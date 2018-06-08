Главные события Москвы 8 по 14 июня 2018 года

Лето нужно провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. Самое время узнать и попробовать что-то новое. А о самых интересных мероприятиях мы расскажем в еженедельном обзоре Dni.Ru.

8 июня, пятница

На Хлебозаводе стартует форум новой модной индустрии BE IN OPEN. В эти два дня выступят более 40 спикеров по пяти направлениям: дизайн, производство, маркетинг, продажи, аналитика. Форум ориентирован на дизайнеров, ритейлеров, представителей швейных фабрик, отраслевые СМИ, специалистов смежных профессий и студентов профильных учебных заведений. На пяти площадках одновременно пройдут выступления знаковых специалистов модной индустрии, мастер-классы образовательных проектов, speed-dating с байерами, представителями фабрик, маркетологами, а также шоу-рум российских дизайнеров.

В СК "Олимпийский" пройдет "Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация". Ведущими станут Максим Галкин, Лера Кудрявцева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. На сцену выйдут: Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак, гр. "Руки Вверх!", LOBODA, Ольга Бузова, A’Studio, Валерий Меладзе, Тимати, Джиган и многие другие. Организаторы готовят много сюрпризов: зрители не только услышат хиты любимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданных амплуа.

В Театре на Юго-Западе пройдет литературный вечер "Стихи.PRO". Карина Дымонт и Ко приглашают зрителей к интересному диалогу о поэзии. Это и рассказ об авторах, спектакли по чьим пьесам идут в этом театре, и литературно-музыкальные композиции о жизни и творчестве любимых писателей и поэтов наших актеров и режиссеров.

9 июня, суббота

В Adrenaline Stadium выступят шотландские инди-рокеры Franz Ferdinand. Музыканты получили первую порцию славы еще 15 лет назад. Но творческий процесс продолжается. Поклонники смакуют новые песни, наполненные новым звучанием и смелыми экспериментами. Услышать проверенные временем хиты и свежий материал можно будет лично – достаточно купить заветный билет.

В ГлавClub Green Concert большой летний концерт отыграет "Чиж & Co". Последняя полноценная студийная пластинка коллектива "Нечего терять" вышла в конце прошлого века. Но при этом музыканты продолжают свою концертную деятельность, а количество их поклонников не уменьшается. И вот в очередной раз у московских поклонников есть возможность услышать свои любимые песни вживую.

10 июня, воскресенье

На большой лужайке Московской школы управления "Сколково" пройдет Bosco Fresh Fest 18. Темой фестиваля в этом году станет космос, для это будет создано уникальное футуристическое пространство. Хедлайнеры мероприятия – бывшая участница электропоп-дуэта The Knife эпатажная шведка Fever Ray и легендарная английская IDM-группа Orbital. Также на сцену выйдет украинская певица Луна, электронный проект YUKO, квинтет Race to Space, питерская группа СБПЧ, театральный панк-коллектив "Поехали", украинская группа “Счастливые люди”, москвичи Astana, а также другие исполнители и диджеи. В ночной программе "Bosco Fresh Night" в ночь с 10 на 11 июня выступят девять артистов – откроется она диджей-сетом дуэта Cream Soda. Будет работать лекторий, гостей ждут игры, спорт, маркет и вкусная еда.

В Театре имени Пушкина покажут танцевального шоу "LET GO". Это история любви, ее автор и хореограф-постановщик – знаменитый режиссер Эндрю Палермо, известный по постановкам театральных спектаклей, танцевальных рекламных кампаний и бродвейских шоу. Основываясь на собственном опыте, Эндрю Палермо стремится раскрывать реальность романтики во всем ее великолепии, изучая эволюцию отношений и потерь. Говорят, что это самая личная и сокровенная постановка хореографа.

В ГлавClub Green Concert даст концерт Гарик Сукачев. Основатель и бессменный фронтмен сразу двух легендарных столичных групп "Бригада С" и "Неприкасаемые" Игорь Иванович (он же – Гарик) Сукачев окончательно превратился в артиста широкого профиля – певца, поэта и композитора, актера, сценариста и режиссера. Его мощный оркестр с духовыми и перкуссией усилят Сергей Галанин (СерьГа) и Сергей Воронов (CrossroadZ).

В Театре имени Наталии Сац покажут "Костюм на заказ". Это сказочная немногословная история о приключениях портного, которая исполняется под волшебную музыку и объединяет кукольное представление, игру предметов и тканей. Однажды, самым обыкновенным утром, юный портняжка получает заказ: "К полуночи ты должен сшить пальто, его размер не имеет значения, но оно должно сидеть идеально". Ровно к полуночи портняжка закончил работу, но вот что произошло потом – можно узнать, придя на спектакль.

