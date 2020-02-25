Психология жертвы: почему женщины несчастны в жизни

Этот сценарий делает жизнь женщины невыносимой. Они часто разочаровываются, обижаются, боятся, остаются одинокими. Речь о сценарии жертвы. Как его избежать "Дни.ру" рассказал психолог Александр Шахов.

Жертва – это выбор

Женщина делает выбор считать себя преданной, невезучей, обманутой, лишенной. Кем обманутой? В первую очередь, конечно же, мужчинами. Один ушел по-английски, другой обещал жениться, но после первого близкого контакта исчез, третий три года жил в ее квартире, был обстиран и обласкан, взял на нее кредит, а потом ушел к соседке Кате. И раз уж три мужчины, которых встретила такая женщина за свою жизнь, оказались подлецами, значит: "Все мужики козлы! Настоящих уже не осталось! Никому нельзя верить, все думают только о себе".

Женщину-жертву преследует стремление критиковать всех на планете, часто постигает разочарование, недоверие, чувства страха и одиночества.

"Женщине, получившей эмоциональную травму, нужна помощь. Но вместо того, чтобы обратиться за ней к близким людям, она на каждом углу рассказывает о подлецах, предлагает разделить ее негодование и вызвать этим сочувствие. Такие негативные мысли захотят разделить только другие жертвы. Самодостаточный человек не ищет виноватых – он ищет способы решить проблему. А у жертвы истоком несчастий служат все округ: мужчины, правительство, мама, завистники и так далее", – прокомментировал психолог Александр Шахов.

Проблема в том, что если человек выбирает жить на помойке – то встречает он только бомжей, потому что им там самое место. Если женщина оказывается в окружении исключительно мужчин-подлецов, то возникает вопрос: почему она выбрала именно такое окружение?

Как помочь жертве

Суть сценария в том, что ей кто-то мешает: мужчина-преследователь и непреодолимые обстоятельства. Она ждет спасителя, но не делает ничего, чтобы решить проблему самостоятельно. Разберемся, как можно ей помочь.

"Жертва здесь понимается не буквально. Это роль в психологической игре. Подробнее об этом можно прочесть в книге "Игры, в которые играют люди" Эрика Берна. Игра, в которую играет жертва, называется "треугольник Карпмана". Если женщина жалуется вам на свою тяжелую жизнь – значит, она приглашает вас стать ее спасителем. Вам предстоит советовать и учить ее, решать ее проблемы, упрекать за слабоволие, переживать за нее… И именно так вы втянетесь в игру. Выйти из нее порой сложно", – рассказал Шахов.

Жертва способна разобраться со своими проблемами сама, но она не хочет этого делать. А хочет она жалости, которую принимает за любовь. Любимая фраза жертвы: "Да, но…". Например: "Да, я могу уйти от мужа, но тогда дети останутся без отца". Или: "Да, я могу попробовать найти другого партнера, но мне уже за 30, а мужчины предпочитают молоденьких". Все оправдания, которые жертва находит для сохранения своего нынешнего положения, неадекватны. "Женщина с детьми никогда не найдет себе партнера", "муж меня не отпускает", "я останусь без крыши над головой". Спаситель принимает их за чистую монету. И здесь появляется шанс для выхода из сценария.

Неприкрыто смейтесь над оправданиями жертвы. Не над ее страданиями, потому что она действительно страдает, а над тем, что следует после "да, но…". Жертва в этот момент ожидает, что ее будут учить, наставлять, жалеть, упрекать за мягкотелость, но смеха она не ожидает, она не способна к самоиронии. Неспособность посмеяться над собой – вполне вероятный признак невротизма.

"Высмеивая нелепые оправдания жертвы, вы дадите ей возможность выйти из сценария. Признать, что причины ее нежелания решать проблему неадекватны, посмеяться вместе с вами, а затем все же взять на себя ответственность. И либо искать выход и действовать, либо оскорбиться и перейти к следующей фазе игры, когда ужасным бесчувственным монстром будете уже вы. К слову, смех – отличное лекарство от многих психологических проблем", – подытожил эксперт.