме
16:04
Муцениеце откровенно об отдыхе Прилучного с Карпович
15:58
Путин поднял зарплаты чиновникам
15:57
"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения
15:34
"Дни.ру" дарят подарки: воздуходув, который станет незаменимым помощником на даче
15:27
Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой
15:12
Дума приняла законопроект о защите территориальной целостности России
15:10
Адвокат Пашаев пообещал новую сенсацию в деле Ефремова
15:08
Утяшева отпраздновала 35-й день рождения с четырехэтажным тортом
14:50
Александра Домогарова убрали после жуткого скандала
14:46
В Минтруде высказались о возмещении гражданам затрат на удаленную работу
14:36
"Почему бы не сказать истину?": эксперт назвал бредом официальную версию гибели тургруппы Дятлова
14:33
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в хранении оружия
14:21
Умерла от рака: кончина очередной жены стала ударом для Эммануила Виторгана
14:17
В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех
14:14
Парень Бузовой лишил звезд "Тик-Тока" аудитории и денег: Выставили из дома посреди ночи
14:11
У актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" украли ребенка
14:05
Видео с малолетним сыном Роналду стало поводом для полицейского расследования
13:52
Журналист обвинил ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова в домогательстве
13:35
В США разбился военный истребитель
13:33
Приехали реанимация и полицейские: Ольгу Бузову сняли на крыше
13:22
Похудевший на 25 килограммов Шура раскрыл секрет стройности: Закрыть рот и холодильник
12:55
Умер экс-ведущий программы "Разрушители легенд" Грант Имахара
12:47
"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
12:45
Сделавшая аборт известная актриса пожалела о прошлом: Я была бы хорошей мамой
12:37
57-летнюю Свиридову перестали уважать после публикации откровенного фото в бикини
12:34
"Это был ее последний шанс": раскрыта тайна отношений Тимати и Решетовой
12:05
Появился снимок Кобзона в компании криминальных авторитетов
12:01
В Воронеже убили профессора и растворили его останки в соляной кислоте
11:53
Случилось страшное: замкнувшая проводка стала причиной ЧП у звездного модельера
11:33
Дочь Заворотнюк показала дорогого человека и призналась в любви
11:22
Двухлетняя дочь Кудрявцевой исполнила зажигательный танец под песню с нецензурной лексикой
11:10
Двое жителей Калининграда до полусмерти избили сутенера из-за обмана проститутки
11:02
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 248 зараженных
10:41
Фадеев дал поклонникам ценный совет на тему похудения
10:39
Стал похож на старика: на тяжелобольного Расторгуева страшно смотреть
10:34
Ущерб – 18 миллионов: в Мытищах обокрали предприятие
10:03
В Москве задержали стрелявшего из машины мужчину
09:48
Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России
09:41
"Этот век прогнил": известная ведущая разводится с мужем
09:33
Бесстыдство: могила Началовой превратилась в любимое место для фотосессий звезд
09:28
Виторган был вынужден защищать Собчак от общественного гнева
09:13
"Полная потеря себя": состояние больной Аниты Цой стало критическим
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
Выступившая в образе сестры Наталья Фриске попала под шквал критики
"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече
"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся
Lifestyle
Топ-5 самых безлюдных курортов России

Топ-5 самых безлюдных курортов России

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Границы закрыты, Турция, Греция и Испания пока недоступны – а значит, россияне планируют пляжный отдых на Черном и Азовском морях. Что делать тем, кто привык загорать и купаться без толп вокруг?
прочитано 177 раз

Выбирайте варианты из нашей подборки, которую мы составили вместе с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Ловите список курортов, на которых обычно спокойно и не многолюдно.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на июль 2020 года

Лавров ответил на вопрос об открытии границ

Володин призвал создавать условия для развития туризма в России

Сукко, Черное море

Как добраться: до Анапы на самолете (билет из Москвы и обратно около 7 500 рублей), а от города 40 минут на маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от 1 000 рублей на двоих.

Сукко – небольшой поселок близ Анапы, в предгорьях Кавказа. Он очень отличается от соседних городов и поселений: это уже не степь, а почти горы. И растительность тут иная, и воздух считается горным, целебным.

Поселок вытянут вглубь континента, поэтому до пляжа чаще всего приходится идти пешком – но море в любом случае будет близко. Жилье – в основном частный сектор, гостевые дома или мини-отели, но и гостиницы тоже есть. Стоимость проживания тут ниже, чем в Анапе, а людей на порядок меньше.

Пляжи галечные, широкие. Центральный пляж отлично оборудован, а чуть подальше можно найти более безлюдные дикие. Самая чистая вода у пляжа Варваровская щель, который расположен немного в отдалении от Сукко. Именно его предпочитают местные жители.