В Театре.doc стартует фестиваль пьес художественного руководителя, режиссера, драматурга Михаила Угарова, которые он написал за всю свою жизнь – Угаров.doc. В проекте приняли участие режиссеры, драматурги, актеры и друзья театра: Владимир Мирзоев, Михаил Дурненков, Талгат Баталов, Юлия Ауг, Руслан Маликов, Алексей Жиряков, Ольга Лысак, Елена Махова, Игорь Стам, Ирина Вилкова, Ольга Лапшина и другие. В эти дни зрителей ждут "Правописание по Гроту", "Голуби", "Разбор вещей", "Маскарад Маскарад" и другие работы.

11 июня, понедельник

На Поклонной горе при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Департамента культуры города Москвы пройдет Фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест". Фестиваль является олицетворением многогранной России". Его гости смогут увидеть величие нашего многонационального государства, его гостеприимство и радушие,познакомиться не только с исконно русской культурой, но и с национальными традициями других народов. Развлекательная программа запланирована на два дня: впереди 1500 минут музыки, моды, танцев, театральных постановок, 2 уникальных рекорда, более 60 регионов России, свыше 20 разновидностей национальных кухонь, 10 тематических площадок, развлечений для детей и взрослых.

В парке Кузьминки состоится "Пушистый забег", организованный благотворительным проектом Run For Dogs. Мероприятие под девизом "Беги. Помогай. Улыбайся" проводится уже в десятый раз с целью объединить любителей здорового образа жизни и людей, которые хотят помочь животным из приютов. Каждый желающий может присоединиться к благотворительному марафону в поддержку бездомных животных и пробежать символическую дистанцию 5 км. На финише участники смогут принять участие в викторинах и конкурсах. Также будет проведен детский забег на 500 метров и мастер-классы "Школы доброты", посвященные ответственному отношению к животным.

12 июня, вторник

На автодроме Moscow Raceway пройдет 2-й этап международного чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK (Russian Superbike Championship International CUP). Лучшие мотогонщики России будут сражаться за звание чемпиона. В рамках гоночного уикенда в паддоке автодрома разместятся развлекательные площадки и пройдут многочисленные шоу. Любители виртуозного вождения мотоцикла смогут поболеть за лучшего спортсмена в соревнованиях по мотоджимхане, брутальные райдеры выступят вместе с хрупкими воздушными гимнастками, квадроциклы покажут, на что способна четырехколесная техника, и специально ко Дню России – пройдет дымовое шоу, в котором проявится флаг нашей страны. Также пройдут тест-драйвы мотоциклов от лучших производителей мототехники, а также другие интересности.

На сцене театра "Русская песня" состоится премьера спектакля "Слуга двух господ" режиссера Нины Чусовой. Это пьеса, известная и любимая по всем мире. Нищий, но предприимчивый провинциал Труффальдино поступает на службу сразу к двум господам, решив, что получать два жалования лучше, чем одно. Однако проблем в его жизни тоже стало вдвое больше. Стараясь скрыть, что работает сразу на двоих, Труффальдино попадает в череду несуразных случаев, и так крепко запутывает всю историю, переплетая судьбы, что все оказываются на пороге катастрофы. Ведь никто, даже сам слуга, не догадывается, что устроился на службу к двум возлюбленным, ищущим друг друга.

В ГлавClub Green Concert выступит группа Rise Against. Музыканты играют агрессивный, но мелодичный панк, посвящая свои песни борьбе за справедливость. Группа на сцене уже 19 лет. Поэтому хитов накопилось немало. Их-то музыканты и исполнят для своих поклонников и просто меломанов, неравнодушных к панк-року.

13 июня, среда

В Школе современной пьесы покажут спектакль "Этот ребенок". Отцы и дети, конфликт поколений. Чего родители ждут от своих детей? Чего дети хотят от родителей? Легко говорить о любви, понимании и сочувствии. Но куда сложнее добиться этого в реальной жизни. Эта постановка, которую играют очень молодые артисты, адресована всем поколениям. Здесь нет правых и виноватых. Здесь всем нужны папы и мамы. Даже тогда, когда кажется, что без них лучше. И здесь всем совершенно необходим и дорог "этот ребенок".

14 июня, четверг

Состоится открытие Football Fest в Tesla Place. В период проведения чемпионата мира по футболу на площадке будет проходить уникальная онлайн-трансляция матчей на огромном проекционном экране. Гостей ждет фееричное открытие с шоу-представлениями от звездных гостей, авторскими диджейскими сетами и after-party. Сообщается, что в самом вместительном спорт-баре в Москве посетителей ждет насыщенная развлекательная программа, концерты, интерактивные зоны и иммерсивные аттракционы. Будут представлены видеосправки об игроках и странах, за сборные которых они выступают, мастер-классы от барберов, зона аквагрима, квесты и многое другое.