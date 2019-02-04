Рецепт апельсинового пирога

Актриса Анна Пескова, известная по работе в сериале "Тест на беременность", очень любит собирать дома друзей и готовить для них. Особенно все любят выпечку от знаменитой актрисы. И если в холодное время года она радует близких своим фирменным апельсиновым пирогом, рецептом которого Анна поделилась с читателями "Дни.ру".



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