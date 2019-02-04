Рецепт апельсинового пирога
Вам понадобится: два стакана пшеничной муки, одна столовая ложка разрыхлителя, один стакан свежевыжатого апельсинового сока, один цельный апельсин, четыре куриных яйца, 1,5 стакана обычного сахара, две щепотки соли, столовая ложка ванильного сахара.
Способ приготовления
Сначала делаем тесто. Сырые яйца взбиваем с сахарам до загустения. Объем должен увеличиться в 2-3 раза. Растапливаем масло, остужаем до комнатной температуры, вливаем в яичную смесь и добавляем апельсиновую цедру. Просеиваем муку, добавляем в нее разрыхлитель и все перемешиваем, делая тесто максимально однородным.
Выливаем смесь в форму для запекания, которую предварительно смазали маслом. Выпекаем около 40 минут с температурой 180 градусов. Готовность пирога можно проверить зубочисткой или спичкой: проткните деревянной палочкой пирог, если на ней не останется теста, она будет сухой, значит тесто пропеклось.
Теперь вынимайте пирог из духовки, когда он остынет, посыпьте его сахарной пудрой или покройте глазурью, которую можно сделать изстоловой ложки апельсинового сока и полстакана сахарной пудры. Сверху украшаем цукатами из апельсиновых корочек. Далее, взбейте белки с сахаром, натрите цедру на мелкой терке, смешайте с белками и украсьте пирог.
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