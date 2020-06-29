Лавров ответил на вопрос об открытии границ

Глава ведомства признался, что не знает, когда у россиян появится возможность выехать за рубеж. Сергей Лавров отметил, что министерство регулярно делится с правительством последней информацией об эпидемиологической ситуации в других странах.
В эфире программы "Эпидемия" политик рассказал, что впервые за три месяца посетил Белоруссию и Сербию. Причем обе поездки были запланированы еще на начало весны. Также Лавров недавно встретился с коллегами – министрами иностранных дел Ирана и Венесуэлы.
На просьбу прокомментировать сообщения о поездках россиян за границу через Белоруссию глава ведомства ответил, что не может запретить соотечественникам пользоваться этой лазейкой. Лавров добавил, что во время путешествия люди должны руководствоваться здравым смыслом.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о закрытии границ в конце марта. Эта мера должна была помочь в борьбе с распространением коронавируса в России.
По состоянию на 29 июня число зараженных COVID-19 в стране составляет 641 156. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве. За весь период выздоровели 403 430 граждан, умерли 9 166 пациентов.
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