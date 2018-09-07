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Москвичам предложили лучшее мясо в мире

Фото: Пресс-служба
Столичных гурманов трудно удивить. В Москве немало отличных ресторанов мирового уровня. Здесь постоянно гастролируют лучшие шеф-повара планеты и, кажется, нет такого деликатеса, которого в мегаполисе не найти. Однако кое-какое пространство для маневра у московских рестораторов все-таки есть. Например, предложить гостям лучшее мясо в мире. 
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Речь идет о мраморной говядине от леонского фермера Хосе Гордона. Того самого, про рибай и стриплойны которого не так давно Netflix снял свою "Революцию стейка". Профессиональный шеф-повар в прошлом, Гордон уже много лет занимается выращиванием бычков, свободным выпасом в экологически чистой среде, специальным рационом, полным отказом от антибиотиков и гормонов роста, добиваясь исключительного качества конечного продукта. Гордон поставляет мясо только в один ресторан, расположенный в том или ином крупном мегаполисе. С августа к этому списку добавилась Москва.

Фото: Пресс-служба

Отличные выдержанные стейки, а также чоризо, сесину (говяжий хамон) и так называемый ленгуа ларга (особым образом приготовленный говяжий язык) от Хосе Гордона можно попробовать в ресторане CastleDish, что открылся в конце лета на Садовой-Черногрязской. Впрочем, заглянуть сюда стоит не только за этим.

Фото: Пресс-служба

За кухню отвечает Дмитрий Шуршаков ("Чайка", "Мюсли", "Ватрушка"), один из самых известных и креативных шеф-поваров Москвы, которого вообще-то говоря не так просто заманить в новый проект. Поговаривают, что в слове Dish владельцы заведения Илидор Марач и Александр Кан зашифровали его инициалы. Как бы то ни было, Шуршаков, смело комбинируя вкусы, выбирая нестандартные комбинации ингредиентов и отдавая должное субпродуктам, остается верен себе.

Фото: Пресс-служба

В меню найдутся, например, "суши", сконструированные из кусочков сочного стриплойна и жареной фуа-гра вместо риса и рыбы. А также торт из куриной печенки с желе из вина, и тартар из тунца на запеченном рисе с икрой тобико и водорослями нури, и бургер с котлетой из бычьих хвостов, и флан из сгущенки со свежими ягодами.

В заведении добротная винная карта на пару сотен позиций, из которых порядка двадцати разливается по бокалам. Также здесь хороший выбор коктейлей, что, однако, совсем не удивительно, учитывая участие в проекте Александра Кана.

В качестве бесплатного приложения – живые концерты и поэтические вечера.

Средний счет – до 2000 рублей.


Автор: Андрей Суворин7 сентября 2018, 08:23

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