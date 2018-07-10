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Lifestyle

Развеян самый популярный миф о Сардинии

Фото: Пресс-служба/Людмила Луничкина
Каждый, кто не был на Сардинии, уверен, что рыба с созвучным названием "сардина" – это первое, чем известен остров. Равно как большинство считают, что отдых на островах стоит огромных денег и доступен лишь миллиардерам. Однако оба утверждения неверны. Оказалось, что никакой такой рыбы тут никогда не было, как и излишне дорогого отдыха. 
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Первым, кто решился показать Сардинию россиянам с другой, неизведанной стороны, стал туроператор Tez Tour. Компания запустила собственный рейс, который отправляет туристов на остров на комфортабельном лайнере компании I FLY. Самолет приземляется в южном городе Кальяри, пока мало изученном российскими туристами.

При этом посетить столицу острова Сардиния определенно стоит. В этом странном, манящем и загадочном портовом городке на каждом шагу вас ждут открытия. Вы узнаете, что Кальяри с населением всего в 150 тысяч человек намного старше Рима. Именно здесь возводили первые постройки римляне, именно этот город прославляли финикийцы, именно тут построены первые христианские церкви. Только здесь  вы увидите столь красочное сочетание жизни разных эпох и народов.

Тайны Кальяри

Главный город Сардинии условно делится на две части – старую и новую. Старый город легко обойти пешком, экскурсия по нему займет три-четыре часа. Здесь стоит увидеть собор Святой Марии, на строительство которого без малого ушло четыре века. Прекрасно сохранившаяся святыня украшена настенной живописью, изящными колоннами, расписными потолками и скульптурами из цельного мрамора романской и фламандской эпох. Говорят, что именно тут хранятся мощи святых из Ветхого Завета, поэтому ежегодно сюда съезжаются паломники со всего света.

Фото: Пресс-служба/Людмила Луничкина

Неподалеку от храма расположена башня Святого Панкратия, Слоновая башня, Королевский дворец. Также можно увидеть и великолепный древнеримский театр, высеченный прямо в скале 20 веков назад. Раньше тут располагалась арена для гладиаторских боев и конных состязаний. Удивительно, что спустя время он не разрушился и сохранился почти в первозданном виде. Здесь по-прежнему проходят праздники и концерты, фестивали.

Еще одно необыкновенное место в Кальяри – парк Молентарджус. Здесь среди тропических деревьев живут розовые фламинго.

Главным пляжем города считается Poetto. Есть легенда, что название появилось из-за расположенной неподалеку башни Torre del Poeta, которая возвышается возле скалы "Седло Дьявола", именующейся так в честь библейского рассказа о наказанных за непослушание ангелах. В любом случае, место действительно приятное: шесть километров белого, мягкого песка с плавным переходом на глубину.

Любителям шопинга тут тоже понравится: магазины в городе занимают две большие улицы. Здесь можно найти все: от недорогих итальянских марок до дизайнерской одежды.

Фото: Пресс-служба/Людмила Луничкина

Сардин тут нет

Желающих отведать сардин на острове ждет разочарование. Сардиния – остров скотоводов и земледельцев, поэтому в меню тут в основном мясные блюда и разные виды сыра. Кроме того, коренные жители острова – сарды – очень обижаются, когда их просят показать, где обитают сардины, ведь у них ничего общего нет и вообще такой рыбы на острове отродясь не водилось. Для таких невежд в магазинах продают консервы по 35-40 евро за штуку.

Зато желающих отведать настоящей сардской кухни ждет приятный сюрприз. Только здесь можно попробовать особый тонкий хлеб – каразау. Он может хранится до полугода и не потерять своего вкуса, его лишь стоит сбрызнуть оливковым маслом и посыпать розмарином! А какое здесь оливковое масло! Оно производится по старинному сардскому рецепту уже 1600 лет. Маленькая бутылочка такого масла обойдется не более чем в шесть евро.

Фото: Пресс-служба/Людмила Луничкина

Для того, чтобы узнать настоящий вкус хорошего вина, стоит отправиться на винный завод Argiolas в городке Сердиана, неподалеку от Кальяри. Тут можно увидеть процесс изготовления виноградного напитка, поучаствовать в дегустации и купить себе пару бутылочек на память. Приятно, что это удовольствие не будет стоит каких-то заоблачных денег, бутылка вина обойдется примерно в 40 евро.