Криница, Черное море

Как добраться: в Геленджик на самолете (билет из Москвы и обратно около 9 000 рублей), из аэропорта 33 километра на маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от 2 200 рублей на двоих.

Очень маленький поселок недалеко от Геленджика. Отдыхающие любят Криницу за изоляцию от городской суеты. Местных жителей мало, и почти все они работают в туристическом секторе. Жить предстоит в гостевых домах и квартирах, гостиниц тут нет.

Фото: commons.wikimedia.org/Chereck (CC BY-SA 4.0)

Уединенность и покой – вот характеристики отдыха в Кринице. Сюда едут не за развлечениями, а как раз наоборот – чтобы от всего отдохнуть. Никаких особенных достопримечательностей здесь нет, зато очень красивая природа, чистый песчаный пляж и тишина по ночам. Можно погулять по окрестным горным склонам – в районе много невысоких пиков, на которые несложно взобраться самостоятельно.

Бетта, Черное море

Как добраться: в Геленджик на самолете (билет из Москвы и обратно около 9 000 рублей), дальше на маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от 1000 рублей на двоих.

Соседка Криницы, один из самых уединенных уголков черноморского побережья. Если посмотреть на карту, видно, что здесь заканчивается дорога. При этом не стоит думать, что в Бетте нет инфраструктуры – в поселке работает несколько отелей. Но в основном жилье снимают в частном секторе – и тут сервис тоже на высоте, в гостевых домах есть даже бассейны.

Центральный пляж песчаный, на набережной расположены кафе и раздевалки. Вообще длинная полоса пляжей тянется от Бетты до Криницы и в другую сторону, до Архипо-Осиповки, поэтому выбор локаций большой. Из развлечений – прогулки по горам и дайвинг. А в 15 минутах езды Пшадские и Бигиусские водопады, развалины Византийской крепости и рыбачий хутор.

Пересыпь, Азовское море

Как добраться: на самолете до Анапы (билет из Москвы и обратно около 7 500 рублей), оттуда на такси или маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от 700 рублей на двоих.

Небольшой уединенный курортый поселок на побережье Азовского моря. По соседству популярные Голубицкая и За Родину, до них при желании можно дойти пешком. Но местоположение Пересыпи уникально: вдоль песчаной косы, в окружении лиманов и моря. Климат тут мягкий и влажный, вода прогревается до +26 градусов.

Крупных гостиничных комплексов или санаториев в Пересыпи нет, отдыхающие селятся в гостевых домах и частном секторе.

Кадр youtube.com

Главные преимущества поселка – тишина и отсутствие городской суеты. Здесь практически нетронутая природа и минимум достопримечательностей и развлечений, а значит, туристы едут исключительно за спокойным пляжным отдыхом.

Пляжи в Пересыпи песчаные, что редкость для Таманского района. Море очень мелкое – плюс для семей с детьми. Недалеко от поселка есть лечебный пляж с источником вулканических грязей.

Отрадное, Крым, Черное море

Как добраться: на Самолете до Симферополя (билет из Москвы и обратно около 10 000 рублей), от аэропорта на автобусе до поселка (в пути около часа).

Стоимость отеля на 1 ночь: от 3 000 рублей на двоих.

Небольшой поселок под Ялтой, в котором меньше суеты и людей, чем в других уголках Крыма. Место отлично подходит для спокойного отдыха.

Климат тут как на Средиземном море – теплый, субтропический. Пляжи просторные, галечные, большинство с хорошей инфраструктурой. Море очень чистое, а воздух считается целебным благодаря реликтовому можжевеловому лесу. Отрадное окружено горами, поэтому летом тут не так жарко, как на равнинной части Крыма.

Есть в поселке и свои достопримечательности – винзавод "Магарач" с музеем, где проводят дегустации, и старинный парк, принадлежавший когда-то имению Орлова-Давыдова, а сегодня входящий в пансионат "Прибрежный". Парк признан памятником ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства.


14 июля 2020, 17:13

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех
Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России
Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит

Шоу-бизнес

Сильно изменившаяся дочь Кончаловского отменила свадьбу
Муцениеце откровенно об отдыхе Прилучного с Карпович
Дочь намерена бросить онкобольную Заворотнюк в загородном доме
"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения

Продюсер резко ответила певице
Шоу-бизнес

"Этот век прогнил": известная ведущая разводится с мужем

Супруги сумели договориться по всем щекотливым вопросам
Шоу-бизнес

Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой

Снимок растрогал поклонников до глубины души
Шоу-бизнес

Утяшева отпраздновала 35-й день рождения с четырехэтажным тортом

Гимнастка собрала родных в роскошном ресторане

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+