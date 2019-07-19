Концерт группы Mgzavrebi в Москве: "Дни.ру" раздают билеты

Группа из Тбилиси Mgzavrebi 26 июля в 20:00 даст концерт в Москве. Прозвучит большое количество песен с самых разных пластинок, а также гости смогут услышать и "редкие" песни артистов.
"Вновь сыграть в знаменитом Зеленом театре для нас очень волнительно, пять лет назад мы были одними из первых, кто выступил на открытии его полностью обновленной сцены", - поделился фронтмен Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили.
Попасть на выступление группы Mgzavrebi 26 июля очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;
- поставьте лайк под последними тремя постами;
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам оперативно пришлем билеты на концерт группы Mgzavrebi.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ВНИМАНИЕ ❗️РАЗДАЁМ БИЛЕТЫ❗️ ⠀ Дни.ру раздают билеты (одно приглашение на 2 персоны) на концерт группы Mgzavrebi �� Участвуй! ⠀ Условия просты: ⠀ 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) ⠀ Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 21 июля! Билеты пришлём победителю на почту������ #москва #mgzavrebi #дниру #билеты
Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на выступление Анастасии Волочковой.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Главное деньги, все можно купить
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Любовь война
Висит кожа после похудения
Обманываю его
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Найти мужа на сайте знакомств
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
девственник в 27
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!