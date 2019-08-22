Самый большой Автомузей в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

В Москве открылся самый большой Автомузей в России. Любители автомобилей смогут отвести душу, ведь им будет предоставлена возможность увидеть свыше 100 уникальных машин.
"Мы задумывали наш музей как центр притяжения для всех любителей автомобилей, вне зависимости от возраста, наш музей спланирован таким образом, что можно провести в нем целый день всей семьей, чтобы каждый нашел себе занятие по душе" – рассказал директор Автомузея Дмитрий Октябрьский.
Музей несет в себе не только развлекательную функцию, но и познавательную. К примеру, гости смогут увидеть машину в разрезе, чтобы лучше понимать, как она устроена. Также будет возможность посидеть в каждом автомобиле и даже сфотографироваться.
Попасть бесплатно в Автомузей очень просто. Достаточно выполнить три условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;
- поставьте лайк под последними тремя постами;
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 28 августа. Счастливчики смогут забрать билеты из редакции.
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ВНИМАНИЕ ❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ ⠀ Дни.ру дарят билеты (одно приглашение на 2 персоны) в самый большой Автомузей�� Участвуй! ⠀ Условия просты: ⠀ 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) ⠀ Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 28 августа! ������ #москва #билеты #дниру #музей #авто #автомузей #подарок #конкурс #розыгрыш
Ранее были разыграны билеты на классический балет "Лебединое озеро".
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