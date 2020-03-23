Как успокоить женщину в стрессе

Женщины более тревожные создания, чем мужчины. Все дело в биологических особенностях. В их организмах вырабатывается больше кортизола – гормона стресса. Поэтому сейчас, когда вокруг паника из-за коронавируса, экономический кризис и тревожная ситуация с работой, представительницы прекрасной половины человечества особенно уязвимы.

Как поддержать любимую женщину в период стресса, связанного с проблемой мирового масштаба и не только, "Дни.ру" рассказал психолог Александр Шахов.

Спросите, что ее беспокоит и внимательно выслушайте. Очень важно на данном этапе не обесценивать ее эмоциональные переживания: не говорите, что это ерунда и чушь, даже если речь идет о дефиците гречки. Не давайте ей никаких советов. Женщина проживает эмоции, когда говорит о них. Поэтому если вы просто выслушаете – она уже станет намного спокойнее.

Обнимите ее и подержите в своих объятиях. От этого у нее повысится уровень гормона окситоцина, который снижает уровень кортизола.

Скажите ей: "Я люблю тебя, я буду рядом с тобой, все будет хорошо, я о тебе позабочусь". Такие простые слова дадут женщине чувство защищенности и безопасности. Спросите, как еще вы можете ее поддержать.

"Помните, что женщины – существа эмоциональные. Они воспринимают мир и строят отношения на эмоциональном уровне. Если женщина чем-то встревожена и хочет поговорить об этом – это не значит, что проблема в мужчине. Это значит, что она доверяет ему настолько, что хочет поделиться своими эмоциями. Считает его сильным и надежным, способным защитить ее от стресса, паники и тревоги", – отметил специалист.