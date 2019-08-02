Главные события Москвы со 2 по 8 августа 2019 года

О том, куда сходить и чего посмотреть – в традиционном обзоре "Дни.ру". Не пропустите самое интересное!

2 августа, пятница

Со 2 по 4 августа в парке "Красная Пресня" пройдет Фестиваль Индонезии. "Посетите Прекрасную Индонезию. Oткройте Тропический Рай" – так звучит слоган мероприятия в этом году. Мастера из разных городов этой страны привезут на фестиваль диковинные ремесленные изделия и предметы искусства, а артисты превратят парк в невообразимый тропический карнавал и будут удивлять гостей невероятными костюмами и красочным представлениями. В течение трех дней можно будет увидеть национальные танцы и театрализованные музыкальные представления, выступление яванского оркестра "Гамелан" и полюбившийся многим популярный индонезийский танец Почо-Почо (Poco-Poco). Также пройдут розыгрыши призов для финалистов супер-квеста, главными из которых станут туры в Индонезию. Зарегистрироваться на квест можно заранее на сайте фестивале.

В Аптекарском огороде в рамках фестиваля "Город джаза" даст концерт Тина Кузнецова и Zventa Sventana. На поляне под открытым небом будет представлена новая концертная программа. Публику ждет фольклор в электро-поп, фьюжн и джаз-обработке. Тина Кузнецова – одна из наиболее успешных женщин российской музыкальной сцены. Она была финалисткой шоу "Голос", выступала вместе с Би-2 в их туре с симфоническим оркестром и на церемонии закрытия "Кубка Конфедерации FIFA", пела вместе с Бобби Макферрином и трехкратным обладателем Гремми Робертом Гласпером.

3 августа, суббота

В музее-заповеднике "Коломенское" пройдет традиционный "Пикник "Афиши"". Хедлайнером фестиваля станет легендарная группа The Cure. Также на сцену выйдут: Royal Blood, Pusha T, Blossoms, mura masa, СБПЧ, Антоха МС и многие другие. Также в рамках Года музыки Великобритании и России будет организована специальная площадка Selector Live Showcase. Там публику ждет совместное выступление лондонской аудиохудожницы LAFAWNDAH и российской артистки KATE NV, трио из Лондона Benin City Band и звезда неосоула Rosie Lowe, а также импровизационный шоукейс творческого объединения Total Refreshment Centre.

Российская Государственная библиотека приглашает на экскурсии. Главное здание Российской государственной библиотеки на Воздвиженке знакомо всем посетителям исторического центра Москвы. Величественный памятник советской монументальной архитектуры из мрамора и гранита гостеприимно раскрывает свои двери для студентов, ученых и всех любителей книг. Также пройдет обзорная экскурсия по Дому Пашкова. С него более 150 лет назад началась история Российской государственной библиотеки. В самом красивом классицистическом здании столицы и сегодня можно изучать древние рукописи, рассматривать географические карты и слушать музыку. Построенный в XVIII веке, Дом Пашкова хранит память об интереснейших эпизодах истории России. Еще одна экскурсия – в Третий читальный зал. Это настоящая “визитная карточка” библиотеки. Подробную информацию о всех мероприятиях можно посмотреть здесь.



4 августа, воскресенье

В рамках "Летних балетных сезонов" на сцене РАМТа показывают балет Мариуса Петипа "Баядерка" в исполнении Национального классического балета. В основе сюжета лежит красивая древнеиндийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина. На сцене – роскошные костюмы, яркие декорации, виртуозная техника исполнения и, конечно, немного волшебства. Партию Солора исполняет великолепный Михаил Мартынюк – премьер театра "Русский балет", заслуженный артист России, лауреат многочисленных конкурсов артистов балета.

На территории комплекса "Лужники" пройдет спортивно-музыкальный фестиваль для всей семьи "Достигая цели!", приуроченный к празднованию Дня железнодорожника. Состоится благотворительный забег, все средства от участия в котором, передаются в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". Также будет музыкальная программа, с участием популярных артистов и звезд Российской эстрады, спортивные состязания и другие активности для всей семьи.

В Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева пройдет летний маркет Vintage Marketplace. Из разных городов страны приедут десятки проектов. Гостей ждут плащи Burberry и Ralph Lauren, платья, костюмы, куртки, джинсы, очки, сумки и аксессуары, а также многое другое. Среди представляемых брендов: Dior, Chanel, Armani, Jil Sander, Versace, Rochas и другие. Также будет представлена посуда и предметы интерьера. А еще гостей ждет вкусная еда и напитки, отдых на шезлонгах в полисаднике и диджей-сеты.

5 августа, понедельник

Автомузей "Моторы Октября" отпразднует Международный день светофора. Взрослых и детей ждет интересная интерактивная программа. Все посетители, в одежде которых есть красный, желтый или зеленый цвет, смогут пройти по специальной цене на билет – 100 рублей. Гости смогут поучаствовать в тематической викторине на знание правил дорожного движения, истории автомобиля, собрать пазл и даже модели ретроавтомобиля, которые останутся на память. Также для детей будет организовано катание на педальных машинках. Весь день в Автомузее можно будет посмотреть фильмы и мультфильмы про автомобили и гонки.

6 августа, вторник

В "Союзе Композиторов" выступит российская группа Chicago Groove. Ансамбль исполняет классический джаз 1930-1940-х годов в чикагском стиле. Это музыка, которая основана на джазовых стандартах песенного типа, с хорошей энергетикой, драйвом и мощным звучанием. Коллектив продолжает традиции Луи Армстронга, Бенни Гудмена и Каунта Бейси.

7 августа, среда

В Adrenaline Stadium состоится большой концерт по случаю 20-летмя "Акустического альбома" группы "Король и Шут". Группа "КняZz" исполнит большинство песен "Акустического альбома" в рамках ретроспективной программы, в которую также обязательно войдут все бессмертные хиты "Короля и Шута" разных лет. Зрителей этого памятного мероприятия ждет более тридцати главных композиций из богатого творческого наследия команды. Специально для предстоящего выступления Князь готовит концептуальную 3D-графику, которая придаст сценографии дополнительную выразительность.



8 августа, четверг

В "Союзе Композиторов" выступит арт-проект "ТенорА XXI века". Некогда музыкант и продюсер Дмитрий Сибирцев осуществил идею объединения нескольких теноров в самостоятельный коллектив. Оставаясь солистами и продолжая свою сольную карьеру, вот уже более десяти лет певцы собираются вместе и дают концерты. За время своего существования "ТенорА XXI века" познакомили зрителей всего мира более чем с 60 различными программами, в которых каждый певец обязательно исполняет несколько сольных произведений. Но в определенный момент на сцене одновременно появляются все солисты, каждый из которых является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента.

В кино выходит новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". В главных ролях Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Лента рассказывает о цепи событий, которые произошли в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Популярный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут будут пытаться найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.