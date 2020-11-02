Лучшие упражнения против осенней хандры

Доказано, что регулярные занятия спортом помогают человеку не только оставаться в хорошей физической форме, но и быть более оптимистичным, а также сохранять позитивный настрой.



Предлагаю вам "осеннюю" систему тренировок, которая позволит заниматься практически ежедневно и укрепить все основные группы мышц, а также находится в прекрасном расположении духа. При этом вы будете выполнять не более пяти упражнений в день.

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1 день (тренируем грудь, широчайшие мышцы спины и косые мышцы живота):

Жим гантелей лежа;

Отжимания от пола в широком упоре;

Тяга гантелей в наклоне;

Тяга гантели попеременно (каждой рукой);

Наклоны в стороны, с гантелями.

2 день (тренируем плечи, трапециевидные мышцы и брюшной пресс):

Жим гантелей сидя;

Подъем гантелей через стороны вверх;

Разводка гантелей в наклоне "Шраги" с гантелями (подъёмы плеч вверх-вниз);

Подъем ног из положения лежа.

3 день (тренируем бицепсы, трицепсы и предплечья):

Подъем гантелей на бицепс стоя;

Изолированный подьем гантели (каждый рукой, с упором о колено);

Французский жим гантели из-за головы, попеременно;

Отжимания от пола в узком упоре "Молоток" – подьем гантелей стоя, попеременно (хват: большие пальцы рук направлены вверх).

4 день (тренируем бедра, голени, косые мышцы живота и брюшной пресс)

Приседания с гантелями;

Выпады вперед, на каждую ногу (с гантелями в опущенных руках)"Становая тяга" с гантелями (ноги прямые);

Повороты в стороны, со шваброй на плечах Подъем туловища из положения лежа, ноги закреплены .

5 день – отдых.

6 день:

Тренируемся, как в 1 день (и так далее).

В каждом из приведенных упражнений с гантелями следует выполнять не мене 4-5 подходов, по 10-15 повторений (стараясь увеличивать вес гантелей в каждом следующем подходе). Тренируя косые мышцы живота и брюшной пресс – нужно делать не менее 3 подходов, по 15-25 повторений в каждом. Необходимо помнить, что каждое занятие должно начинаться с разминки (примерно 5 минут простейших упражнений утренней зарядки: плавных вращений/поворотов туловища, рук, ног и головы).

Лично я продолжаю тренироваться дома, так как все тренажерные залы в Лос-Анджелесе все еще закрыты, но при первой возможности отправляюсь в горы или на океан, где тоже с удовольствием занимаюсь спортом. Посмотрите это тренировочное видео из моего Инстаграм, записанное у океана.

Не забывайте правильно питаться (не пропускать основные приемы пиши, а мучным и сладким "баловать" себя только по выходным), а также регулярно принимать витамины. И старайтесь привлекать к занятиям спортом всю вашу семью. Желаю вам удачи, успехов!