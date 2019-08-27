Фестиваль Barber Connect Russia в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Фестиваль Barber Connect Russia – это событие с интересной программой, обучением и множеством развлечений. С мастер классом выступят самые лучшие барберы со всего мира.
Гостей ждет грандиозное шоу, которое оставит массу ярких впечатлений.Метатель ножей, шоу иллюзиониста, цирковое шоу – все это, и не только, вы сможете увидеть если станете участником фестиваля.
Также, на сцене пройдет настоящая битва за звание лучшего барбера. Участие может принять каждый, достаточно заполнить анкету на официальном сайте мероприятия.
Попасть бесплатно на фестиваль "Barber Connect Russia" очень просто. Достаточно выполнить три условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;
- поставьте лайк под последними тремя постами;
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 29 августа. Счастливчикам пришлем билеты на почту.
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ВНИМАНИЕ ❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ ⠀ Дни.ру дарят билеты (три приглашения на 2 персоны) на фестиваль "Barber Connect Russia" �� Участвуй! ⠀ Условия просты: ⠀ 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) ⠀ Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 29 августа! ������ #москва #билеты #дниру #барбер #салон #подарок #конкурс #розыгрыш
Ранее разыгрывались билеты в самый большой Автомузей.
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