Закрытый показ фильма "РОБОТ 2.0" со звездами: "Дни.ру" раздают билеты

В Москве пройдет премьера фильма "РОБОТ.2.0", куда сможет попасть далеко не каждый. "Дни.ру" предоставят вам возможность стать первыми зрителями и главное, совершенно бесплатно.

Совсем скоро, вот уже 25 июля во всех кинотеатрах можно будет посмотреть захватывающий фильм "РОБОТ.2.0". Фантастический боевик ждут миллионы зрителей.

Сюжет фильма заключается в том, что миру угрожает опасный злодей, который покушается на самое главное, что есть у людей в 21 веке – на мобильные телефоны. Монстр способен подчинить себе все устройства на планете и создать из них самую настоящую армию против человечества. Однако, к счастью, появляется робот Читти, который вступит в противостояние со своим создателем.

Помимо интересного фильма, гости смогут увидеть кого-то из своих кумиров. Свое присутствие уже подтвердили: Егор Крид, Алена Водонаева, Артик и Асти, Алена Шишкова, Михаил Галустян и многие другие.

Попасть на закрытый показ 23 июля очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:



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Победителя выберем 22 июля с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам оперативно пришлем билеты на почту.

Ранее разыгрывались билеты на концерт группы Mgzavrebi.



