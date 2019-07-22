Концерт Пелагеи в Москве: "Дни.ру" раздают билеты

Группа "Пелагея" не давала сольных концертов в Москве несколько лет. 27 июля счастливчики смогут попасть на долгожданное выступление.
Гости придут в восторг от потрясающего голоса солистки Пелагеи, насладятся русскими народными песнями, романсами и получат массу удовольствия от мероприятия.
Музыканты выступят с насыщенной программой, в которой будут присутствовать современные инструменты. Концерт пройдет под открытым небом и станет настоящим праздником для любителей русской музыки.
Попасть на выступление
группы "Пелагея" 27 июля очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;
- поставьте лайк под последними тремя постами;
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 24 июля. Счастливчикам оперативно пришлем билеты на концерт группы "Пелагея".
Ранее разыгрывались билеты на закрытый показ фильма "РОБОТ 2.0".
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