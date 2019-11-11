Соблазнительная модель покорила сердца миллионов

Жгучая шатенка большую часть своего времени посвящает тренировкам. Она регулярно занимается в спортзале и на природе и не позволяет себе филонить.
Джорджина давно проживает в Майями. Там она работает моделью для крупных и знаменитых брендов, таких как Pretty Little Thing, Fashion Nova.
Также Маццео получает доход благодаря своей странице в социальной сети Инстаграм. У девушки более 1,6 миллиона подписчиков. В среднем ее "обнаженные" снимки набирают около ста тысяч лайков.
Помимо соблазнительных фотографий в мини-бикини и нижнем белье Джорджина публикует видео своих тренировок. Таким образом она помогает людям "слепить тело мечты". Примечательно, что свой аккаунт она завела всего пять лет назад.
В программу тренировок инстазвезды входят не только упражнения с тяжелыми весами. Маццео также занимается растяжкой и боксом.
О личной жизни модели, к сожалению, ничего неизвестно. 27-летняя девушка не выставляет напоказ свои отношения, если они, конечно, есть. На снимках в Инстаграме она, как правило, позирует одна. В ее аккаунте редко можно встретить даже фотографию, где Джорджина в компании подруг.
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