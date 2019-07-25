Концерт группы "Моральный кодекс" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Столичная группа "Моральный кодекс" даст предъюбилейный концерт в Москве, который состоится 28 июля в 20.00 часов. Музыканты выступят с особой программой. Также гости смогут насладиться известными хитами "Где ты", "Первый снег", "Зима" и многими другими.
За годы существования группы у коллектива накопилось всего шесть альбомов, однако на концертах всегда аншлаги и предстоящий не будет исключением. Множество позитивных эмоций обеспечены каждому.
Попасть на выступление группы "Моральный кодекс" 28 июля очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;
- поставьте лайк под последними тремя постами;
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 27 июля. Счастливчикам оперативно пришлем билеты на концерт группы "Моральный кодекс".
Ранее разыгрывались билеты на концерт Пелагеи.
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