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Главные события Москвы со 2 по 8 августа 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
О том, куда сходить и чего посмотреть – в традиционном обзоре "Дни.ру". Не пропустите самое интересное!
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2 августа, пятница

Со 2 по 4 августа в парке "Красная Пресня" пройдет  Фестиваль Индонезии. "Посетите Прекрасную Индонезию. Oткройте Тропический Рай" – так звучит слоган мероприятия в этом году. Мастера из разных городов этой страны привезут на фестиваль диковинные ремесленные изделия и предметы искусства, а артисты превратят парк в невообразимый тропический карнавал и будут удивлять гостей невероятными костюмами и красочным представлениями. В течение трех дней можно будет увидеть национальные танцы и театрализованные музыкальные представления, выступление яванского оркестра "Гамелан" и полюбившийся многим популярный индонезийский танец Почо-Почо (Poco-Poco). Также пройдут розыгрыши призов для финалистов супер-квеста, главными из которых станут туры в Индонезию. Зарегистрироваться на квест можно заранее на сайте фестивале.

В Аптекарском огороде в рамках фестиваля "Город джаза" даст концерт Тина Кузнецова и Zventa Sventana. На поляне под открытым небом будет представлена новая концертная программа. Публику ждет фольклор в электро-поп, фьюжн и джаз-обработке. Тина Кузнецова – одна из наиболее успешных женщин российской музыкальной сцены. Она была финалисткой шоу "Голос", выступала вместе с Би-2 в их туре с симфоническим оркестром и на церемонии закрытия "Кубка Конфедерации FIFA", пела вместе с Бобби Макферрином и трехкратным обладателем Гремми Робертом Гласпером.

3 августа, суббота

В музее-заповеднике "Коломенское" пройдет традиционный "Пикник "Афиши"". Хедлайнером фестиваля станет легендарная группа The Cure. Также на сцену выйдут: Royal Blood, Pusha T, Blossoms, mura masa, СБПЧ, Антоха МС и многие другие. Также в рамках Года музыки Великобритании и России будет организована специальная площадка Selector Live Showcase. Там публику ждет совместное выступление лондонской аудиохудожницы LAFAWNDAH и российской артистки KATE NV, трио из Лондона Benin City Band и звезда неосоула Rosie Lowe, а также импровизационный шоукейс творческого объединения Total Refreshment Centre.

The Cure. Фото: www.globallookpress.com

Российская Государственная библиотека приглашает на экскурсии. Главное здание Российской государственной библиотеки на Воздвиженке знакомо всем посетителям исторического центра Москвы. Величественный памятник советской монументальной архитектуры из мрамора и гранита гостеприимно раскрывает свои двери для студентов, ученых и всех любителей книг. Также пройдет обзорная экскурсия по Дому Пашкова. С него более 150 лет назад началась история Российской государственной библиотеки. В самом красивом классицистическом здании столицы и сегодня можно изучать древние рукописи, рассматривать географические карты и слушать музыку. Построенный в XVIII веке, Дом Пашкова хранит память об интереснейших эпизодах истории России. Еще одна экскурсия – в Третий читальный зал. Это настоящая “визитная карточка” библиотеки. Подробную информацию о всех мероприятиях можно посмотреть здесь.  

4 августа, воскресенье

В рамках "Летних балетных сезонов" на сцене РАМТа показывают балет Мариуса Петипа "Баядерка" в исполнении Национального классического балета. В основе сюжета лежит красивая древнеиндийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина. На сцене – роскошные костюмы, яркие декорации, виртуозная техника исполнения и, конечно, немного волшебства. Партию Солора исполняет великолепный Михаил Мартынюк – премьер театра "Русский балет", заслуженный артист России, лауреат многочисленных конкурсов артистов балета.

На территории комплекса "Лужники" пройдет спортивно-музыкальный фестиваль для всей семьи "Достигая цели!", приуроченный к празднованию Дня железнодорожника. Состоится  благотворительный забег, все средства от участия в котором, передаются в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". Также будет музыкальная программа, с участием популярных артистов и звезд Российской эстрады, спортивные состязания и другие активности для всей семьи. 

Фото: rzdrun.ru

В Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева пройдет летний маркет Vintage Marketplace. Из разных городов страны приедут десятки проектов. Гостей ждут плащи Burberry и Ralph Lauren, платья, костюмы, куртки, джинсы, очки, сумки и аксессуары, а также многое другое. Среди представляемых брендов: Dior, Chanel, Armani, Jil Sander, Versace, Rochas и другие. Также будет представлена посуда и предметы интерьера. А еще гостей ждет вкусная еда и напитки, отдых на шезлонгах в полисаднике и диджей-сеты.

5 августа, понедельник

Автомузей "Моторы Октября" отпразднует Международный день светофора. Взрослых и детей ждет интересная интерактивная программа. Все посетители, в одежде которых есть красный, желтый или зеленый цвет, смогут пройти по специальной цене на билет – 100 рублей. Гости смогут поучаствовать в тематической викторине на знание правил дорожного движения, истории автомобиля, собрать пазл и даже модели ретроавтомобиля, которые останутся на память. Также для детей будет организовано катание на педальных машинках. Весь день в Автомузее можно будет посмотреть фильмы и мультфильмы про автомобили и гонки.

6 августа, вторник

В "Союзе Композиторов" выступит российская группа Chicago Groove. Ансамбль исполняет классический джаз 1930-1940-х годов в чикагском стиле. Это музыка, которая основана на джазовых стандартах песенного типа, с хорошей энергетикой, драйвом и мощным звучанием. Коллектив продолжает традиции Луи Армстронга, Бенни Гудмена и Каунта Бейси.

Кадр youtube.com

7 августа, среда

В Adrenaline Stadium состоится большой концерт по случаю 20-летмя  "Акустического альбома" группы "Король и Шут". Группа "КняZz" исполнит большинство песен "Акустического альбома" в рамках ретроспективной программы, в которую также обязательно войдут все бессмертные хиты "Короля и Шута" разных лет. Зрителей этого памятного мероприятия ждет более тридцати главных композиций из богатого творческого наследия команды. Специально для предстоящего выступления Князь готовит концептуальную 3D-графику, которая придаст сценографии дополнительную выразительность.

8 августа, четверг

В "Союзе Композиторов" выступит арт-проект "ТенорА XXI века". Некогда музыкант и продюсер Дмитрий Сибирцев осуществил идею объединения нескольких теноров в самостоятельный коллектив. Оставаясь солистами и продолжая свою сольную карьеру, вот уже более десяти лет певцы собираются вместе и дают концерты. За время своего существования "ТенорА XXI века" познакомили зрителей всего мира более чем с 60 различными программами, в которых каждый певец обязательно исполняет несколько сольных произведений. Но в определенный момент на сцене одновременно появляются все солисты, каждый из которых является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента.

В кино выходит новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". В главных ролях Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Лента рассказывает о цепи событий, которые произошли в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Популярный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут будут пытаться найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

2 августа 2019, 10:54

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