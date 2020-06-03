Мужчины теряют сексуальное влечение из-за веганских диет

32-летние Хьюго и Росс Тернер согласились на 12-недельный марафон под контролем ученых, который включал в себя одинаковые для братьев физические нагрузки, но каждому из них была предложена своя диета. Хьюго сел на веганскую диету, а Росс – на мясную, при этому общее количество потребляемых калорий для них было одинаковым. Кроме того, братья тренировались по пять-шесть раз в неделю.
В начале эксперимента Хьюго весил 84 килограмма при 13% жира в организме. За месяц веганской диеты он потерял 4 килограмма, а к концу эксперимента его вес составил 82 килограмма с 12% жира. Благодаря веганской диете у него упал уровень холестерина, и Хьюго также обнаружил, что стал более сконцентрированным и энергичным. Но есть и плохие новости. Не потребляя продукты животного происхождения у Хьюго резко упало либидо. "Я совершенно потерял его", – признался близнец-веган.
При этом, микробиом кишечника Хьюго, популяции полезных бактерий, которые живут в пищеварительной системе человека, улучшился, повысив его устойчивость к некоторым формам хронических заболеваний, снижая риск ожирения и диабета II типа.
Тем временем Росс начал эксперимент, имея 13% жира. За время исследования он набрал более 4 килограммов мышечной массы, но процент жира повысился на 2%. К концу эксперимента он весил почти 86 килограммов. Так же как у Хьюго, рацион Росса был сбалансированный, но более разнообразный. Помимо растительной пищи он употреблял также курицу, рыбу, говядину и молочные продукты.
Братья сказали, что они многому научились во время эксперимента и теперь планируют включить больше веганской еды в свой ежедневный рацион. Они заявили, что будут есть мясо и как можно больше растительной пищи, используя знания, полученные во время исследования.
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