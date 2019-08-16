Балет "Лебединое озеро" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Балет "Лебединое озеро" одна из самых знаменитых постановок, ставшая визитной карточкой России. Это классическая история любви, которая уже покорила сердца миллионов зрителей.
Балет пройдет под живую музыку в исполнении симфонического оркестра "Инструментальная капелла". Прозвучат известные композиции Чайковского, которые не оставят никого равнодушными.
Представление состоится в Московском Дворце Молодежи 23 августа в 20.00 мск.
Попасть на балет "Лебединое озеро" 23 августа очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;
- поставьте лайк под последними тремя постами;
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 20 августа. Счастливчикам оперативно пришлем билеты на балет "Лебединое озеро".
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ВНИМАНИЕ ❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ ⠀ Дни.ру дарят билеты (одно приглашение на 2 персоны) на балет «Лебединое озеро» �� Участвуй! ⠀ Условия просты: ⠀ 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) ⠀ Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 20 августа! Билеты пришлём победителю на почту������ #москва #лебединоеозеро #дниру #билеты #билеты #фестиваль #подарок #конкурс #розыгрыш
Напоминаем, что ранее были подарены билеты на концерт группы "Моральный кодекс".
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