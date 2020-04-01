Признаки инфантильной женщины

Принимать решения, брать на себя ответственность, самостоятельно находить и создавать источники сил, радости и вдохновения – таковы признаки зрелости, которыми не обладают инфантильные люди.



Они ищут части своей личности в других: как моллюски прилипают к партнерам, стремясь заполнить свою внутреннюю пустоту чужим содержанием, найти на стороне тот функционал, которым не обладают сами. То есть плата за инфантилизм – это всегда зависимость от других людей. Так считает врач-психотерапевт, психиатр Айна Громова.



Навыки, которых нет

В норме каждый человек должен обладать следующим набором универсальных навыков:

самому себя оценивать (иметь здоровую самооценку);

самому себя радовать, причем через разнообразные источники (иначе будет зависимость от какого-то одного источника радости);

самому решать свои проблемы, в том числе финансовые (иначе придется зависеть от других, способных решать твои проблемы);

самому себя восстанавливать, уметь быть счастливым самостоятельно (иначе придется зависеть от того, кто способен сделать твое настроение хорошим).

Отсутствие собственных навыков решать свои проблемы, радовать себя заставляет нуждаться в ком-то, кто сделает это за тебя. Инфантильный человек всегда находится в дисбалансе – он нуждается в партнере больше, чем партнер в нем, и испытывает страх потерять того, на ком паразитирует. Поэтому инфантилизм всегда граничит с тревожностью.

У инфантильности миллион масок, но цель одна – найти поддержку в другом. Не важно, кто это будет – родитель, подруга, коллега по работе – инфантильному человеку нужен функционал, и он подстраивается под ту модель отношений, которую диктует ситуация.

В супружестве женщина-инфанта реализована в двух вариантах. В первом она декларирует готовность к партнерству, но в реальности вручает мужчине 100% ответственности, а себе забирает 100% власти.

Представительницы второй категории честно заявляют, что никакой ответственности они нести не желают, и задача мужчины взять на себя абсолютно все функции. Их девиз: замужем, значит за мужем. А в Чехии в народе таких женщин называют "златокопки", их цель выйти замуж, не работать и не пытаться реализовать себя как самостоятельную личность.

В материнстве можно выделить три основных модели проявления женской инфантильности.

Первая строит отношения со своими детьми так, чтобы они в ней нуждались всегда, то есть растит их такими же инфантильными существами созависимыми с собой. Конечной картиной такого воспитания является 50-летний человек, привязанный к маминой юбке, неспособный принимать свои решения и как-то от нее отсепарироваться.

Второй распространенный вариант: мама-подружка. Это женщина, которая делегирует детям ответственность неадекватную их возрасту, вываливает на них правду о своих семейных сложностях, ищет в них поддержки, советуется и погружает в пучину совершенно не детских проблем. В итоге ребенок всю жизнь считает себя обязанным защищать, опекать и оберегать "бедненькую маму".

Третья модель встречается не так часто. Это инфантильные женщины-мамы, лишенные родительского инстинкта. В детей нужно вкладываться, а "инфантам" вкладываться не хочется, потому что они зациклены на потреблении. У таких мам дети либо передаются на попечение родственникам, либо растут сами по себе, без внимания, опеки и заботы.

Инфантильность – зерно, не проросшее в индивидуальность.

Мы склонны воспитывать детей по своему образу и подобию, передавая им весь набор наших стереотипов и не обогащая навыками, которых у нас нет. Чтобы вырастить гармоничную личность, взрослые должны обладать соответствующим уровнем знаний, а они, как правило, отсутствуют.

Гиперопека создает личность тревожную и зависимую от других. Потакание и удовлетворение всех желаний – грозит серьезными страданиями во взрослой жизни от невозможности удовлетворить все "хотелки". Ни либеральная модель воспитания (можно все), ни авторитарная (ничего нельзя) не способны сформировать здоровую личность.

Личность формируется, когда ребенок начинает осознавать прямую связь между своим действием и полученным результатом. И чем не очевиднее эта связь (гиперопека), тем хуже. Для правильного развития сокращайте свою опеку по мере взросления ребенка, и осознанно способствуйте развитию в малыше нужных ему навыков.

Путь к зрелому себе

"На самом деле, по оценкам американских специалистов, с мнением которых я полностью согласна, по-настоящему зрелых людей в социуме менее 1%. Все остальные имеют те или иные проявления инфантилизма – в разных сферах, степенях и наборах. Но путь к себе как к зрелой личности у всех один – через работу над собой, формирующую тот функционал, которого человеку не хватает. Создать здоровую самооценку, научиться самостоятельно решать проблемы,почувствовать себя отдельным самостоятельным человеком без желания прикрепиться к кому-то другому – все эти навыки помогают обрести психотерапевты", – говорит Айна Громова.