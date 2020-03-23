Как успокоить женщину в стрессе

Как поддержать любимую женщину в период стресса, связанного с проблемой мирового масштаба и не только, "Дни.ру" рассказал психолог Александр Шахов.
- Спросите, что ее беспокоит и внимательно выслушайте. Очень важно на данном этапе не обесценивать ее эмоциональные переживания: не говорите, что это ерунда и чушь, даже если речь идет о дефиците гречки. Не давайте ей никаких советов. Женщина проживает эмоции, когда говорит о них. Поэтому если вы просто выслушаете – она уже станет намного спокойнее.
- Обнимите ее и подержите в своих объятиях. От этого у нее повысится уровень гормона окситоцина, который снижает уровень кортизола.
- Скажите ей: "Я люблю тебя, я буду рядом с тобой, все будет хорошо, я о тебе позабочусь". Такие простые слова дадут женщине чувство защищенности и безопасности. Спросите, как еще вы можете ее поддержать.
"Помните, что женщины – существа эмоциональные. Они воспринимают мир и строят отношения на эмоциональном уровне. Если женщина чем-то встревожена и хочет поговорить об этом – это не значит, что проблема в мужчине. Это значит, что она доверяет ему настолько, что хочет поделиться своими эмоциями. Считает его сильным и надежным, способным защитить ее от стресса, паники и тревоги", – отметил специалист.
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