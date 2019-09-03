Перестала быть женщиной: очень опасные симптомы

Если вы женщина, понять это довольно просто. У вас имеются две груди, округлая попа и вы ходите в туалет, на котором нарисована буква Ж. Сложнее понять, являетесь ли вы женщиной для конкретного мужчины, который вам нравится.

Если мужчина появляется в вашей жизни только когда ему скучно, грустно и у него депрессия, то никакой женщиной вы для него не являетесь. Вы, скорее всего, являетесь жилеткой. Уютненькой вязаной вещью, в которую удобно сливать свои сопли, нюни и страдания. Это может очень устраивать его, но устраивает ли это вас? Хочется ли вам уныло лежать в шкафу, пока моль жрет ваши испачканные соплями бочка?

Бывает и по-другому. Бывает так, что мужчина не скулит, не плачет, вообще не общается, но всегда готов приехать в тот момент, когда его жена уехала с детьми к маме. Увы, но вы снова не женщина. Вы – скорая помощь. Вы бесплатное такси, всегда готовое ехать. Это может нравиться ему, но готовы ли вы ждать на низком старте, пока ему вздумается совершить поездку?

Он появляется в вашей жизни тогда, когда его бросили? Обидели, унизили, отказали, не дали? Когда он расстался со своей девушкой, а новой еще нет на горизонте？ Мои поздравления, вы снова не женщина. Вы просто насосик, который подкачивает его самолюбие. Расскажите, какой он замечательный, а потом отправляйтесь на антресоли, до следующего раза, пока он развлекается с другой, более подходящей кандидатурой. Хорошо валяться в пыли, между старыми сапогами и бутылкой скипидара?

А, может быть, вы корячитесь на двух работах, пока он ищет деятельность, удовлетворяющую запросам его раздутого эго? Прете на себе тяжелые сумки из магазина, пока он смотрит телевизор? Решаете проблемы с детьми, с ТСЖ, с его и своими родителями, пока он доигрывает бой в танчики? Увы, но вы снова не женщина, а крепостная крестьянка. Вас ждет много тяжелой работы и порка на конюшне.

Короче говоря, если вами пользуются, не ищете себя среди женщин. Ищите себя на полке, на свалке или в самом пыльном углу антресолей. А когда найдете, то бегите оттуда, сверкая пятками. Туда, где любят, ценят и ждут.