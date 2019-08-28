Иногда очень хочется заглянуть в будущее и узнать, что тебя ожидает. Благодаря Астрологу Юлии Урусэль, вы сможете узнать много интересного и нового о себе и своей жизни. Сможете предостеречь себя от чего-либо или же определить, в каком направлении лучше двигаться.
#{code68261}
Астролог сделает расклад Таро на любую тему, подберет камень-талисман или подарит участие в семинаре "Подбираем Камень Талисман". Кроме того, победитель розыгрыша сможет выбрать в качестве подарка мини-консультацию "Где найти любимого человека" по дате и времени рождения, или подобрать счастливую дату свадьбы. Выбор за вами!
Итак:
Приз №1: Расклад Таро на любую тему
Приз №2: Индивидуальный подбор "Камня Талисмана", или участие в семинаре "Подбираем Камень Талисман"
Приз №3: Мини-консультация "Где искать будущего мужа".
Получить бесплатное предсказание очень просто. Достаточно выполнить несколько условий:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram и аккаунт Юлии Урусэль
- поставьте лайк под последними тремя постами;
- ваш аккаунт должен быть открыт;
- отметьте в комментариях под постом номер желаемого предсказания.
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ВНИМАНИЕ ❗️КОНКУРС❗️ ⠀ Выиграй предсказание от астролога! ⠀ Условия просты: ⠀ 1. Подпишитесь на наш аккаунт в и аккаунт @astrolog_julia_urusel 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Должен быть открыт профиль 4. Отметьте в комментариях под постом номер желаемого предсказания ⠀ Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел! #москва #астролог #дниру #звезды #предсказание #подарок #конкурс #розыгрыш
Ранее были разыграны билеты на фестиваль Barber Connect Russia.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Стоит ли переезжать в Москву?
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Надоело одиночество!...
Отец одиночка
Наши питомцы.
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.