Найдется кое-что и для гурманов и любителей экзотической кухни. Так, на острове делают национальный деликатес карсу марцу. Это сыр с высоким содержанием живых личинок сырной мухи…

Для вегетарианцев предлагается морское меню: красная рыба, креветки, паста и равиоли с добавлением боттарги – прессованной сушеной икры синего тунца или серой кефали.

Обязательно стоит отведать десерт себадас – жаренный во фритюре круглый чебурек с кисловатым сыром внутри, залитый медом. Говорят, что рецепт изобрели в городке Барбаджи много веков назад. Подкрепиться можно и торроне – восхитительным сладким бруском из меда, яичного белка, лимонной цедры и миндаля.

Где остановиться

Мало кто знает, но проживание в солнечной итальянской Сардинии не дороже неплохого номера в Турции. Отели на юге острова удивляют гармоничным сочетанием роскоши и простоты.

Лучший из бюджетный вариантов – Horse Country Resort (Arborea) 4*. Расположенный в центре курортного городка Арборея комплекс вмещает один из самых крупных в Европе конноспортивных центров, где можно научиться кататься на лошади и насладиться малоизученными пляжами острова. Каждый вечер тут - праздник, который с любовью готовят работники отеля. Многие туристы признаются, что такого теплого отношения к себе не встречали ни в одном другом месте.

Фото: Пресс-служба/Людмила Луничкина

Любителям роскоши придется по вкусу Pullman Timi Ama (Villasimius) 5*, где клиентам Tez Tour предлагаются особые условия, или же известный среди знающих толк в комфорте Is Arenas Resort 5*. Последний расположен в самом сердце заповедника. Здесь всегда тишина и спокойствие – настоящая природная гармония.

Туристические программы рассчитаны так, чтобы туристы увидели не только скрытые пляжи острова, но при этом узнали историю и почувствовали атмосферу этого особенного места.

Жемчужина программы – секретный пляж Из Арутас. Говорят, что если рай существует, то он должен выглядеть именно так. Представьте, прекрасное море в обрамлении берега из прозрачного кварцевого песка.

Фото: Пресс-служба/Людмила Луничкина

Неподалеку находится древнейший город Таррос, основанный финикийцами более трех тысяч лет назад. Когда-то величественный город, захваченный римлянами, изумляет древними строениями и необыкновенной красоты видом.

Среди древних находок – римские термы и остатки храма воды. Здесь вы узнаете, что бикини изобрели не американцы, а именно римляне. На первых фресках в женской части термы были изображены дамы в купальниках, похожих на современные пляжные костюмы. Кроме того, вы своими глазами увидите уникальный храм воды и пройдетесь по старым улицам с мастерскими, где еще несколько веков назад кипела жизнь.

Над самим городом возвышается Испанская башня святого Джовани. За ней в карфагенском некрополе Тарроса нашли большие захоронения римлян и детское кладбище, датированное V веком до нашей эры.

Фото: Пресс-служба/Людмила Луничкина

Стоит побывать в пещерах Из Зуддас. Появившиеся более 600 миллионов лет назад они откроют вам грот, где сталактиты и сталагмиты сплелись в причудливой форме цветов. В одном из залов можно стать свидетелем очень редкого явления – объединения сотни белоснежных арагонитов, покрывающих стены грота и его потолок.

Рядом расположен один из лучших пляжей Сардинии – Турреда. Белоснежный песок и кристальная голубая вода моря – визитная карточка этого места. 

Главная тайна Сардинии

Одно из самых загадочных мест юга острова – археологический комплекс Барумини – Su Nuraxi. В начале XX века сарды называли это место Нуражский холм. Здесь часто играли мальчишки, среди которых был Джованни Лиллиу. Прыгая по горе, он увидел колодец, в котором открывалась тайная комната. Этот секрет лишил его покоя, и он загадал желание – стать археологом, чтобы спустя время вернуться и раскопать замок.

Фото: Пресс-служба/Людмила Луничкина

Свое желание Лиллиу исполнил. В 50-х годах благодаря ему были найдены деньги для раскопок. В результате был открыт комплекс, в центре которого возвышается трехэтажная башня-нураг, сооруженная около XV века до н. э. Вокруг нее – четыре другие башни, расположенные четко по сторонам света. Ученые сравнивают постройку с египетскими пирамидами и до сих пор не раскрыли их тайну: кто, как и когда построил эту красоту, остается загадкой.

Сардиния – то место, куда точно захочется вернуться. Это остров, где каждый найдет что-то свое – от самобытной культуры до гастрономических изысков, которых не встретишь нигде и никогда. 

10 июля 2018, 13:43

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