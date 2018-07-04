Как выбрать вкусный арбуз
По мнению специалистов, качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество побитостей, рубцов и трещин, говорится в рекомендациях Роскачества (есть в распоряжении Dni.Ru).
Эксперты подчеркнули, что качество продукта сохраняется тогда, когда внешние повреждения не превышают одной восьмой части поверхности плода. Что касается мякоти, то она должна быть зрелой, сочной и со спелыми семенами. Стебель арбуза, в свою очередь, длиной не должен превышать пяти сантиметров.
Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, насколько арбузы могут быть полезны для похудения. По ее словам, при умеренном потреблении арбуз – уникальный диетический продукт. Ягода достаточно низкокалорийна, так как в 100 граммах содержится до 30 килокалорий, среди которых от 6 до 8 граммов – углеводы.
Стоит отметить, что арбузы также полезны для профилактики рака. Плод содержит большое количество ликопина. Это вещество помогает предупредить развитие онкологических заболеваний.
Помимо отличных диетических свойств, арбуз эффективно помогает при отеках. В ягоде содержится большое количество калия, который способствует выводу жидкости из организма.
Таким образом, потребляя арбузы, мы избавляемся от лишней воды, и отеки спадают. Ягода – прекрасный природный диуретик, который, в отличие от таблеток, не влияет на почки и сердечно-сосудистую систему.
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