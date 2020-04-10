Названа главная причина разлада в семье

Пары ссорятся по множеству разных причин, суть которых одна: чувство проигрыша. Как научиться договариваться с партнером, "Дни.ру" рассказал психолог Александр Шахов.

Муж похвалил вашу готовку, и вы дали ему за это три балла. Приготовил ужин сам – получил семь баллов. Отвел вас в ресторан или театр – 15 баллов, купил подарок без повода – 20 баллов, Вы дали мужу поиграть в компьютерную игру, и он начислил вам пять баллов. Принесли ему бутерброд к компьютеру – 10 баллов. Шкалы выставления этих оценок у мужчин и женщин очень сильно различаются.

Психологи даже ставили такой эксперимент: попросили партнеров оценивать по 10-балльной шкале абсолютно все свои поступки и поступки партнера. Оказалось, что мужчины вообще не замечали, как накидывали на продрогшую жену свою куртку. А женщины в таком жесте всегда видели проявление заботы, любви, и оценивали его в восемь баллов. Мужчины градировали свои подарки в зависимости от стоимости, а женщины давали одинаковое количество баллов всем букетам и духам: им был важен сам знак внимания.

Поэтому исходная, корневая причина для ссор всегда одна: "Я постарался больше, набрал больше баллов, чем ты". Александр Шахов объяснил, что партнеры всегда сравнивают свои очки и очки любимого человека, копят их, но редко выставляют счет, делают процесс открытым.

Например, муж пришел с работы вовремя и решил, что это дает ему 50 баллов. Счет 50:0. Он ожидает, что женщина сравняет счет и тоже заработает 50 баллов: накормит вкусным ужином, закинет одежду в стиральную машину и даст отдохнуть. Тогда он будет считать, что все нормально. Но женщина тоже пришла с работы вовремя. Кроме того, она забрала одного ребенка из детского сада, другого – из школы, со старшим порешала математику, да еще и ужин успела приготовить. В ее представлении счет составляет 80:0 в ее пользу. Она тоже ждет, что муж сравняет его и заработает 80 баллов: спросит, как дела, поблагодарит за вкусную еду, проявит ласку. Тогда она будет считать, что все в их отношениях уравновешено. В результате оба считают, что сделали больше партнера, и начинают ссориться.

Как перестать играть в эту игру?

Чтобы перестать постоянно попрекать друг друга незаработанными баллами, Александр Шахов предложил специальную методику.

В течение семи дней оба супруга должны записывать на бумаге свои поступки и поступки партнера. Каждый из них нужно оценить по шкале

-3 – очень не понравилось;

+3 – очень понравилось;

0 – не вызвало никаких эмоций;

-10 – это было просто ужасно;

+10 – это было что-то невероятное, из ряда вон выходящее.

Затем нужно взять записи и обменяться ими, а потом обсудить результаты. Это простая техника, чтобы понять, что ценит партнер, и научиться тратить ресурсы на то, что ему действительно нужно.

Например, мужу может быть безразлично, украсите ли вы стол красивыми салфетками, когда подадите ему завтрак, лишь бы это было его любимое блюдо. А вам может быть важнее, чтобы он поблагодарил за этот завтрак, а не вымыл свою тарелку. Или наоборот.

"Это упражнение расширяет картинку, позволяет увидеть больше перспектив. Вы можете экспериментировать, отходить от привычных шаблонов взаимодействия. Например, оставить мужа без ужина. Он поставит низкий балл и осознает, насколько важную потребность вы закрывали приготовлением пищи. Это научит его больше ценить ваши усилия и вас", – подытожил психолог.