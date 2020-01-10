Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 10 по 16 января 2020 года

Первые дни нового года – отличное время, чтобы ярко и интересно провести свой досуг. О самых интересных событиях Москвы в ближайшее время - читайте в традиционном обзоре "Дни.ру".

10 января, пятница

В Государственном Кремлевский Дворце театр "Кремлевский балет" порадует зрителей показами знаменитого спектакля "Щелкунчик". Именитая труппа народного артиста России Андрея Петрова покажет абсолютный шедевр русской балетной классики с неповторимым новогодним настроением. Эта постановка – не только сказочные сражения мышей с ожившими под рождественской елкой куклами. Это рассказ о чистых надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об готовности отстоять свое счастье, одолев силы зла. Замысел хореографа-постановщика, по его словам, восходил к сказке Гофмана как фантастической основе музыки Чайковского – философской и бесконечно человечной. Используя хореографический язык классического танца в сочетании с гротеском, Андрей Петров сумел воссоздать фантастический и грациозно-насмешливый мир немецкого писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT даст специальный новогодний концерт группа "Чичерина". Бессменный лидер коллектива Юлия Чичерина – одна из самых ярких представительниц так называемой "новой волны уральского рока". Она в свое время стала звездой первых фестивалей "Нашествие", ее песня вошла в саундтрек к культовой киноленте "Брат-2", а также была записана совместная с группой "Би-2" хитовая композиция "Мой рок-н-ролл". Прошло много лет, состав музыкантов полностью обновился, позади много путешествовий, съёмки в кино и альбом "Сказка о странствии и поиске счастья". И теперь у преданных поклонников и меломанов есть отличный шанс услышать любимые песни в живом исполнении.

В "Люмьер-Холле" после длительного перерыва отыграет зимний концерт дуэт Eleven-S. Прозвучат их оригинальные каверы на песни групп Би-2, Земфиры, Полюса, Мумий-Тролль, и собственные авторские композиции. Сообщается, что музыканты дополнили свой арсенал новыми инструментами, перкуссией, бэк-вокалом, и, разумеется, новыми песнями.

11 января, суббота

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла в рамках проекта " Звучащие полотна" от фонда Belcanto состоится концерт "Левитан, Грабарь, Куинджи. Музыка русского балета. Щелкунчик, Лебединое озеро, Спящая красавица". Прозвучит бессмертная музыка Петра Ильича Чайковского. А великолепный музыкальный ряд дополнят образы выдающихся творений замечательных русских живописцев А.Куинджи, И.Грабаря, И.Левитана, воспроизведенные в песочной анимации. Зрители получат неповторимый заряд, который способно дать только высокое искусство. И эта энергия станет отличным подспорьем в начале нового года.

В Московском Международном Доме Музыки выступит гитарист-виртуоз Виктор Зинчук и его музыканты. Зинчук удостоен множества наград и званий, он имеет невероятное обаяние и мастерство. В его музыке есть то, чего так не хватает современному слушателю – искренность, сила и энергия. На концерте прозвучат лучшие музыкальные темы: классика трех столетий, традиционные кельтские мелодии и собственные сочинения. Также будут исполнены композиции из нового авторского цикла "Времена года" ("Рождество" и "Апрель") и оригинальное переложение увертюры к опере "Кармен" Ж. Бизе.

12 января, воскресенье

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Русское варенье". Это ироничная история о современной русской интеллигентной семье, застрявшей на своей даче, потеряв счет времени. Крыша протекает, пустые дверные проемы, шаткие и скрипучие ступени лестниц, рассохшаяся мебель в старых и пыльных чехлах. Дом рушится, а с ним и судьбы домочадцев. К чему же все приведет?

13 января, понедельник

В Крокус Сити Холле выступит Народный артист России Денис Мацуев со специальной программой "Чайковский-гала", которая будет исполнена вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е.Ф. Светланова. В 2020 году мир будет отмечать 180-летие со дня рождения гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского, который создал множество талантливых и гениальных произведений: среди них более 100 романсов, 10 опер, балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Спящая красавица", 7 симфоний, концерты, фортепианные циклы и симфонические программы. Несравненный мастер заслуженно считается одним из величайших композиторов человечества. В программе вечера гости услышат первый и второй концерты для фортепиано с оркестром.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Дозвониться до дождя". Капли проливного дождя звонко барабанят в окна провинциальной гостиницы. Ночь накануне решающих событий: артисты ждут таинственного импресарио, жених и невеста – свадьбы, а хозяин гостиницы – новых постояльцев. Но случайная встреча переворачивает все с ног на голову, подобно стихии, разбушевавшейся за окном. Теперь не отличить артиста от обывателя, импресарио от счастливого жениха. В шуме дождя, бесконечной смене ритмов, кружении персонажей на мгновение забрезжит надежда на счастье.

