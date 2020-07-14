Топ-5 самых безлюдных курортов России

Границы закрыты, Турция, Греция и Испания пока недоступны – а значит, россияне планируют пляжный отдых на Черном и Азовском морях. Что делать тем, кто привык загорать и купаться без толп вокруг?



Выбирайте варианты из нашей подборки, которую мы составили вместе с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Ловите список курортов, на которых обычно спокойно и не многолюдно.

Сукко, Черное море

Как добраться: до Анапы на самолете (билет из Москвы и обратно около 7 500 рублей), а от города 40 минут на маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от 1 000 рублей на двоих.

Сукко – небольшой поселок близ Анапы, в предгорьях Кавказа. Он очень отличается от соседних городов и поселений: это уже не степь, а почти горы. И растительность тут иная, и воздух считается горным, целебным.

Поселок вытянут вглубь континента, поэтому до пляжа чаще всего приходится идти пешком – но море в любом случае будет близко. Жилье – в основном частный сектор, гостевые дома или мини-отели, но и гостиницы тоже есть. Стоимость проживания тут ниже, чем в Анапе, а людей на порядок меньше.

Пляжи галечные, широкие. Центральный пляж отлично оборудован, а чуть подальше можно найти более безлюдные дикие. Самая чистая вода у пляжа Варваровская щель, который расположен немного в отдалении от Сукко. Именно его предпочитают местные жители.

Криница, Черное море

Как добраться: в Геленджик на самолете (билет из Москвы и обратно около 9 000 рублей), из аэропорта 33 километра на маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от 2 200 рублей на двоих.

Очень маленький поселок недалеко от Геленджика. Отдыхающие любят Криницу за изоляцию от городской суеты. Местных жителей мало, и почти все они работают в туристическом секторе. Жить предстоит в гостевых домах и квартирах, гостиниц тут нет.

Уединенность и покой – вот характеристики отдыха в Кринице. Сюда едут не за развлечениями, а как раз наоборот – чтобы от всего отдохнуть. Никаких особенных достопримечательностей здесь нет, зато очень красивая природа, чистый песчаный пляж и тишина по ночам. Можно погулять по окрестным горным склонам – в районе много невысоких пиков, на которые несложно взобраться самостоятельно.

Бетта, Черное море

Как добраться: в Геленджик на самолете (билет из Москвы и обратно около 9 000 рублей), дальше на маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от 1000 рублей на двоих.

Соседка Криницы, один из самых уединенных уголков черноморского побережья. Если посмотреть на карту, видно, что здесь заканчивается дорога. При этом не стоит думать, что в Бетте нет инфраструктуры – в поселке работает несколько отелей. Но в основном жилье снимают в частном секторе – и тут сервис тоже на высоте, в гостевых домах есть даже бассейны.

Центральный пляж песчаный, на набережной расположены кафе и раздевалки. Вообще длинная полоса пляжей тянется от Бетты до Криницы и в другую сторону, до Архипо-Осиповки, поэтому выбор локаций большой. Из развлечений – прогулки по горам и дайвинг. А в 15 минутах езды Пшадские и Бигиусские водопады, развалины Византийской крепости и рыбачий хутор.

Пересыпь, Азовское море

Как добраться: на самолете до Анапы (билет из Москвы и обратно около 7 500 рублей), оттуда на такси или маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от 700 рублей на двоих.

Небольшой уединенный курортый поселок на побережье Азовского моря. По соседству популярные Голубицкая и За Родину, до них при желании можно дойти пешком. Но местоположение Пересыпи уникально: вдоль песчаной косы, в окружении лиманов и моря. Климат тут мягкий и влажный, вода прогревается до +26 градусов.

Крупных гостиничных комплексов или санаториев в Пересыпи нет, отдыхающие селятся в гостевых домах и частном секторе.

Главные преимущества поселка – тишина и отсутствие городской суеты. Здесь практически нетронутая природа и минимум достопримечательностей и развлечений, а значит, туристы едут исключительно за спокойным пляжным отдыхом.

Пляжи в Пересыпи песчаные, что редкость для Таманского района. Море очень мелкое – плюс для семей с детьми. Недалеко от поселка есть лечебный пляж с источником вулканических грязей.

Отрадное, Крым, Черное море

Как добраться: на Самолете до Симферополя (билет из Москвы и обратно около 10 000 рублей), от аэропорта на автобусе до поселка (в пути около часа).

Стоимость отеля на 1 ночь: от 3 000 рублей на двоих.

Небольшой поселок под Ялтой, в котором меньше суеты и людей, чем в других уголках Крыма. Место отлично подходит для спокойного отдыха.

Климат тут как на Средиземном море – теплый, субтропический. Пляжи просторные, галечные, большинство с хорошей инфраструктурой. Море очень чистое, а воздух считается целебным благодаря реликтовому можжевеловому лесу. Отрадное окружено горами, поэтому летом тут не так жарко, как на равнинной части Крыма.

Есть в поселке и свои достопримечательности – винзавод "Магарач" с музеем, где проводят дегустации, и старинный парк, принадлежавший когда-то имению Орлова-Давыдова, а сегодня входящий в пансионат "Прибрежный". Парк признан памятником ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства.