14 января, вторник

В концертном зале "Зарядье" на сцену выйдет сопрано из Литвы Асмик Григорян. Асмик Григорян родилась в Вильнюсе, в семье известных певцов Ирены Милькявичюте и Гегама Григоряна. Училась в Национальной школе им. Микалоюса Чюрлёниса, а затем в Литовской академии музыки и театра. Дважды становилась лауреатом главной театральной премии Литвы "Золотой крест сцены". Певицу слышали в Ла Скала и в Метрополитен-опере, в Мариинском и Михайловском театрах, в Латвийской национальной опере, в Берлине, в Висбадене, Опере Кельна, Театре-ан-дер-Вин, Римской опере, и в других крупнейших театрах Европы. Последнее время она задействована в спектаклях начала ХХ века. Но в ее репертуаре были также Глюк, Гендель, Моцарт, Верди. А партию Татьяны из оперы "Евгений Онегин" П. Чайковского она пела в постановках как минимум трех, совершенно разных, режиссеров. В этот вечер ее партнером по сцене выступит Мигран Агаджанян – III премия последнего XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

15 января, среда

В "Геликон-опере" покажут спектакль "Кофейная кантата". Когда-то И.С.Бах написал кантату под заказ для одной кофейни, чтобы популяризировать кофе и повысить продажи. Своеобразная реклама сработала, и теперь это произведение стало настоящим гимном любимого миллионами напитка. Зрителей ждет не только классическая музыка, но и вкусный кофе.

В Кремле покажут спектакль "Спящая красавица" на музыку Чайковского в исполнении театра "Кремлевский балет". Этот балет – жемчужина классического репертуара, дань русской балетной традиции, шедевр, который второй век подряд восхищает публику всего мира, украшая репертуар лучших балетных трупп. Беззаботные принцессы и их галантные мужественные кавалеры, волшебные феи – Щедрости, Нежности, Смелости, Бриллиантов, Серебра, Золота и Сапфиров... злоба колдуньи Карабос и всепобеждающая доброта Феи Сирени. В сказке Шарля Перро – французское очарование пудреных париков и цветущей весны, обязательная победа Добра над Злом и торжество всепобеждающей Любви. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

В Концертном зале имени С. В. Рахманинова выступят Оркестр Московской филармонии, дирижер – Юрий Ботнарь, и Барри Дуглас (фортепиано). В программе: Рахманинов – Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 30, и Чайковский – Симфония No. 6 си минор ("Патетическая"). Барри Дуглас родился в Белфасте. Обучался игре на фортепиано, кларнете, виолончели и органе. В возрасте 16 лет брал уроки у Фелиситас Ле Винтер – воспитанницы Эмиля фон Зауэра, ученика Ференца Листа. Затем учился в лондонском Королевском колледже музыки у Джона Барстоу и частным образом – у Марии Курчо, ученицы Артура Шнабеля. Совершенствовался под руководством Евгения Малинина в Париже, где также обучался дирижированию у Марека Яновского и Ежи Семкува. Был удостоен Бронзовой медали на конкурсе Вэна Клайберна в Форт-Уэрте (США) и высшей награды на конкурсе имени Паломы О’Ши в Сантандере (Испания). Мировая известность пришла к Дугласу в 1986 году, когда он получил Золотую медаль на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве. С тех пор он выступает с ведущими симфоническими коллективами, его сольные концерты проходят во многих странах Европы, в США, России и Южной Америке.

16 января, четверг

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Про мою маму и про меня". "Почему я не плачу? Потому, что смеюсь!" – эти цветаевские строки стали лейтмотивом постановки. Зрители увидят спектакль про взаимоотношения матери и дочери, подростковые комплексы и как с ними бороться, психологию выживания, поиски своего жизненного пути, первую любовь и любовь последнюю. Радиоспектакль по этой пьесе стал лауреатом Международного фестиваля Европейского радиовещательного союза "Приз Европы" в Берлине.